Evde doğal diş macunu tarifi! Para saçmanıza gerek kalmadı...

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan diş macunları, ağız sağlığımıza büyük katkıları olmasına rağmen, içerdikleri kimyasallardan dolayı uzun vadeli kullanımda birtakım rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bunun aksine ev yapımı diş macunlarının hiçbir zararı yok. Ancak uzmanların birtakım uyarılarına da kulak vermemiz gerekir. Doğal diş macunları da, marketten satın alabileceklerimiz kadar koruyucu bir etkiye sahiptir fakat diş hassasiyeti, diş eti rahatsızlığı veya diş çürüğüne yatkınlık gibi sorunlar yaşayan kimselerin, tedavi edici özellikleri olan diş macunlarını tercih etmeleri tavsiye edilir. Örneğin bu hazır ürünlerin içerdiği florür adlı madde diş çürümesini engeller ve dahası çürük ilerlemedi ise bunu tedavi bile edebilir. Bu durumda, diş veya ağız sağlığı kapsamındaki rahatsızlıklardan dolayı özel ürünler kullanma zorunluluğunuz yoksa, ev yapımı diş macunu sizin için ideal ve güvenli bir tercih olacaktır.

DOĞAL DİŞ MACUNU YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bu tarifimiz için gereken üç malzemeyi kolaylıkla aktarlardan ve hatta bazı marketlerden temin edebilirsiniz: