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Evde hazırlayabileceğiniz 10 doğal peeling tarifi! Türk kahveli olanı denemelisiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT HABERLERİ  | 06.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

Peeling; cildi ölü derilerden arındıran, yeni hücre oluşumunu hızlandıran, cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayan bir uygulama.

Evde hazırlayabileceğiniz 10 doğal peeling tarifi! Türk kahveli olanı denemelisiniz

Peeling sayesinde cildini kış mevsiminin ve kirli havanın olumsuz etkilerinden arındırabilir, kremleri ve makyaj malzemelerini cildine daha kolay uygulayabilirsiniz. Peeling’i haftada 1 ya da 2 kez yapmanız yeterli. Ilık bir duş sonrası peeling yapmak ise gözenekler açılacağı için daha etkili. Peeling malzemesini fırça yardımıyla, göz ve ağız çevresini boş bırakacak şekilde uygulamalı ve yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra da ılık suyla güzelce durulamalısınız. Yüzeysel, orta derinlikle ve derin olmak üzere 3 tip peeling var. Derin peeling’ler uzman işi. Fakat yüzeysel peeling, krem sürer gibi uygulandığı için çok daha basit. Burada önemli olan nokta cilt tipini dikkate almanız (varsa alerjik durumlarını da) ve mümkün olduğunca doğal malzemeler kullanmanız. İşte size evde hazırlayıp uygulayabileceğiniz birkaç yüzeysel ve doğal peeling önerisi:

Bademli peeling: 50 gr badem içini blenderdan geçir ve 1 bardak suyla ya da sütle karıştırıp cildine uygula. Bu peeling cildini besler ve canlandırır.

Domatesli peeling: 1 tane domatesi iyice ez, içine 1 yemek kaşığı toz şeker ekle ve cildine uygula. Bu peeling cildini bakterilerden arındırır.

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Türk kahvesi peeling: İçtiğin Türk kahvesinin telvesine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekle ve cildine uygula. Bu peeling cildini temizler ve canlandırır.

İrmikli peeling: 1 tatlı kaşığı irmik ve 1 tatlı kaşığı gül suyunu karıştır ve cildine uygula. Bu peeling siyah noktaları temizler ve yağlanmayı önler.

Ananaslı peeling: 2 dilim ananas ve 1 yemek kaşığı balı blenderdan geçir ve cildine uygula. Bu peeling cildinin pürüzsüz olmasını ve genç görünmesini sağlar.

Yoğurtlu peeling: 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı tuzu karıştırıp cildine uygula. Bu peeling cildinin nefes almasını ve tazelenmesini sağlar.

Zeytinyağlı peeling: 1 yemek kaşığı zeytinyağına 1 yemek kaşığı esmer şeker ekle ve cildine uygula. Bu peeling cildinin yenilenmesini ve yumuşacık olmasını sağlar.

Muzlu peeling: 1 tane muzu ez, içine 1 yemek kaşığı esmer şeker ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekle ve cildine uygula. Bu peeling cildini temizler ve parlak görünmesini sağlar.

Salatalıklı peeling: 1 tane salatalığı rendele, 1 yumurta akıyla karıştır ve cildine uygula. Bu peeling gözenekleri açar ve cildinin nefes almasını sağlar.

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Avokadolu peeling: 1 adet avokadoyu ez, 2 kaşık balla karıştır ve cildine uygula. Bu peeling cildini besler ve yumuşatır.

  • Eğer cildiniz yağlıysa bütün peeling tariflerine 1 – 2 damla limon suyu ekleyebilirsiniz.

Pepapp uygulamasını indirmek için TIKLAYIN

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