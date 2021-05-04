Evde itikaf olur mu? Kadınlar itikafa girebilir mi? İşte itikafta okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayının gelmesiyle beraber itikaf ibadeti için geri sayım da başladı. Müslümanlar Ramazan Bayramı'na az bir süre kala itikaf ibadeti ile ilgili araştırmalara başladı. Peki evde itikaf olur mu? Kadınlar itikafa girebilir mi?

EVDE İTİKAF OLUR MU? KADINLAR İTİKAFA GİREBİLİR Mİ?

İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, itikafın beş vakit namaz kılınan bir mescit ya da mescit hükmündeki bir yerde ibadet niyetiyle ve belirli bazı kurallara uyarak bir süre durmak olduğunu ifade etti. Demirhan, itifak ibadeti hakkında bazı bilgiler de verdi.

İtikafa girecek bireyin mescitte yemek yiyip içtiğini, istirahat ettiğini, burada giderilmesi mümkün olmayan zaruri ve doğal ihtiyaçları için dışarı çıkabileceğini söyledi. Zorunlu ihtiyaçlarını giderdikten sonra hemen itikaf yerine geri dönülmesi gerektiğini ifade eden Demirhan, şöyle devam etti:

"Yılın herhangi bir zamanında itikafa girmek mümkün olmakla birlikte ramazanın son 10 gününde itikaf daha faziletlidir. Nitekim Allah Resulü, Medine'ye hicretten sonra vefatına kadar ramazanın son 10 gününde itikafa girmiş, hanımları ve birçok sahabe de onunla beraber itikaf yapmışlardır. Camide itikaf, erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir odasında itikafta bulunabilirler. Şafi mezhebine göre ise mescit dışında itikaf caiz değildir."