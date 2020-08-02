Evde hastalıklar için ön tanı koyabilirsiniz! Meme bölgenizde hissettiğiniz...

Kan basıncının yüksek veya düşük olması tek başına yeterli olmamakla birlikte önemli bulgulardan biridir. Kalp-damar hastalıklarından tutun metabolik rahatsızlıklara kadar pek çok farklı hastalıkta kan basıncı düşük veya yüksek olabilir. Bir süredir kendinizi iyi hissetmiyorsanız kan basıncınızı ev tipi bir tansiyon aletiyle ölçmeyi ihmal etmeyin. Kan basıncınızla alakalı bir sorun yüzünden doktora gitmeyi düşünüyorsanız doktorunuz sizden kan basıncınızı belirli bir süre ölçüp kaydetmenizi isteyecektir. Bu nedenle tansiyonunuzu bir hafta boyunca aynı saatlerde ölçüp çizelge şeklinde kaydetmek işinize yarayacaktır.

Kanserden kalp hastalıklarına, enfeksiyondan kansızlığa pek çok hastalığın belirtilerini görmek için vücudumuzu iyi incelememiz gerekiyor. Vereceğimiz tavsiyeler hiçbir zaman hastanede yapılacak olan tetkiklerin ve doktorun tanısının yerine geçmeyecektir. Evde kendi kendinize yapacağınız check-up muayenesi hastalıktan şüphelenip doktora daha erken görünmenizi sağlaması için önemlidir. Lütfen kendi kendinize tanı koyup tedavi etmekten kaçının. Bunları doktorlara bırakın.

NABIZ SAYISI

Kan basıncı gibi nabız ölçümü de tek başına teşhis için yeterli değildir. Ancak yüksekliği ve düşüklüğü durumu önemli hastalıklara işaret ediyor olabilir. Nabzınızı bir tansiyon aletiyle ölçebilirsiniz. Manuel olarak da parmaklarınızı bileğinize yerleştirip bir dakikadaki nabız sayısını hesaplayabilirsiniz. Dinlenir durumda yetişkin bir insanın nabzı 60-100 arasındadır. Bundan çok yüksek ya da çok düşük değerler bir doktora görünmeniz gerektiğini gösteriyor.

TİROİT

Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan kişilerde beslenme tarzından dolayı görülen guatr hastalığı için kendinizi evde basitçe muayene edebilirsiniz. Ayna karşısında boynunuzu yukarı doğru uzatıp yutkunun. Eğer adem elması denilen kemiğin etrafında bir şişkinlik söz konusuysa guatrdan şüphelenilebilir. Ancak tiroitlerde herhangi bir şişkinlik olmadan da guatr hastası olunabileceği için ailenizde, özellikle anne tarafınızda, guatr hastası varsa düzenli kontrole gitmenizi öneririz.

MEME KANSERİ İÇİN KONTROL

Meme kanseri erken teşhis edildiğinde iyileşme şansı oldukça yüksek kanserlerden biridir. Bu nedenle her ay adet döngünüzün sonunda elinizle koltuk altı ve tüm memenizi tarayarak farklı ve alışılmadık bir kitle olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Aynanın karşısına geçip şişlik, kızarıklık, çukurlaşma, meme başında akıntı ya da iki memenin birbirinden farklı görünmesi gibi durumları değerlendirebilirsiniz.

BEN VE CİLT LEKELERİ

En tehlikeli kanserlerden biri olan cilt kanseri de erken teşhisle tedavi edilebilir. Benlerinizdeki değişimlere karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Vücudunuzda yeni ben çıktıysa, şekil değişikliği varsa, asimetrik bir görüntüsü varsa ve kanıyorsa takip altına alınmalı.

