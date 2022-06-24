Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ödemeler geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibarıyla yapılmaya başlandı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 24 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi:
1- Tokat
2- Ordu
3- Hatay
4- Bolu
5- Osmaniye
6- Kırşehir
7- Antalya
8- Uşak
9- Balıkesir
10- Konya
11- İstanbul
12- Kocaeli
13- Bursa
14- Kırıkkale
15- Manisa
16- Bilecik
17- Çanakkale
18- Malatya
19- Denizli
20- Ankara
21- Şanlıurfa
22- Zonguldak
23- Afyonkarahisar
24- Sakarya
25- Diyarbakır
26- İzmir
27- Aksaray
28- Samsun
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu
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