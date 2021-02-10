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Evde astımı tetikleyen unsurları devre dışı bırakın!

10.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Evde astımı tetikleyen unsurları devre dışı bırakın!

Pandemi sürecinde evde geçirilen zamanın artması kapalı ortamdaki hava kirliliğinin etkilerinin de daha fazla görülmesine neden oldu. Astımı olan çocuk hastalar için evde solunan hava ve ortam koşulları daha da önemli hale geldi. Ataklar ve astım bulgularının önlenmesi için hava kirletici irritanların belirlenmesi ve maruziyetin önlenmesi pandemi sürecini sorunsuz geçirmek için oldukça önem taşıyor. Peki bunun için neler yapmak gerekiyor?

Astımın genetik yatkınlık ile çevresel nedenlerin etkileşimi sonucu oluşan hava yollarında geri dönüşümlü daralmaya yol açan, bronşiyal aşırı duyarlılık ve havayollarında daralmayla karakterize bir hastalık olduğunu belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, aileleri ev içi kirleticilere karşı uyardı.

Astım bulgularını kötüleştirebilen faktörlere ‘astım tetikleyicileri’ denildiğine işaret eden Doç. Dr. Nacaroğlu, “Çocuklar evlerde ve diğer iç mekanlarda solunum yolu ile alınan çeşitli alerjenlere (ev tozu akarları, polenler, küfler, kedi ve köpek, hamam böceği vb.) ve kirletici maddelere uzun süreli veya tekrarlayıcı şekilde maruz kalabilir. Hava yolu kirleticilerine bu şekilde maruziyet ile havayolu duyarlılığında artış, astım alevlenmesi, akciğer fonksiyonlarında azalma gibi ciddi sorunlar görülebileceği çalışmalarda belirtilmiştir” diye konuştu.

EV İÇİ BU FAKTÖRLERE DİKKAT

Pandemi döneminde çocukların günün büyük bir kısmını kapalı ortamda geçirdiğine dikkati çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, “Bu nedenle astımı olan çocuk hastalarda iç ortam koşulları daha da önemli hale geldi. İç ortam kalitesi, evin özellikleri ve yaşam tarzı seçimleriyle ilişkilidir. Kirleticilerin birçoğu iç ortamda dış ortama göre daha yüksek konsantrasyonda bulunur. İç ortam hava kirliliği; dış ortamdaki havadan gelen kirleticiler ile ev içindeki kaynaklara bağlı kirleticilerden oluşan kompleks bir karışımdır. Kirleticiler arasında ocak ve fırınlardaki yanma kaynaklı emisyonlar, gazlı ısıtıcılar, odun sobası, şömineler, kül, parfümler, oda spreyi, saç spreyi, klor bazlı temizlik ürünleri, boyalar, pişirme kokuları, küf kokuları, duş buharı, partikül madde, tütün ürünleri dumanı, ev ürünlerinden, mobilyalardan ve diğer kaynaklardan salınan uçucu ve organik, yarı-organik bileşikler bulunur. Yine aynı zamanda dış ortamda hava kirliliğine neden olan trafik dumanı, nitrojen dioksit, ozon ve havada asılı partikül gibi maddelerde iç ortamda da yüksek oranlarda bulunarak astım semptomlarına neden olabilir” dedi.

HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEYİCİLER KULLANILABİLİR

Ailelere bu konuda büyük iş düştüğünü ifade eden Doç. Dr. Nacaroğlu, şu tavsiyelerde bulundu:

“Astımlı çocuğun izleminde, ataklarının ve astım bulgularının önlenmesi için çok çeşitli olabilen bu tetikleyici hava kirleticilerinin ve irritanların belirlenmesi; ayrıca maruziyetin önlenmesi çok önemlidir. Hastalar ve aileleri bu maddelerden kaçınmak konusunda bilinçli olmalı, iç ortam kirliliğini azaltmak için gerekli önlemleri ve düzenlemeleri yapmalıdır. Yine çalışmalarda HEPA filtreli hava temizleyicilerinin kullanılmasının, iç ortamda partikül madde konsantrasyonlarını anlamlı derecede azalttığı, astımlı çocuklarda semptomsuz gün sayısını arttırdığı gösteren çalışmalar bulunmaktadır.”

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