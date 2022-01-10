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Evde de yapabilirsiniz! İşte ev yapımı antibakteriyel el dezenfektanı tarifleri...

10.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dezenfektan, bizi bakterilere karşı koruyan sprey ya da jel kıvamındaki temizleyici ürünlere verilen bir isim. Başta evler olmak üzere ortak kullanım alanlarında mikrop ve bakterileri yok etmek için kullanılır. Uçucu olan ve elde iz bırakmayan el dezenfektanlarının kullanımı ise giderek yaygınlaştı. Siz de evdeki birkaç malzemeyle el dezenfektanı yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

Evde de yapabilirsiniz! İşte ev yapımı antibakteriyel el dezenfektanı tarifleri...

Ev ve okul gibi insanların toplu olarak bulunduğu ortamlara girmek zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden hem kendinizi hem çevrenizdekileri korumak adına el dezenfektanlarından yararlanabilirsiniz. Özellikle toplu taşımaya binmeden önce ve indikten sonra el hijyeni için dezenfektan kullanmak hem sizin hem diğer insanların sağlığı için büyük önem arz eder. Ancak sürekli dezenfektan satın almak ekonomik olarak zorlayıcı olabilir. Bu durum sizi evde doğal malzemelerle dezenfektan yapımı arayışına itebilir. İşte sizler için hazırladığımız ev yapımı el dezenfektanı tarifleri...

SPREY EL DEZENFEKTANI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 bardak sıcak su

  • 1 tatlı kaşığı boraks

  • 2 çorba kaşığı beyaz sirke

  • 3 damla okaliptüs yağı

  • 1/2 çay kaşığı kekik yağı

  • Püskürtmeli şişe

HAZIRLANIŞI

  • Tüm malzemeleri sırasıyla püskürtmeli şişenin içine koyun.

  • Şişenin içindeki malzemeleri güzelce karıştırın.

  • Sprey el dezenfektanınız kullanıma hazır!

  • İhtiyacınız olan miktara göre malzemeleri aynı oranda arttırıp azaltabilirsiniz.

JEL EL DEZENFEKTANI TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 damla kekik yağı

  • 10 damla tarçın yağı

  • 10 damla okaliptüs yağı

  • 10 damla karanfil yağı

  • 20 damla limon yağı

  • 2-3 yemek kaşığı aloe vera jeli

  • Delikli bir şişe

HAZIRLANIŞI

  • Aleo vera saplarını bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesin.

  • Kestiğiniz aloe veradan çıkan jeli kaşık yardımıyla şişenin içine koyun.

  • Üzerine sırayla tüm yağları ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Elde ettiğiniz jel kıvamındaki karışımı el dezenfektanı olarak kullanabilirsiniz.

  • Dilediğiniz miktarda hazırlamak için oranları arttırıp azaltabilirsiniz.

ETİL ALKOL İÇEREN EL DEZENFEKTANI TARİFİ

MALZEMELER

  • Saf su (%30)

  • Etil alkol (%70)

  • 10 damla limon yağı

HAZIRLANIŞI

  • %70 etil alkol ve %30 saf su içerecek bir karışım hazırlayın.

  • Hazırladığınız karışımın üstüne 10 damla limon yağı ekleyin.

  • Şişeyi yavaşça çalkalayın ve el dezenfektanınız hazır!

  • Limon yağı yerine başka bir esansiyel yağ da kullanabilirsiniz.


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