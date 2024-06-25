Evde hazırlanan leke çıkarıcı karışımı! Beyazlar üzerinde sihir gibi etki ediyor

Beyaz kıyafetlerinizde oluşan inatçı lekeler, artık moralinizi bozmayacak. Kimyasal içerikli ürünlere başvurmadan, evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz etkili leke çıkarıcı karışımı ile lekelere veda edebilirsiniz. Beyazların üzerindeki lekeleri oldukça kolay bir şekilde çıkaran bu karışım aynı zamanda giysilerinize zarar vermez ve doğal bir çözüm sunar.

İNATÇI LEKELERİ ANINDA ÇIKARIYOR

TikTok'ta 'creative_explained' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir temizlik uzmanı inatçı lekeler için etkili karışım tarifini paylaştı. Bunun için gerekli olan malzemeler sirke, limon ve karbonat. Bu malzemeleri sırasıyla birleştirin ve çalkalayın. Leke çıkarıcı karışımı özellikle beyaz çamaşırlarınıza uygulayabilirsiniz. Lekeli bölgeye bir miktar karışımından dökün ve fırça yardımıyla ovalayın. Daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın. İşte bu kadar kolay!







