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    4. Evde hazırlanan leke çıkarıcı karışımı! Beyazlar üzerinde sihir gibi etki ediyor

    Evde hazırlanan leke çıkarıcı karışımı! Beyazlar üzerinde sihir gibi etki ediyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    25.06.2024 09:27
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    Günlük yaşamın koşturmacası içinde beyaz kıyafetlerde ve kumaşlarda lekelerin oluşması kaçınılmaz. Leke çıkarı ürünler hem pahalı olabilir hem de kimyasal içeriğiyle giysilere zarar verebilir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal leke çıkarıcı karışımı, beyazlar üzerinde sihirli bir etki yaratıyor. Yapımı oldukça kolay olan bu karışım ile inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz.

    Evde hazırlanan leke çıkarıcı karışımı! Beyazlar üzerinde sihir gibi etki ediyor

    Beyaz kıyafetlerinizde oluşan inatçı lekeler, artık moralinizi bozmayacak. Kimyasal içerikli ürünlere başvurmadan, evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz etkili leke çıkarıcı karışımı ile lekelere veda edebilirsiniz. Beyazların üzerindeki lekeleri oldukça kolay bir şekilde çıkaran bu karışım aynı zamanda giysilerinize zarar vermez ve doğal bir çözüm sunar.

    İNATÇI LEKELERİ ANINDA ÇIKARIYOR

    beyaz kirli çamaşır

    TikTok'ta 'creative_explained' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir temizlik uzmanı inatçı lekeler için etkili karışım tarifini paylaştı. Bunun için gerekli olan malzemeler sirke, limon ve karbonat. Bu malzemeleri sırasıyla birleştirin ve çalkalayın. Leke çıkarıcı karışımı özellikle beyaz çamaşırlarınıza uygulayabilirsiniz. Lekeli bölgeye bir miktar karışımından dökün ve fırça yardımıyla ovalayın. Daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın. İşte bu kadar kolay!

    @creative_explained Vinegar + Lemon + Baking Soda = Magic!! 😲🧼 #lifehack #cleaning #tips #lifestyle #parents #diy #natural #recipe #hacks #tipsandtricks #homemade ♬ original sound - creative explained


    Vitrin


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    temizlik çamaşır deterjanı
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