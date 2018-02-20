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Evde bitki olmasının 7 faydası

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
MUTLULUK HABERLERİ  | 20.02.2018 02:38 | Son Güncelleme

Bitkileri çoğu zaman evlerimize görsel olarak güzellik katmak için kullanırız ancak unutmayın fiziksel ve duygusal sağlığımızı iyileştirmek ve olumlu enerji yaratmak için bitkilerin yararları sandığınızdan daha fazladır.

Evde bitki olmasının 7 faydası

Evlerimizin içi veya balkonlarımızda çiçekler, bitkiler yetiştirmeyi çok severiz. Bu yazıyı okuduktan sonra sizin için en uygun bitkiyi bulup evinize götürün ve faydalarından mahrum kalmayın.

1. Havayı temizlerler

Günümüz koşullarında hava kirliliği üst düzeylere ulaşırken, özellikle kapalı mekanlarda hava kalitesini artırmak için bitkilerin büyük faydası vardır.

Bambu palmiyesi: Bakımı kolaydır ve formaldehit düzeyini (bakterileri öldürücü bir madde ve koruyucu olarak yaygın olarak kullanılan kimyasal bir ürün) düşürür.

Areka palmiyesi: Hem ev hem de ofis için harika olan bu bitki yavaş büyür, fazla suya ihtiyaç duymaz ve havayı temizlemede mükemmel yapraklara sahiptir.

Ficus: Kimyasalların havasını temizlemek için bir favori olan bu bitki, farklı şekilleri, gövdeleri ve ebatları ile çok yönlü bir görünüme sahiptir.

2. Sizi mutlu ederler

Bitkilerin ruh halinizi etkilediğini savunan çok sayıda kişi vardır.

Hassas bir kişiyseniz ve yaşayan şeylerin pozitif ve negatif enerjiyi verdiğini hissediyorsanız, bu bitkiler sizin için idealdir:

Menekşe: Evinizde çatışma ve çelişki varsa huzuru korumaya ve stres azaltmaya yardımcı olacaktır.

Sarmaşık: Sarmaşıkların evinize iyi bir şans getirdiğine inanılır.

Antoryum: “Eril mutluluk” olarak bilinir, erkeklerde verimliliğin ve libidonun artırılması için önerilir.

3. Zihinsel sağlığınız için iyilerdir

Bir ya da birkaç bitki bakımı zihninizi temizler, sevgiye ve şefkate ilham verir ve en önemlisi de stres ve anksiyeteye yardımcı olur.

Özellikle stres için, kalori yakan, bahçede toprakta çalışırken duyularınızı harekete geçiren ve yaratıcılığınızı aktive eden bir etkinlik seçebilirsiniz.

4. Ses seviyesini azaltırlar

Havayı temizlemenin yanı sıra, bitkiler de ses yalıtım malzemesi olarak çalışabilme özelliğine sahiptir.

Bu nedenle yeşilliklerle bitki örtüsü ile kaplı binalar görürsünüz. Hem binanın dışarıdan güzel görünmesini sağlar hem de aynı zamanda trafik seslerini de dışarıda tutar.

5. Rahatlatıcı bir etkisi vardı

Doğanın güzelliğinden faydalanarak anksiyete zamanlarında size yardımcı olacak bitkiler yetiştirebilirsiniz.

Sarı kantaron: Hiperisin (antibiyotik ve inhibitör) içerdiğinden, bu bitki depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve menopozun duygusal belirtilerini tedavi etmek için önerilir.

Çarkıfelek: Bu bitki yatıştırıcı bir etkiye sahiptir, rahatlamayı teşvik eder ve anksiyete belirtilerine yardımcı olur.

Kedi otu: Bu bitki, stres seviyelerini azaltmaya, uykuya dalmanıza, kalp atış hızınızı sabitlemenize ve üzgün veya keyfiniz olmadığında kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

6. Konsantre olmanıza yardımcı olur

Anksiyeteyi ve stres azaltmak için bitkiler işe yaradığı gibi ve konsantrasyonunuzu artıran bitkiler de vardır.

Bunları çay, aromaterapi veya banyoda kullansanız da, bu bitkiler beyninizi doğal olarak uyarmanın mükemmel yoludur:

Biberiye: Sağlığınız için iyi olan birden fazla özelliği vardır, bunlardan biri hafızanızı geliştirmektir.

Limon otu: Zihinsel odaklanmayı uyarır, üzüntü ve uykusuzluğa yardımcı olur.

Marshmallow bitkisi: Tam bir yatıştırıcı bitkidir. Hafızanızı iyi durumda tutmanıza yardımcı olan bir madde içerir.

7. Pozitif enerji kaynağıdırlar

Feng shui gibi bazı felsefe düşünce okulları, bazı bitkilerin pozitif enerji çektiğini iddia eder.

Bu nedenle, evinizi aşağıdaki bitkilerle iyi enerji için bir mıknatıs haline getirin:

Lavanta: Uykusuzluktan muzdarip olan insanlar için ideal olan lavanta, dengeli enerji ve sağlık hissini teşvik eder.

Eğrelti otları: Koruma sağlar ve benlik saygınızı artırırlar. Eğer bir ayrılıktan geçiyorsanız bu bitkiyi evinizde tutun.

Kasımpatı: Bu bitki evdeki herkese refah hissi verir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ormanı ağacı çıçeği yetıştırmelıyız boşuna yazmıyorum sora temız hava sadece evde değil uygun olan her yerde
bitcoin boşver batarsın doğaaya bak
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