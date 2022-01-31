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Evde doğal keratin bakımı yaparak sağlıklı saçlara kavuşmak çok kolay...

28.01.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı saçların sırrı, saçta yeterli miktarda keratin proteini bulunmasından geçiyor. İnsan vücudunda doğal olarak bulunan bu protein; sağlıklı saçlar, dişler ve tırnaklar için oldukça önemli. Dolayısıyla keratin açısından zayıf saçlara sahip kişilerin saçlarında zamanla dökülme, cansızlık ve solgunluk görülebiliyor. Bu yazımızda evde doğal keratin bakımını adım adım nasıl uygulayacağınızı anlatacağız.

Evde doğal keratin bakımı yaparak sağlıklı saçlara kavuşmak çok kolay...

Saçlarda doğal olarak bulunan keratin proteini; saç şekillendiricilerin kullanılması, kimyasal işlemler ve çevresel faktörler sebebiyle zamanla azalıyor. Keratin eksikliği, saçın görüntüsünden miktarına kadar birçok olumsuz değişime sebep oluyor. Keratin içeren saç ürünlerini kullanarak saçınıza ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabileceğiniz gibi kuaförlerde keratin bakımı da yaptırabilirsiniz. Ancak saçlarınıza evinizde doğal malzemelerle keratin bakımı yapmak da oldukça kolay!

EVDE DOĞAL KERATİN BAKIMI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı keratinli saç maskesi

  • 250 ml saf keratin

  • B5 ve E vitamini

  • H ve F vitamini (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Tüm malzemeleri bir kabın içine alın ve iyice karıştırın.

  • Karışımı tüm saçınıza masaj yaparak uygulayın ve 30 dakika boyunca bekleyin.

  • Süre dolduktan sonra saçınızı şampuanla yıkayıp durulayın.

KERATİN BAKIMI SONRASI HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE NEMLENDİRME

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 2 litre doğal elma sirkesi

YAPILIŞI

  • Hindistan cevizi yağınız donmuş haldeyse bulunduğu kabı sıcak bir suyun içine koyarak erimesini sağlayabilirsiniz.

  • Hindistan cevizi yağını erittikten sonra tüm malzemeleri cam bir kavanozun içine dökün ve iyice karıştırın.

  • Karışımı kuru saçlarınızın her noktasına nüfuz edecek şekilde uygulayın.

  • Tüm karışımı saçınıza yedirdikten sonra başınızı bir havluyla sarın ve 30 dakika boyunca beklettikten sonra saçınızı yıkayın.

  • Kalan karışımı daha sonra kullanmak üzere cam kavanoz içinde serin bir yerde saklayabilirsiniz.

KERATİN BAKIMI SONRASI YOĞURT İLE NEMLENDİRME

MALZEMELER

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

  • Yoğurt ve yumurtayı bir kabın içine alın ve iyice karıştırın. İki malzeme birbiriyle özdeşleşene kadar karıştırdığınızdan emin olun.

  • Ardından zeytinyağını ekleyin ve tekrar karıştırın.

  • Son olarak karışıma balı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

  • Hazır hale gelen karışımı dipten uca kadar masaj yaparak saçınıza uygulayın.

  • Saçınızı bir havlu ile sarın ve 20 dakika beklettikten sonra yıkayın.

  • Bu tarifi saçınızın nem durumuna göre haftada bir kere uygulayabilirsiniz.


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