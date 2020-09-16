Evde antibakteriyel bez hazırlayabilirsiniz! Bu tarif sayesinde...

Kendimizi hastalıklardan korumanın en etkili yollarından biri dezenfeksiyon. Evde su ve sabunla kolayca hijyen ve temizliği sağlayabilirken ev dışında suya ve sabuna kolayca ulaşamamak hem kendimiz hem de etrafımızdakiler için risk teşkil edebiliyor. Ayrıca dezenfeksiyon için kullanılan malzemeler sert kimyasallar içerdiğinden cildimize zarar verebiliyor. Tüm bu sorunları ortadan kaldıracak antibakteriyel bez tarifimize gelin, birlikte bakalım.

CİLT VE CEP DOSTU ANTİBAKTERİYEL BEZ

Covid-19 salgınıyla birlikte kolonya, dezenfektan ve antibakteriyel mendil gibi pek çok üründe satış patlamaları yaşandı. Haliyle fiyatlar da olduğundan yüksek bir duruma geldi. Evde bulunan malzemelerle, hem doğal hem de cilt ve cep dostu bu tarifimizle siz de kendinizi salgınlardan koruyabilirsiniz.

ANTİBAKTERİYEL BEZ TARİFİ