Evde geçirdiğiniz şu günlerde gelecek tatil planlarınızı oluşturmaya ne dersiniz?

Mersin’deki Ashab-ı Kehf mağarası Yedi Uyurlar’ın kaldığına inanılan mağaralar arasında en ünlüsüdür.

Rivayete göre, ‘köylerden birinde genç ve güzel bir kız yaşarmış. Evlenmek istemeyen güzel kızın adı köydeki gençler tarafından kötüye çıkarılmış. Dedikodulardan sonra babası namusunu temizlemek için kızını dağa götürüp ölüme terk etmiş. Yıllar yılar sonra kızının yaşadığını duyan baba hemen dağa çıkmış. Sarıkızın dağdan bir elini uzatıp testisine denizden su doldurduğunu gördüğünde ermiş olduğunu anlamış’.

Bol oksijeni ile görülmeye değer Kazdağları doğal güzelliklerinin yanı sıra; Sarıkız efsanesiyle de ünlüdür.

Karantina günleri sona erdiğinde uçak ya da otobüs biletlerinizi obilet.com ya da obilet mobil uygulaması üzerinden alırken; seyahat rotalarınız için efsaneleriyle ünlü şehirlere göz atmayı unutmayın.

Tarih boyunca kültürel geleneklerin nesilden nesile aktardığı şehir efsanelerini sizler için bir araya getirdik.

Müslüman ve Hristiyan inancına göre, Yedi Uyurlar’ların 200 yıl bu mağarada uyuduğuna inanılır.

Zulme uğrayan ve idama mahkum edilen yedi genç kaçıp, Yedi Uyurlar mağarasında saklanırlar. Rivayete göre mağarada uykuya dalan 7 genç 200 yıldan fazla burada kalırlar. Bir gün içlerinden biri mağaradan çıkıp çarşıya gidince bunun bir mucize olduğunu anlarlar.

ŞANLIURFA-BALIKLIGÖL

Şanlıurfa, Göbeklitepe efsanesiyle Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken lokasyonlar arasında yer alırken, UNESCO, Göbeklitepe’yi en eski yerleşim yeri olarak kabul ediyor.

Efsanevi hikayeleriyle turistler için merak uyandıran Balıklıgöl ise rivayete göre; Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yer olarak biliniyor.

Anlatılan hikayelerin ortak özelliği, Hz. İbrahim’in atıldığı ateşin suya, odunların ise balığa dönüşmesidir. Türkiye ve dünyada Balıklıgöl’ün bu kadar merak edilip ziyaret edilmesinin sebebi balıkların kutsal olduğuna inanılmasıdır.

MANİSA-AĞLAYAN KAYA

Doğal güzellikleri ve ‘Ağlayan Kaya’ efsanesiyle seyahat severlerin rotaları arasında yer alan Manisa, görülmeye değer lokasyonlar arasında.