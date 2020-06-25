Evde hazırlayacağınız bu kürlerle göbek yağları eriyecek! Limon, yoğurt...

Her ne kadar yemek yemek keyifli olsa da kontrolsüz beslenme kilo artışına, kilo artışı ise türlü sağlık problemlerine yol açar. Özellikle karın bölgesindeki yağlanma ciddi kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının habercisidir. Ancak bu fazlalıklar, baş edilemez problemler değil. Doğru beslenme, egzersiz ve türlü kürler sayesinde göbek yağlarından kurtulmak mümkün. Peki, göbek yağlarını eriten kürler nelerdir?
ÜÇÜ BİR ARADA YOĞURT KÜRÜ
Malzemeler
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı pul biber
3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
Bütün malzemeleri karıştırın. Gece yatmadan 3 saat önce tüketin. Haftada 2-3 kere olmak üzere hedeflediğiniz kiloya ulaşana kadar kullanmaya devam edin. Kür ile birlikte bol su tüketmeyi ihmal etmeyin.
ALTIN RENKLİ YOĞURT KÜRÜ
Malzemeler
1 kase yoğurt
1 çay kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı toz zerdeçal
Tüm malzemeleri bir kase içerisinde karıştırın. Akşam yemeğinden 2-3 saat sonra yiyin. Uyuyana kadar aralıklı olarak 3-4 bardak su tüketin. Bu kürü haftada 2 kere tüketmeniz önerilir. Hafif yürüyüşleri ve egzersizleri de ihmal etmezseniz kısa sürede yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.
MAYDANOZLU YOĞURT KÜRÜ
Malzemeler
1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
1 limon suyu
1 kase yoğurt
Bütün malzemeleri yoğurda ekleyip karıştırın ve akşam yemeğinden 2 saat sonra taze tüketin. Bu kürü ara öğün olarak da düşünebilirsiniz. Her akşam tüketebilirsiniz.
TARÇIN MUCİZELİ DETOKS SUYU
Malzemeler
1 litre su (oda sıcaklığında)
1 kabuk tarçın
1 adet dilimlenmiş elma
Suyun içerisine bütün malzemeleri ekleyin. Tam olarak karışabilmesi için 4-5 saat kadar bekleyin. Daha sonra tüketin. Gün içerisinde bu 1 litre suyun tamamını içmeniz faydalı olacaktır. Göbek bölgesindeki yağları yakmaya yardımcı olurken aynı zamanda kan şekerinizi dengeleyerek açlık hissini giderecek, tatlı krizlerini önleyecektir.
GÖBEK YAĞLARINA DÜŞMAN SALATALIK ÇAYI
Malzemeler
1 adet salatalık
1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 limon
10-12 dal taze nane
5-6 dal maydanoz
2-3 adet çilek
1 litre oda sıcaklığında su
Salatalık ve limonu kabuğunu halka halka doğrayın, diğer malzemeleri bütün olarak kullanın. Bütün malzemeleri suyun içerisine karıştırıp kapaklı bir sürahiye doldurun ve 1 gece bekleyin. Ertesi gün her öğünden önce 1-1,5 su bardağı tüketin. Bu karışım hem yağ yakmanıza yardımcı olacak hem de açlık hissinizi yok ederek ana öğünlerde daha az porsiyonlarla doymanızı sağlayacaktır.
Bu kürler sayesinde siz de kısa sürede göbek yağlarınızdan kurtulup hem daha estetik bir görünüme sahip olacaksınız hem de sağlığınızı koruyacaksınız. Afiyet olsun!
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