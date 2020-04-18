KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Evde ıslak mendil yapabilirsiniz! İşte pratik ve ekonomik 2 tarif...

Evde ıslak mendil yapabilirsiniz! İşte pratik ve ekonomik 2 tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Islak mendiller hayatımızı nasıl da değiştirdi, değil mi? Bundan 10-15 yıl önce ıslak mendil diye bir şey yoktu. Günümüzde ise evde, okulda, kafe ve lokantalarda kısacası her yerde ıslak mendil kullanıyoruz. Bebeklerimizin altını ıslak mendil ile siliyoruz. Yemeklerden sonra ellerimizi silmek için kullanıyoruz. Peki, bu ıslak mendilleri evde hazırlamak mümkün mü?

Evde ıslak mendil yapabilirsiniz! İşte pratik ve ekonomik 2 tarif...

Islak mendilin yaşamımızı kolaylaştırdığına hiç şüphe yok. Ancak bazı uzmanlar içerisindeki kimyasallar nedeniyle kullanımını doğru bulmuyor. Özellikle bebeklerde kullanımı ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Hatta bu nedenle bazı markalar, bebekler için içeriklerinde revizyonlara bile gitti.

Neyse ki evde ıslak mendil yapımı çok kolay! Üstelik hem sağlıklı hem de ekonomik. İçerisine ne koyduğumuzdan emin olabilir, bir de ucuza getirebiliriz. Haydi hep beraber yapalım mı?

Bugün sizlere 2 farklı tarif vereceğiz. Her ikisinde de kullanacağımız malzemeler kolay bulunabilir şeyler. Bunun yanı sıra tüm ürünlerin fiyatları da oldukça uygun.

Görsel 1

LAVANTA KOKULU ISLAK MENDİL TARİFİ

Malzemeler:

l 1 Rulo kağıt havlu
l Temiz bir sürahi
l Yarım litre su (mümkün ise distile su)
l 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
l Birkaç damla arap sabunu
l 5-6 damla lavanta yağı

Temiz bir sürahiye yarım litre suyu koyuyoruz. Suyun içerisine 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Ardından birkaç damla arap sabununu ilave ediyoruz. Daha sonra bu karşıma 5-6 damla lavanta yağını ekliyoruz. Bu hazırladığımız, kağıt havluyu ıslatacak olan solüsyondur. Şimdiden mis gibi koktu bile...

Ardından bir rulo kağıt havluyu bıçak yardımıyla ikiye kesiyoruz. Kestiğimiz kağıt havluyu bir kaba dikey olarak yerleştiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz solüsyonu yavaş yavaş döküyoruz. Burada önemli olan nokta kağıt havlunun dış yüzeyinden başlayarak ıslanması.

Yeterli ıslaklığın oluşup oluşmadığını anlamak için havludan arada kontroller yapıyoruz. Yeterli ıslaklığa eriştiğinde havlu kağıdın ortasındaki sert kartonu elimizle dikkatlice çıkarıyoruz.

Görsel 2

Lavanta kokulu ıslak mendilimiz kullanıma hazır! Bu mendilleri koparıp katlayarak küçük bir kapta yanınızda taşıyabilirsiniz. Veya bütün halde bir buzdolabı poşetine koyarak muhafaza edebilirsiniz.

DEFNE KOKULU ISLAK MENDİLİ TARİFİ

Malzemeler:

l 1 Rulo kağıt havlu
l Temiz bir sürahi
l 1 Fincan gül suyu
l 2-3 damla defne yaprağı yağı
l 1 tatlı kaşığı boraks
Temiz bir sürahiye bir fincan gül suyunu koyuyoruz. Üstüne 1 tatlı kaşığı boraksı ilave ediyor ve karıştırıyoruz. Ardından 2-3 damla defne yaprağı yağı ile mis gibi kokmasını sağlıyoruz. Tüm karışımı güzelce karıştırıyoruz.

1 Rulo kağıt havluyu bir bıçak yardımıyla, yatay olarak ortadan ikiye kesiyoruz. Temiz bir kaba alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz solüsyonu dıştan içe olmak üzere yavaş yavaş döküyoruz. Gerekli ıslaklıktan emin olduktan sonra rulonun ortasındaki kalın kartonu çıkartıyoruz.

Islak mendil yapımı işte bu kadar basit! Defne kokulu ıslak mendilinizi de hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Koronavirüse karşı ev temizliğini nasıl yapmalıyız?Koronavirüse karşı ev temizliğini nasıl yapmalıyız?
Evde kolonya yapımı: Pratik ve doğal kolonya tarifi Evde kolonya yapımı: Pratik ve doğal kolonya tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ıslak mendil, evde ıslak mendil yapımı,

En Çok Okunan Haberler

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

Hemen yok ediyor! O kadar etkili ki...

Hemen yok ediyor! O kadar etkili ki...

Yüzünüzdeki sarkmaları toparlacak cilt bakımı önerileri! Zerdeçal, kahve, bal...

Yüzünüzdeki sarkmaları toparlacak cilt bakımı önerileri! Zerdeçal, kahve, bal...

Meğer ünlülerin selülit giderici sırları buymuş! Elma sirkesi, acı biber...

Meğer ünlülerin selülit giderici sırları buymuş! Elma sirkesi, acı biber...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İlk günkü gibi fayans aralıklarına sahip olmak için...

İlk günkü gibi fayans aralıklarına sahip olmak için...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Bu mucize karışımı deneyin

Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Bu mucize karışımı deneyin

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde kendi doğal çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz! İşte o tarif...

Evde kendi doğal çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz! İşte o tarif...

Tuvalete telefon ile girenler dikkat! Bu hastalığa yakalanabilirsiniz!

Tuvalete telefon ile girenler dikkat! Bu hastalığa yakalanabilirsiniz!

Musluklarınızı ilk günkü parlaklığınıza un ile kavuşturmanız mümkün! Yanlış duymadınız!

Musluklarınızı ilk günkü parlaklığınıza un ile kavuşturmanız mümkün! Yanlış duymadınız!

Koronavirüse karşı ev temizliğini nasıl yapmalıyız?

Koronavirüse karşı ev temizliğini nasıl yapmalıyız?

Karantinada temizlik yapacakların dikkat etmesi gerekenler

Bunlara dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın

Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...

Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.