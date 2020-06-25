Evde hazırlayacağınız bu kürlerle göbek yağları eriyecek! Limon, yoğurt...

Her ne kadar yemek yemek keyifli olsa da kontrolsüz beslenme kilo artışına, kilo artışı ise türlü sağlık problemlerine yol açar. Özellikle karın bölgesindeki yağlanma ciddi kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının habercisidir. Ancak bu fazlalıklar, baş edilemez problemler değil. Doğru beslenme, egzersiz ve türlü kürler sayesinde göbek yağlarından kurtulmak mümkün. Peki, göbek yağlarını eriten kürler nelerdir?

ÜÇÜ BİR ARADA YOĞURT KÜRÜ

Malzemeler

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı pul biber

3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

Bütün malzemeleri karıştırın. Gece yatmadan 3 saat önce tüketin. Haftada 2-3 kere olmak üzere hedeflediğiniz kiloya ulaşana kadar kullanmaya devam edin. Kür ile birlikte bol su tüketmeyi ihmal etmeyin.

ALTIN RENKLİ YOĞURT KÜRÜ

Malzemeler

1 kase yoğurt

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz zerdeçal

Tüm malzemeleri bir kase içerisinde karıştırın. Akşam yemeğinden 2-3 saat sonra yiyin. Uyuyana kadar aralıklı olarak 3-4 bardak su tüketin. Bu kürü haftada 2 kere tüketmeniz önerilir. Hafif yürüyüşleri ve egzersizleri de ihmal etmezseniz kısa sürede yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.