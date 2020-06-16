KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Evde doğal diş macunu tarifi! Para saçmanıza gerek kalmadı...

Evde doğal diş macunu tarifi! Para saçmanıza gerek kalmadı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Piyasada bulabileceğimiz ve her gün en az bir kez kullandığımız diş macunları birçok kimyasal madde içeriyor. Bunların uzun vadede vücuda verdiği zararlar, doğal ürünleri tercih eden tüketicileri diş macunlarını da evde yapmaya yöneltiyor. Zararsız ve hazırlanışı kolay bu macunlar hem sağlıklı, hem de güvenli. İşte gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz ev yapımı diş macununun tarifi...

Evde doğal diş macunu tarifi! Para saçmanıza gerek kalmadı...

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan diş macunları, ağız sağlığımıza büyük katkıları olmasına rağmen, içerdikleri kimyasallardan dolayı uzun vadeli kullanımda birtakım rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bunun aksine ev yapımı diş macunlarının hiçbir zararı yok. Ancak uzmanların birtakım uyarılarına da kulak vermemiz gerekir. Doğal diş macunları da, marketten satın alabileceklerimiz kadar koruyucu bir etkiye sahiptir fakat diş hassasiyeti, diş eti rahatsızlığı veya diş çürüğüne yatkınlık gibi sorunlar yaşayan kimselerin, tedavi edici özellikleri olan diş macunlarını tercih etmeleri tavsiye edilir. Örneğin bu hazır ürünlerin içerdiği florür adlı madde diş çürümesini engeller ve dahası çürük ilerlemedi ise bunu tedavi bile edebilir. Bu durumda, diş veya ağız sağlığı kapsamındaki rahatsızlıklardan dolayı özel ürünler kullanma zorunluluğunuz yoksa, ev yapımı diş macunu sizin için ideal ve güvenli bir tercih olacaktır.

DOĞAL DİŞ MACUNU YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bu tarifimiz için gereken üç malzemeyi kolaylıkla aktarlardan ve hatta bazı marketlerden temin edebilirsiniz:

Karbonat
Hindistan cevizi yağı
Nane yağı

Karbonat beyazlatıcı ve besinlerden ötürü süreğen olarak ağzımızın içinde bulunan asitleri nötralize edici bir etkiye sahiptir. Birçok kimyasalın yerini alarak kullanımı gitgide yaygın hale gelen Hindistan cevizi yağı nemlendirici görevi görür. Aynı zamanda antiviral, antibakteriyel ve antifungal etkileri de bulunan bu yağ, ağız kokusunu önlediği gibi, dişlerin de beyaz kalmasını sağlar. Sadece bu iki malzemeyle bile hazırlayabileceğiniz ev yapımı diş macununuza ferahlatıcı bir etki yaratması ve fazladan bir antiviral özellik katması için nane yağı da ekleyebilirsiniz.

DOĞAL DİŞ MACUNU NASIL HAZIRLANIR?

3,5 çay kaşığı karbonatı, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ve 3-5 damla nane yağını tercihen küçük tahta bir kaşık yardımıyla bir kâsede pürüzsüz hale gelene karıştırın.
Ve işte doğal diş macununuz hazır.
Bu karışımı küçük bir kavanozda ya da kullanmadığınız ve önceden temizlemiş olduğunuz, ağzı geniş herhangi bir kozmetik kabında saklayabilirsiniz.
Macunun içerisindeki yağlar eriyerek sıvı hale gelebileceği için, karışımı tercihen serin bir yerde tutmalısınız.
Her kullanımda diş fırçanıza fındık büyüklüğünde macun sürmeniz yeterli olacaktır.
Şayet daha fazla miktarda karışım hazırlamak isterseniz bir hafta yetecek kadarını dışarıda, geri kalanını ise buzdolabında muhafaza etmeniz tavsiye edilir. Sağlıklı günlerde kullanın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Jilet kullanımı sonrası oluşan kızarıklara son! Vazelin, bebek pudrası…Jilet kullanımı sonrası oluşan kızarıklara son! Vazelin, bebek pudrası…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kilolu çıkmışım' demişti! Bu sefer bikinili yakalandı

'Kilolu çıkmışım' demişti! Bu sefer bikinili yakalandı

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

İşte evdeki çiçekleri coşturacak öneriler! Haşlanmış sebze ve yumurta kabuğu...

İşte evdeki çiçekleri coşturacak öneriler! Haşlanmış sebze ve yumurta kabuğu...

Jilet kullanımı sonrası oluşan kızarıklara son! Vazelin, bebek pudrası…

Jilet kullanımı sonrası oluşan kızarıklara son! Vazelin, bebek pudrası…

Bu bitkisel reçeteler cilt izlerini tamamen yok edecek! Zerdeçal, pirinç suyu…

Bu bitkisel reçeteler cilt izlerini tamamen yok edecek! Zerdeçal, pirinç suyu…

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yöntemini milyonlarca kişi izledi!

Yöntemini milyonlarca kişi izledi!

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pirincin cilde faydaları saymakla bitmiyor! Ünlü mankenler de kullanıyor...

Pirincin cilde faydaları saymakla bitmiyor! Ünlü mankenler de kullanıyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Jilet kullanımı sonrası oluşan kızarıklara son! Vazelin, bebek pudrası…

Jilet kullanımı sonrası oluşan kızarıklara son! Vazelin, bebek pudrası…

Bu bitkisel reçeteler cilt izlerini tamamen yok edecek! Zerdeçal, pirinç suyu…

Bu bitkisel reçeteler cilt izlerini tamamen yok edecek! Zerdeçal, pirinç suyu…

Artık kırılan ruju çöpe atmayacaksınız! Bu yöntemler ile ruju onarmak mümkün...

Artık kırılan ruju çöpe atmayacaksınız! Bu yöntemler ile ruju onarmak mümkün...

2020 yazının yıldızı olacaksınız! İşte birbirinden pratik ve havalı saç modelleri...

2020 yazının yıldızı olacaksınız! İşte birbirinden pratik ve havalı saç modelleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.