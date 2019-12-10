Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni

Havaların soğuması ve son yıllarda artan site hayatının getirdiği bazı kurallar nedeniyle çamaşırlar da evlerinde kurutulmaya başlandı. Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, kış aylarında kalorifer üzerinde ya da evin içinde çamaşır kurutmanın, solunum yolları hastalıklarına neden olabileceğini söyleyerek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'KÜFLER, AKCİĞERDE İLTİHABA NEDEN OLUYOR'

Başay, çamaşırı evin içinde kurutmanın, içerideki nemi yüzde 30 arttırdığı kaydederek şöyle konuştu: "Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Çamaşırlar odada kurutulduğu zaman aşırı derecede nem gelişiyor. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur. Hastanın var olan akciğer hastalığını kötü anlamda etkiler. Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlar, kişinin bağışıklık sistemini düşürür. Bu da yine enfeksiyonlara ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Küfün aşırı ortamda bulunması ağır pnömonilere (akciğerin iltihabı) neden olan 'aspergillus' denilen bir mantarın oluşmasına yol açar. Bu mantar da akciğerlerde pnömoni oluşmasına neden olabilir. 'Aspergillus' küften oluşan bir tür mantar hastalığıdır. Akciğerde ağır zatürrelere neden olabilir. Bu da hastanede yatarak, tedavi gerektirebilecek derecede sıkıntı yaratabilir."