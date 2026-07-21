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Gardıroptaki askı düzenine göre ne kadar kontrolcüsün?

Gardırop kapaklarının ardında yatan o gizli dünya, aslında hayatı ne kadar kontrol etmeye çalıştığının en büyük kanıtıdır. Askıların duruşu, renklerin dizilimi ve kıyafetlerin bulunduğu sıra bile seni anlatıyor.

Gardıroptaki askı düzenine göre ne kadar kontrolcüsün?

Kontrol seviyeni ölçelim mi?

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Kapağı açtık ve içeri bakıyoruz. Askıların durumu tam olarak nedir?

Kapağı açtık ve içeri bakıyoruz. Askıların durumu tam olarak nedir?
Hepsi istisnasız ahşap ve hepsi aynı hizada duruyor. Farklı materyalden bir askı görsem tansiyonum düşer.
Çoğunluk aynı tip ama araya kaynamış birkaç tane kuru temizleme askısı var.
Tel, plastik, ahşap ne ararsan bulursun. Kıyafeti yere düşürmesin yeter.
Askı mı? Ben genelde kıyafetleri raflara yığın halinde sokuşturuyorum.
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Peki o askıların kancaları hangi yöne bakıyor?

Peki o askıların kancaları hangi yöne bakıyor?
Hepsinin kancası istisnasız içeriye doğru bakar.
Genelde aynı yöne asmaya gayret ederim ama arada isyankar olanlar çıkabilir.
Kanca kancadır. Yöne falan hiç takılmam.
Askının yönünü bırak, kıyafetler bile bazen ters asılmış oluyor.
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Kıyafetleri dolaba asmadan önce mutlaka ütüler misin?

EVET
HAYIR
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Dolabında renk skalası diye bir gerçek var mı?

Dolabında renk skalası diye bir gerçek var mı?
Açıktan koyuya doğru milimetrik ve kusursuz bir geçiş var.
Sadece siyahlar bir yerde dursun, renkliler kendi içinde takılsın yeter.
Açık mavi tişörtün hemen yanında kırmızı kışlık kazak duruyor.
Hayır. Asla.
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Bir tişörtü aldın giydin. Boş askıyı ne yapıyorsun?

Bir tişörtü aldın giydin. Boş askıyı ne yapıyorsun?
Boş askıların dolabın en sağında özel bir bekleme alanı var. Hemen oraya alırım.
Olduğu yerde bırakırım, kıyafet yıkanınca tekrar aynı yere asarım.
Dolabın içinde bir yerlerde kaybolur, yenisini asacağım zaman yarım saat boş askı ararım.
Çıkarırken askıyı da çekip yatağın üstüne fırlatırım.
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Kıyafet türlerine göre bir gruplandırma sistemin var mı?

Kıyafet türlerine göre bir gruplandırma sistemin var mı?
Pantolonlar, gömlekler ve ceketler kendi bölgelerinde yaşar.
Üstler bir tarafta, altlar diğer tarafta duruyor.
Tişörtlerin arasından aniden şort çıkabiliyor.
Ben mevsime bile bakmıyorum.
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Birisi dolabından eşya aldı ve işi bitince geri asarken yanlış yere, ters bir şekilde koydu...

Birisi dolabından eşya aldı ve işi bitince geri asarken yanlış yere, ters bir şekilde koydu...
O kişiyi hayatımdan çıkarırım.
Göz devirip arkasından sessizce kendi düzenime göre tekrar asarım.
Fark etmem bile.
Kapağı kapatabildiğim sürece kimin nereye astığı zerre umrumda olmaz.
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Dolabının kapağını açtığında hissettiğin duygu tam olarak nedir?

Dolabının kapağını açtığında hissettiğin duygu tam olarak nedir?
Tatmin
Mutluluk
Endişe
Huzursuzluk
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam
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