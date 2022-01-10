Evde de yapabilirsiniz! İşte ev yapımı antibakteriyel el dezenfektanı tarifleri...

Ev ve okul gibi insanların toplu olarak bulunduğu ortamlara girmek zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden hem kendinizi hem çevrenizdekileri korumak adına el dezenfektanlarından yararlanabilirsiniz. Özellikle toplu taşımaya binmeden önce ve indikten sonra el hijyeni için dezenfektan kullanmak hem sizin hem diğer insanların sağlığı için büyük önem arz eder. Ancak sürekli dezenfektan satın almak ekonomik olarak zorlayıcı olabilir. Bu durum sizi evde doğal malzemelerle dezenfektan yapımı arayışına itebilir. İşte sizler için hazırladığımız ev yapımı el dezenfektanı tarifleri...
MALZEMELER
2 bardak sıcak su
1 tatlı kaşığı boraks
2 çorba kaşığı beyaz sirke
3 damla okaliptüs yağı
1/2 çay kaşığı kekik yağı
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri sırasıyla püskürtmeli şişenin içine koyun.
Şişenin içindeki malzemeleri güzelce karıştırın.
Sprey el dezenfektanınız kullanıma hazır!
MALZEMELER
10 damla kekik yağı
10 damla tarçın yağı
10 damla okaliptüs yağı
10 damla karanfil yağı
20 damla limon yağı
2-3 yemek kaşığı aloe vera jeli
HAZIRLANIŞI
Aleo vera saplarını bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesin.
Kestiğiniz aloe veradan çıkan jeli kaşık yardımıyla şişenin içine koyun.
Üzerine sırayla tüm yağları ekleyin ve iyice karıştırın.
Elde ettiğiniz jel kıvamındaki karışımı el dezenfektanı olarak kullanabilirsiniz.
MALZEMELER
Saf su (%30)
Etil alkol (%70)
HAZIRLANIŞI
%70 etil alkol ve %30 saf su içerecek bir karışım hazırlayın.
Hazırladığınız karışımın üstüne 10 damla limon yağı ekleyin.
Şişeyi yavaşça çalkalayın ve el dezenfektanınız hazır!
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