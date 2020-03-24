HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Evde kal' çağrısına uymayıp, Caddebostan Sahili'nde sabah sporu yaptılar

'Evde kal' çağrısına uymayıp, Caddebostan Sahili'nde sabah sporu yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde spor yapmak için Caddebostan Sahili'ne koştu. Kendilerinin hasta olmadığını söyleyen vatandaşlar, çözüm yolu olarak bir tek kimsenin olmadığı saatlerde dışarı çıkmayı bulduklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde Caddebostan Sahili'nde koştu.

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların bir kısmı, evde kal çağrısına uyarak kendilerini sosyal ortamlardan izole etti. Bazı vatandaşlar ise kalabalık ortamlara girmemek için sabahın erken saatlerinde Caddebostan Sahili'nde koşuya çıktı.

Sahilde spor yapan vatandaşların bazıları maske takarak önlem aldı. Sahilde spor yapan bir kişi, "Sporu sabah erken gelerek insan yoğunluğunun az olduğu süreçte yapmaya çalışıyorum. En büyük önlem o başka nasıl bir önlem alabilirim ki. Bakın daha hava aydınlanmadı ben geldim çok da insan yok. Bizde bir şey yok." dedi. Başka bir vatandaş ise, "Özellikle erken çıkıyoruz ki kimseye bir zararımız olmasın. Hiçbir yere dokunmadan evimize gidiyoruz. Temas etmemeye çalışıyoruz. Önlemimizi bu şekilde alıyoruz." diye konuştu. Bir grup vatandaşın ise toplu bir şekilde koşu yaptığı görüldü. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu!Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu!
Sokakta yaşayan yaşlı adam için seferber oldularSokakta yaşayan yaşlı adam için seferber oldular
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spor caddebostan sahili

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs önlemleri Adalar'ı ıssız adaya çevirdi

Turistler akın akın gidiyordu! Sokaklar bomboş kaldı

Sokakta yaşayan yaşlı adam için seferber oldular

Sokakta yaşayan yaşlı adam için seferber oldular

Bu manavda eldivensiz alışveriş yasak

Seçmek yasak değil ama... Bir koronavirüs tedbiri de manavdan!

Yasağa rağmen sokağa çıktı, kazada öldü

Sokağa çıkma yasağına uymadı canından oldu!

Zonguldak'ta ilginç olay! Halk otobüsüne alınmayınca...

Zonguldak'ta ilginç olay! Halk otobüsüne alınmayınca...

Koronavirüs pandemisinde kesinlikle izlenmemesi gereken filmler

Karantinadayken bu görüntüleri izlemeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.