Evde doğal diş macunu tarifi! Para saçmanıza gerek kalmadı...

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan diş macunları, ağız sağlığımıza büyük katkıları olmasına rağmen, içerdikleri kimyasallardan dolayı uzun vadeli kullanımda birtakım rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bunun aksine ev yapımı diş macunlarının hiçbir zararı yok. Ancak uzmanların birtakım uyarılarına da kulak vermemiz gerekir. Doğal diş macunları da, marketten satın alabileceklerimiz kadar koruyucu bir etkiye sahiptir fakat diş hassasiyeti, diş eti rahatsızlığı veya diş çürüğüne yatkınlık gibi sorunlar yaşayan kimselerin, tedavi edici özellikleri olan diş macunlarını tercih etmeleri tavsiye edilir. Örneğin bu hazır ürünlerin içerdiği florür adlı madde diş çürümesini engeller ve dahası çürük ilerlemedi ise bunu tedavi bile edebilir. Bu durumda, diş veya ağız sağlığı kapsamındaki rahatsızlıklardan dolayı özel ürünler kullanma zorunluluğunuz yoksa, ev yapımı diş macunu sizin için ideal ve güvenli bir tercih olacaktır.
DOĞAL DİŞ MACUNU YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Bu tarifimiz için gereken üç malzemeyi kolaylıkla aktarlardan ve hatta bazı marketlerden temin edebilirsiniz:
Karbonat
Hindistan cevizi yağı
Nane yağı
Karbonat beyazlatıcı ve besinlerden ötürü süreğen olarak ağzımızın içinde bulunan asitleri nötralize edici bir etkiye sahiptir. Birçok kimyasalın yerini alarak kullanımı gitgide yaygın hale gelen Hindistan cevizi yağı nemlendirici görevi görür. Aynı zamanda antiviral, antibakteriyel ve antifungal etkileri de bulunan bu yağ, ağız kokusunu önlediği gibi, dişlerin de beyaz kalmasını sağlar. Sadece bu iki malzemeyle bile hazırlayabileceğiniz ev yapımı diş macununuza ferahlatıcı bir etki yaratması ve fazladan bir antiviral özellik katması için nane yağı da ekleyebilirsiniz.
DOĞAL DİŞ MACUNU NASIL HAZIRLANIR?
3,5 çay kaşığı karbonatı, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ve 3-5 damla nane yağını tercihen küçük tahta bir kaşık yardımıyla bir kâsede pürüzsüz hale gelene karıştırın.
Ve işte doğal diş macununuz hazır.
Bu karışımı küçük bir kavanozda ya da kullanmadığınız ve önceden temizlemiş olduğunuz, ağzı geniş herhangi bir kozmetik kabında saklayabilirsiniz.
Macunun içerisindeki yağlar eriyerek sıvı hale gelebileceği için, karışımı tercihen serin bir yerde tutmalısınız.
Her kullanımda diş fırçanıza fındık büyüklüğünde macun sürmeniz yeterli olacaktır.
Şayet daha fazla miktarda karışım hazırlamak isterseniz bir hafta yetecek kadarını dışarıda, geri kalanını ise buzdolabında muhafaza etmeniz tavsiye edilir. Sağlıklı günlerde kullanın.
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