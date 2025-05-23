Evde çocuklarla birlikte yapabileceğiniz el yapımı projeler

Evde çocuklarınız ile yapabileceğiniz el yapımı projeleri keşfetmek ister misiniz? İhtiyacınız olan biraz yaratıcılık ve vakit. Hazırsanız neler yapabileceğinizi keşfedelim!

1. Tuvalet kağıdından dürbün

Göz alıcı ve renkli bir dürbün yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey kullanışmış tuvalet kağıdı ve biraz da boya. Tabii ki dürbün için de bir ipe ihtiyacınız olacak. Biraz yaratıcılığınızı kullanarak çok keyifli bir dürbün yapabilirsiniz.

2. Yelkenli tekne

Kullanılmış tıpalar veya yuvarlak cisimler ile teknenin zeminin yapıp, ardından da eski bir kumaş parçası ile teknenizi tamamlayabilirsiniz. Kim bilir belki teknenizi suda yüzdürmeyi bile deneyebilirsiniz.

3. Rengarenk yengeçler

Tuvalet kağıdı veya rulo bir cisimi renkli kağıtlar ile kaplayarak kendi yengecinizi yapabilirsiniz. Yengeçlerinize renk vermek isterseniz de yapmanız gereken farklı renkteki kağıtları kullanmak.

4. Yumurta kabından tablo

Yumurtalarınız bittikten sonra kutuyu atmak yerine göz alıcı tablolar yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan şey biraz boya ve bolca ilham. Yumurta kaplarını keserek sevimli ve farklı tarzda tavşanlar yapabilir ve çocuğunuzun odasına bunları asabilirsiniz.

5. Gitar

Tamamen ellerinizle yaptığınız bir gitar ister misiniz? Hem de istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Tellerini renkli iplerle yaptığınız için gitarınız da oldukça göz alıcı olacaktır.

6. Tuvalet kağıdından unicorn

Tuvalet kağıdını kullandıktan sonra farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. İki adet rulo, biraz ip ve boncuk ile rengarenk bir unicorn yapabilirsiniz. Hatta yaptığınız bu unicorn'u bir yere bile asabilirsiniz.

7. Rengarenk şapka

El işi kağıdı ile rengarenk şapkalar yapmaya ne dersiniz? İpler ile şapkalarınızın ponponunu yapabilirsiniz. Doğum günleri, partiler için ihtiyacınız olan sadece birkaç göz alıcı şapka!

8. Oyuncaklar için yelken

Etrafa dağılan oyuncaklarınız için bir yelkenliye ne dersiniz? Kutulardan bir yelkenli tekne yaparak hem el işi hem de eğlenceli bir toplama kutusu yapabilirsiniz.

9. Süslü ayna

Biraz alüminyum folyo, karton ve boncuklar ile en göz alıcı aynayı yapabilirsiniz. Hem kırılmaya karşı dayanıklı hem de oldukça güvenli bu aynaya herkes bayılacak!

10. Balondan meyve

Balonları farklı boyutta şişirerek birbirinden güzel ve eğlenceli meyveler yapabilirsiniz. Biraz balon ve bol yaratıcılık ile odanızın tavanlarını meyveler ile süsleyebilirsiniz.