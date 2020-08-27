Evde kendi asetonunuzu hazırlayın! Sadece 2 malzemeyle 5 dakikada...

Tırnaklarınızı yormadan onları güçlendirecek doğal bir aseton arayışında mısınız? Öyleyse doğru yerdesiniz! Normalde asetonun içerisinde yer alan güçlü kimyasallar, evde hazırlayacağınız doğal tariflerin içerisinde elbette ki çok daha az bulunuyor. Bu da ojelerinizi çıkartırken biraz zorlanmanıza neden olabilir. Evde aseton yapımı ile ilgili merak ettiğiniz yanıtlara ulaşmak için yazımızı okumaya devam edin.

SİRKE - LİMON İKİLİSİ

Evde doğal içerikli bir aseton hazırlamak için öncelikle ihtiyaç duyduğunuz malzemelerin hangileri olduğunu bilmeniz gerekiyor. İlk tarifimiz için ihtiyacınız olan malzemeler;

Yarım limon

Yarım limona denk gelecek kadar sirke

İÇERİĞİNİZİ HAZIRLAYIN

Edinmesi oldukça kolay olan bu iki malzemeye ulaştıysanız bir sonraki aşamada yapmanız gereken şey homojen bir karışım oluşturmak. Her iki ürünü de eşit miktarda kullandığınız bu karışımı geniş bir kabın içerisinde oluşturabilirsiniz.

TIRNAKLARINIZI SUDA BEKLETİN

Ojelerin yumuşaması ve tırnaklarınızdan kolayca çıkması için ellerinizi yaklaşık 15 dakika boyunca sıcak su dolu bir bakın içerisinde bekletebilirsiniz. Eğer çok vaktiniz yoksa bu adımı atlayabilirsiniz. Yine de biz daha az uğraşmanız için bu adımı da atlamamanızı öneririz.