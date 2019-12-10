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Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni

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Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, evde kurutulan çamaşırın içerideki nemi yüzde 30 artırdığını söyledi. Başay, "Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur" dedi.

Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni

Havaların soğuması ve son yıllarda artan site hayatının getirdiği bazı kurallar nedeniyle çamaşırlar da evlerinde kurutulmaya başlandı. Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, kış aylarında kalorifer üzerinde ya da evin içinde çamaşır kurutmanın, solunum yolları hastalıklarına neden olabileceğini söyleyerek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'KÜFLER, AKCİĞERDE İLTİHABA NEDEN OLUYOR'

Başay, çamaşırı evin içinde kurutmanın, içerideki nemi yüzde 30 arttırdığı kaydederek şöyle konuştu: "Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Çamaşırlar odada kurutulduğu zaman aşırı derecede nem gelişiyor. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur. Hastanın var olan akciğer hastalığını kötü anlamda etkiler. Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlar, kişinin bağışıklık sistemini düşürür. Bu da yine enfeksiyonlara ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Küfün aşırı ortamda bulunması ağır pnömonilere (akciğerin iltihabı) neden olan 'aspergillus' denilen bir mantarın oluşmasına yol açar. Bu mantar da akciğerlerde pnömoni oluşmasına neden olabilir. 'Aspergillus' küften oluşan bir tür mantar hastalığıdır. Akciğerde ağır zatürrelere neden olabilir. Bu da hastanede yatarak, tedavi gerektirebilecek derecede sıkıntı yaratabilir."

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'AZ KULLANILAN ODADA KURUTULMALI'

Dr. Başay, kış aylarında kimsenin çamaşırını dışarıya asmak istemediğini söyleyerek, şu anki teknolojide kurutma makineleri ya da çok yüksek devirlerde kurutan çamaşır makinelerinin mevcut olduğunu kaydetti. Bu yöntemleri uygulamanın dışında mutlaka çamaşırı dışarı ya da pencere pervazlarına asmanın önerilen yöntemler arasında olduğunu vurgulayan Dr. Başay, "Kişi eğer çamaşırı evin içerisine asacaksa, yattığı odada bulunmaması gerekiyor. Çünkü küf duvarlara yapışıyor ve sağlığımıza zarar verdiği gibi zamanla eve de zarar veriyor. Duvarlarda renk değişimine ve kötü kokuya da neden olabiliyor. Çamaşırları illa evde kurutacaksak, mümkün olduğu kadar az kullanılan odada kapıyı kapalı vaziyette çamaşırları kurutmak ve daha sonra odayı havalandırmak iyi bir yöntem olabilir" dedi.

'KOKULU DETERJAN KULLANILMAMALIDIR'

Özellikle astım ve kronik bronşit hastalarının, kokulu deterjanları kullanmamaları yönünde uyarıda bulunan Dr. Başay, "Yaydıkları keskin koku nedeniyle hastalara zarar veriyor. Mümkünse kokusuz deterjan kullanmak ve çamaşırları çok iyi durulamak başka bir yöntemdir. Bu tür hastalara ortaya çıkacak öksürük, ateş, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve hırıltılı solunum gibi şikâyetler ortaya çıkarsa, mutlaka Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.

'DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ'

Çamaşırları olabildiğince dışarıya asmaya çalıştıklarını söyleyen Semra Ağca, "Evin içerisinde de kalorifere yakın mesafede asmaya çalışıyorum. Ben de bundan sonra dikkat edeceğim. 3 kızım var, çocuklarımın sağlığı için daha dikkatli olacağım" dedi. Kış ayında çamaşırlarını dışarı asamadığını kaydeden Damla Pekküçük de, "Evin içerisinde çamaşırları kurutmaya çalışıyorum. Bu uyarından sonra sağlık açısından daha dikkatli olacağız" diye konuştu.

(DHA)


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