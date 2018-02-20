Evde bitki olmasının 7 faydası

Evlerimizin içi veya balkonlarımızda çiçekler, bitkiler yetiştirmeyi çok severiz. Bu yazıyı okuduktan sonra sizin için en uygun bitkiyi bulup evinize götürün ve faydalarından mahrum kalmayın.

1. Havayı temizlerler

Günümüz koşullarında hava kirliliği üst düzeylere ulaşırken, özellikle kapalı mekanlarda hava kalitesini artırmak için bitkilerin büyük faydası vardır.

Bambu palmiyesi: Bakımı kolaydır ve formaldehit düzeyini (bakterileri öldürücü bir madde ve koruyucu olarak yaygın olarak kullanılan kimyasal bir ürün) düşürür.

Areka palmiyesi: Hem ev hem de ofis için harika olan bu bitki yavaş büyür, fazla suya ihtiyaç duymaz ve havayı temizlemede mükemmel yapraklara sahiptir.

Ficus: Kimyasalların havasını temizlemek için bir favori olan bu bitki, farklı şekilleri, gövdeleri ve ebatları ile çok yönlü bir görünüme sahiptir.

2. Sizi mutlu ederler

Bitkilerin ruh halinizi etkilediğini savunan çok sayıda kişi vardır.

Hassas bir kişiyseniz ve yaşayan şeylerin pozitif ve negatif enerjiyi verdiğini hissediyorsanız, bu bitkiler sizin için idealdir: