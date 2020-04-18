Evde ıslak mendil yapabilirsiniz! İşte pratik ve ekonomik 2 tarif...

Islak mendilin yaşamımızı kolaylaştırdığına hiç şüphe yok. Ancak bazı uzmanlar içerisindeki kimyasallar nedeniyle kullanımını doğru bulmuyor. Özellikle bebeklerde kullanımı ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Hatta bu nedenle bazı markalar, bebekler için içeriklerinde revizyonlara bile gitti.
Neyse ki evde ıslak mendil yapımı çok kolay! Üstelik hem sağlıklı hem de ekonomik. İçerisine ne koyduğumuzdan emin olabilir, bir de ucuza getirebiliriz. Haydi hep beraber yapalım mı?
Bugün sizlere 2 farklı tarif vereceğiz. Her ikisinde de kullanacağımız malzemeler kolay bulunabilir şeyler. Bunun yanı sıra tüm ürünlerin fiyatları da oldukça uygun.
LAVANTA KOKULU ISLAK MENDİL TARİFİ
Malzemeler:
l 1 Rulo kağıt havlu
l Temiz bir sürahi
l Yarım litre su (mümkün ise distile su)
l 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
l Birkaç damla arap sabunu
l 5-6 damla lavanta yağı
Temiz bir sürahiye yarım litre suyu koyuyoruz. Suyun içerisine 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Ardından birkaç damla arap sabununu ilave ediyoruz. Daha sonra bu karşıma 5-6 damla lavanta yağını ekliyoruz. Bu hazırladığımız, kağıt havluyu ıslatacak olan solüsyondur. Şimdiden mis gibi koktu bile...
Ardından bir rulo kağıt havluyu bıçak yardımıyla ikiye kesiyoruz. Kestiğimiz kağıt havluyu bir kaba dikey olarak yerleştiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz solüsyonu yavaş yavaş döküyoruz. Burada önemli olan nokta kağıt havlunun dış yüzeyinden başlayarak ıslanması.
Yeterli ıslaklığın oluşup oluşmadığını anlamak için havludan arada kontroller yapıyoruz. Yeterli ıslaklığa eriştiğinde havlu kağıdın ortasındaki sert kartonu elimizle dikkatlice çıkarıyoruz.
Lavanta kokulu ıslak mendilimiz kullanıma hazır! Bu mendilleri koparıp katlayarak küçük bir kapta yanınızda taşıyabilirsiniz. Veya bütün halde bir buzdolabı poşetine koyarak muhafaza edebilirsiniz.
DEFNE KOKULU ISLAK MENDİLİ TARİFİ
Malzemeler:
l 1 Rulo kağıt havlu
l Temiz bir sürahi
l 1 Fincan gül suyu
l 2-3 damla defne yaprağı yağı
l 1 tatlı kaşığı boraks
Temiz bir sürahiye bir fincan gül suyunu koyuyoruz. Üstüne 1 tatlı kaşığı boraksı ilave ediyor ve karıştırıyoruz. Ardından 2-3 damla defne yaprağı yağı ile mis gibi kokmasını sağlıyoruz. Tüm karışımı güzelce karıştırıyoruz.
1 Rulo kağıt havluyu bir bıçak yardımıyla, yatay olarak ortadan ikiye kesiyoruz. Temiz bir kaba alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz solüsyonu dıştan içe olmak üzere yavaş yavaş döküyoruz. Gerekli ıslaklıktan emin olduktan sonra rulonun ortasındaki kalın kartonu çıkartıyoruz.
Islak mendil yapımı işte bu kadar basit! Defne kokulu ıslak mendilinizi de hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
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