Evde doğal keratin bakımı yaparak sağlıklı saçlara kavuşmak çok kolay...

Saçlarda doğal olarak bulunan keratin proteini; saç şekillendiricilerin kullanılması, kimyasal işlemler ve çevresel faktörler sebebiyle zamanla azalıyor. Keratin eksikliği, saçın görüntüsünden miktarına kadar birçok olumsuz değişime sebep oluyor. Keratin içeren saç ürünlerini kullanarak saçınıza ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabileceğiniz gibi kuaförlerde keratin bakımı da yaptırabilirsiniz. Ancak saçlarınıza evinizde doğal malzemelerle keratin bakımı yapmak da oldukça kolay!
MALZEMELER
2 yemek kaşığı keratinli saç maskesi
250 ml saf keratin
B5 ve E vitamini
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kabın içine alın ve iyice karıştırın.
Karışımı tüm saçınıza masaj yaparak uygulayın ve 30 dakika boyunca bekleyin.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI
Hindistan cevizi yağınız donmuş haldeyse bulunduğu kabı sıcak bir suyun içine koyarak erimesini sağlayabilirsiniz.
Hindistan cevizi yağını erittikten sonra tüm malzemeleri cam bir kavanozun içine dökün ve iyice karıştırın.
Karışımı kuru saçlarınızın her noktasına nüfuz edecek şekilde uygulayın.
Tüm karışımı saçınıza yedirdikten sonra başınızı bir havluyla sarın ve 30 dakika boyunca beklettikten sonra saçınızı yıkayın.
MALZEMELER
4 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Yoğurt ve yumurtayı bir kabın içine alın ve iyice karıştırın. İki malzeme birbiriyle özdeşleşene kadar karıştırdığınızdan emin olun.
Ardından zeytinyağını ekleyin ve tekrar karıştırın.
Son olarak karışıma balı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Hazır hale gelen karışımı dipten uca kadar masaj yaparak saçınıza uygulayın.
Saçınızı bir havlu ile sarın ve 20 dakika beklettikten sonra yıkayın.
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