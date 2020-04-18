Evde ıslak mendil yapabilirsiniz! İşte pratik ve ekonomik 2 tarif...

Islak mendilin yaşamımızı kolaylaştırdığına hiç şüphe yok. Ancak bazı uzmanlar içerisindeki kimyasallar nedeniyle kullanımını doğru bulmuyor. Özellikle bebeklerde kullanımı ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Hatta bu nedenle bazı markalar, bebekler için içeriklerinde revizyonlara bile gitti.

Neyse ki evde ıslak mendil yapımı çok kolay! Üstelik hem sağlıklı hem de ekonomik. İçerisine ne koyduğumuzdan emin olabilir, bir de ucuza getirebiliriz. Haydi hep beraber yapalım mı?

Bugün sizlere 2 farklı tarif vereceğiz. Her ikisinde de kullanacağımız malzemeler kolay bulunabilir şeyler. Bunun yanı sıra tüm ürünlerin fiyatları da oldukça uygun.

LAVANTA KOKULU ISLAK MENDİL TARİFİ



Malzemeler:

l 1 Rulo kağıt havlu

l Temiz bir sürahi

l Yarım litre su (mümkün ise distile su)

l 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

l Birkaç damla arap sabunu

l 5-6 damla lavanta yağı

Temiz bir sürahiye yarım litre suyu koyuyoruz. Suyun içerisine 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Ardından birkaç damla arap sabununu ilave ediyoruz. Daha sonra bu karşıma 5-6 damla lavanta yağını ekliyoruz. Bu hazırladığımız, kağıt havluyu ıslatacak olan solüsyondur. Şimdiden mis gibi koktu bile...