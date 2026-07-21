Gardıroptaki askı düzenine göre ne kadar kontrolcüsün?

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Kapağı açtık ve içeri bakıyoruz. Askıların durumu tam olarak nedir?
Hepsi istisnasız ahşap ve hepsi aynı hizada duruyor. Farklı materyalden bir askı görsem tansiyonum düşer.
Çoğunluk aynı tip ama araya kaynamış birkaç tane kuru temizleme askısı var.
Tel, plastik, ahşap ne ararsan bulursun. Kıyafeti yere düşürmesin yeter.
Askı mı? Ben genelde kıyafetleri raflara yığın halinde sokuşturuyorum.
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Peki o askıların kancaları hangi yöne bakıyor?
Hepsinin kancası istisnasız içeriye doğru bakar.
Genelde aynı yöne asmaya gayret ederim ama arada isyankar olanlar çıkabilir.
Kanca kancadır. Yöne falan hiç takılmam.
Askının yönünü bırak, kıyafetler bile bazen ters asılmış oluyor.
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Kıyafetleri dolaba asmadan önce mutlaka ütüler misin?
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Dolabında renk skalası diye bir gerçek var mı?
Açıktan koyuya doğru milimetrik ve kusursuz bir geçiş var.
Sadece siyahlar bir yerde dursun, renkliler kendi içinde takılsın yeter.
Açık mavi tişörtün hemen yanında kırmızı kışlık kazak duruyor.
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Bir tişörtü aldın giydin. Boş askıyı ne yapıyorsun?
Boş askıların dolabın en sağında özel bir bekleme alanı var. Hemen oraya alırım.
Olduğu yerde bırakırım, kıyafet yıkanınca tekrar aynı yere asarım.
Dolabın içinde bir yerlerde kaybolur, yenisini asacağım zaman yarım saat boş askı ararım.
Çıkarırken askıyı da çekip yatağın üstüne fırlatırım.
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Kıyafet türlerine göre bir gruplandırma sistemin var mı?
Pantolonlar, gömlekler ve ceketler kendi bölgelerinde yaşar.
Üstler bir tarafta, altlar diğer tarafta duruyor.
Tişörtlerin arasından aniden şort çıkabiliyor.
Ben mevsime bile bakmıyorum.
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Birisi dolabından eşya aldı ve işi bitince geri asarken yanlış yere, ters bir şekilde koydu...
O kişiyi hayatımdan çıkarırım.
Göz devirip arkasından sessizce kendi düzenime göre tekrar asarım.
Kapağı kapatabildiğim sürece kimin nereye astığı zerre umrumda olmaz.
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Dolabının kapağını açtığında hissettiğin duygu tam olarak nedir?