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Evde alkol ve uyuşturucu aldı, sonrası feci

21.05.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta gece saatlerinde kız arkadaşıyla birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 41 yaşındaki Fırat Saydan evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Evde alkol ve uyuşturucu aldı, sonrası feci

Olay, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi 2056. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde kız arkadaşıyla birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Fırat Saydan (41) ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saydan’ın cansız bedenini ev içerisinden çıkartırken polis ekipleri kendisiyle birlikte bulunan kız arkadaşını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis olay yeri inceleme ekipleri de evde arama yaptı.

KAÇAK İÇKİ VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Ekiplerin evde yaptığı aramalar sonucunda dairede kaçak içki, esrar ve eroin türünde uyuşturucu maddelere rastlandı. Fırat Saydan’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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Esenyurt
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