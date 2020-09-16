Evde antibakteriyel bez hazırlayabilirsiniz! Bu tarif sayesinde...

Kendimizi hastalıklardan korumanın en etkili yollarından biri dezenfeksiyon. Evde su ve sabunla kolayca hijyen ve temizliği sağlayabilirken ev dışında suya ve sabuna kolayca ulaşamamak hem kendimiz hem de etrafımızdakiler için risk teşkil edebiliyor. Ayrıca dezenfeksiyon için kullanılan malzemeler sert kimyasallar içerdiğinden cildimize zarar verebiliyor. Tüm bu sorunları ortadan kaldıracak antibakteriyel bez tarifimize gelin, birlikte bakalım.
CİLT VE CEP DOSTU ANTİBAKTERİYEL BEZ
Covid-19 salgınıyla birlikte kolonya, dezenfektan ve antibakteriyel mendil gibi pek çok üründe satış patlamaları yaşandı. Haliyle fiyatlar da olduğundan yüksek bir duruma geldi. Evde bulunan malzemelerle, hem doğal hem de cilt ve cep dostu bu tarifimizle siz de kendinizi salgınlardan koruyabilirsiniz.
ANTİBAKTERİYEL BEZ TARİFİ
İçeriği temiz ya da ev yapımı losyon
Cilde sürülebilen alkol (Dezenfeksiyonun sağlanması için ideal olan %60-%80°’lik alkol kullanmalısınız)
Tercih ettiğiniz esansiyel yağ (Portakal ya da limonu tavsiye ederiz)
Dayanıklı bir kağıt havlu
YAPILIŞI:
Eşit miktarda losyon ve alkolü karıştırın.
İçerisine en az 15 damla tercih ettiğiniz esansiyel yağdan damlatın. Bu karışımı kilitli poşet ya da bezleri saklayacağınız kutu içerisinde hazırlayabilirsiniz.
Ardından kağıt havlularınızı hazırlayın. Eğer büyük boy kağıt havlu kullanıyorsanız bunu iki ya da üç parçaya bölebilirsiniz. Böylece her defasında gereksiz yere bez harcamamış olursunuz.
Yaklaşık olarak 120 parçaya 400 ml’şer hacme sahip alkol ve losyon karışımı kullanabilirsiniz.
Sıra kağıt ve karışımları birleştirmeye geldi. Kağıtları karışımın içerisine koyup yaklaşık olarak 30 dakika bekleyerek kağıtların karışımı emmesini sağlayın.
Poşeti ya da kutuyu birkaç kez çevirip sallayarak kağıt peçetelerin her yerinin ıslandığından emin olun.
İçeriğinde alkol olduğu için koronavirüs gibi pek çok virüse karşı etkili olan bu karışım losyon içeriği nedeniyle cildinize zarar vermez. Esansiyel ya da uçucu yağ adı verilen yağları kullanmak hem aromaterapik bir etki yaparak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak hem de limon, lavanta, nane yapı gibi antibakteriyel özelliklere sahip olanları tercih ederek daha etkili sonuçlar almanızı sağlar.
Son olarak kağıt peçete kullanmak yerine eski çarşaf ya da kıyafetlerinizi keserek de aynı sonucu alabilirsiniz. Bu sayede kağıt tüketimini azaltabilir, kullanacağınız bezleri yıkayıp birden çok kez kullanarak daha çevre dostu bir çözüm elde edebilirsiniz.
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