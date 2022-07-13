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Evde çakmak tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü! Aynı odadaki 4 kişi yaralandı...

13.07.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da evde çakmak tüpünün patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Aynı odada bulunan 4 kişi yaralandı. Patlayan çakmak tüpü nedeniyle odanın camları kırıldı, evin önündeki bazı araçlar ile yakındaki evlerin de camları hasar gördü.

Evde çakmak tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü! Aynı odadaki 4 kişi yaralandı...

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 798 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.D, (18), evlerinde arkadaşları Y.B (19), İ.E (19) ve M.A (18) ile birlikte oturdukları sırada biten çakmağa gaz doldurmak istedi. Çakmak tüpüyle çakmağa gaz doldurdukları esnada bir anda çakmak tüpü patladı. Patlama nedeniyle şahısların bulunduğu odanın pencere camları kırıldı ve evin perdesi karşı kaldırıma fırladı.

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4 KİŞİ YARALANDI

Park halindeki bazı araçlar ile evlerde de hasar oluştu. Patlama ihbarı üzerine adrese itfaiye, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamada vücutlarında yanıklar oluşan 4 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis patlamanın meydana geldiği bina ve dairede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ile olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi.

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Patlamada aracı hasar gören İlyas Taş, "Balkonda otururken, bir anda patlama oldu ve cam kırıkları üzerimize geldi. İlk olarak yaralıların yardımına koştuk ve çağırdığımız ambulanslarla da yaralıları hastaneye gönderdik" dedi. Yapılan incelemelerde çakmak tüpünün patlaması sonucu olayın meydana geldiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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çakmak tüp
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