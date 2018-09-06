Evde hazırlayabileceğiniz 10 doğal peeling tarifi! Türk kahveli olanı denemelisiniz

Peeling sayesinde cildini kış mevsiminin ve kirli havanın olumsuz etkilerinden arındırabilir, kremleri ve makyaj malzemelerini cildine daha kolay uygulayabilirsiniz. Peeling’i haftada 1 ya da 2 kez yapmanız yeterli. Ilık bir duş sonrası peeling yapmak ise gözenekler açılacağı için daha etkili. Peeling malzemesini fırça yardımıyla, göz ve ağız çevresini boş bırakacak şekilde uygulamalı ve yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra da ılık suyla güzelce durulamalısınız. Yüzeysel, orta derinlikle ve derin olmak üzere 3 tip peeling var. Derin peeling’ler uzman işi. Fakat yüzeysel peeling, krem sürer gibi uygulandığı için çok daha basit. Burada önemli olan nokta cilt tipini dikkate almanız (varsa alerjik durumlarını da) ve mümkün olduğunca doğal malzemeler kullanmanız. İşte size evde hazırlayıp uygulayabileceğiniz birkaç yüzeysel ve doğal peeling önerisi:

Bademli peeling: 50 gr badem içini blenderdan geçir ve 1 bardak suyla ya da sütle karıştırıp cildine uygula. Bu peeling cildini besler ve canlandırır.