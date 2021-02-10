Evde astımı tetikleyen unsurları devre dışı bırakın!

Astımın genetik yatkınlık ile çevresel nedenlerin etkileşimi sonucu oluşan hava yollarında geri dönüşümlü daralmaya yol açan, bronşiyal aşırı duyarlılık ve havayollarında daralmayla karakterize bir hastalık olduğunu belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, aileleri ev içi kirleticilere karşı uyardı.

Astım bulgularını kötüleştirebilen faktörlere ‘astım tetikleyicileri’ denildiğine işaret eden Doç. Dr. Nacaroğlu, “Çocuklar evlerde ve diğer iç mekanlarda solunum yolu ile alınan çeşitli alerjenlere (ev tozu akarları, polenler, küfler, kedi ve köpek, hamam böceği vb.) ve kirletici maddelere uzun süreli veya tekrarlayıcı şekilde maruz kalabilir. Hava yolu kirleticilerine bu şekilde maruziyet ile havayolu duyarlılığında artış, astım alevlenmesi, akciğer fonksiyonlarında azalma gibi ciddi sorunlar görülebileceği çalışmalarda belirtilmiştir” diye konuştu.

EV İÇİ BU FAKTÖRLERE DİKKAT

Pandemi döneminde çocukların günün büyük bir kısmını kapalı ortamda geçirdiğine dikkati çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, “Bu nedenle astımı olan çocuk hastalarda iç ortam koşulları daha da önemli hale geldi. İç ortam kalitesi, evin özellikleri ve yaşam tarzı seçimleriyle ilişkilidir. Kirleticilerin birçoğu iç ortamda dış ortama göre daha yüksek konsantrasyonda bulunur. İç ortam hava kirliliği; dış ortamdaki havadan gelen kirleticiler ile ev içindeki kaynaklara bağlı kirleticilerden oluşan kompleks bir karışımdır. Kirleticiler arasında ocak ve fırınlardaki yanma kaynaklı emisyonlar, gazlı ısıtıcılar, odun sobası, şömineler, kül, parfümler, oda spreyi, saç spreyi, klor bazlı temizlik ürünleri, boyalar, pişirme kokuları, küf kokuları, duş buharı, partikül madde, tütün ürünleri dumanı, ev ürünlerinden, mobilyalardan ve diğer kaynaklardan salınan uçucu ve organik, yarı-organik bileşikler bulunur. Yine aynı zamanda dış ortamda hava kirliliğine neden olan trafik dumanı, nitrojen dioksit, ozon ve havada asılı partikül gibi maddelerde iç ortamda da yüksek oranlarda bulunarak astım semptomlarına neden olabilir” dedi.