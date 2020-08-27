Evde kendi asetonunuzu hazırlayın! Sadece 2 malzemeyle 5 dakikada...

Tırnaklarınızı yormadan onları güçlendirecek doğal bir aseton arayışında mısınız? Öyleyse doğru yerdesiniz! Normalde asetonun içerisinde yer alan güçlü kimyasallar, evde hazırlayacağınız doğal tariflerin içerisinde elbette ki çok daha az bulunuyor. Bu da ojelerinizi çıkartırken biraz zorlanmanıza neden olabilir. Evde aseton yapımı ile ilgili merak ettiğiniz yanıtlara ulaşmak için yazımızı okumaya devam edin.
SİRKE - LİMON İKİLİSİ
Evde doğal içerikli bir aseton hazırlamak için öncelikle ihtiyaç duyduğunuz malzemelerin hangileri olduğunu bilmeniz gerekiyor. İlk tarifimiz için ihtiyacınız olan malzemeler;
Yarım limon
İÇERİĞİNİZİ HAZIRLAYIN
Edinmesi oldukça kolay olan bu iki malzemeye ulaştıysanız bir sonraki aşamada yapmanız gereken şey homojen bir karışım oluşturmak. Her iki ürünü de eşit miktarda kullandığınız bu karışımı geniş bir kabın içerisinde oluşturabilirsiniz.
TIRNAKLARINIZI SUDA BEKLETİN
Ojelerin yumuşaması ve tırnaklarınızdan kolayca çıkması için ellerinizi yaklaşık 15 dakika boyunca sıcak su dolu bir bakın içerisinde bekletebilirsiniz. Eğer çok vaktiniz yoksa bu adımı atlayabilirsiniz. Yine de biz daha az uğraşmanız için bu adımı da atlamamanızı öneririz.
TIRNAKLARINIZI HAZIRLADIĞINIZ KARIŞIMIN İÇERİSİNE SOKUN
Şimdi ise ellerinizi hazırladığınız karışımın içerisinde 5-6 dakika süreyle bekletmeniz gerekiyor. Bu ojelerinizin daha da fazla yumuşamasına yardımcı olacak.
TIRNAKLARINIZIN ÜZERİNDE KALAN OJEYİ TEMİZLEYİN
Geldik son adıma. Bu aşamada tırnaklarınızı tıpkı bir aseton yardımıyla temizler gibi bir pamuk yardımıyla silmeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle ihtiyacınız kadar olan bir pamuk parçasını hazırlamış olduğunuz karışıma batırın ve her bir tırnağınıza 15 dakika kadar bastırarak ojenizi silin.
YERİ GELDİĞİNDE ASETON ETKİSİ YARATACAK ALTERNATİFLER
Bu tarif dışında da aseton olarak kullanabileceğiniz etkili içerikler var elbette.
Bunlardan ilki kolonya. Sirke kadar ağır kokusu olmayan kolonyanın içerisindeki alkol, ojelerinizi kolayca çıkarmaya yardımcı olur.
Diş macununu da bir aseton gibi kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar diş macununu bir diş fırçası yardımıyla tırnaklarınıza sürün ve iyice ovalayın. Kağıt havluyla tırnaklarınızda kalan diş macununu temizleyebilirsiniz.
Sıvı sabun da ojelerinizi çıkarma konusunda bir aseton etkisi yaratacak. Sabunlu suda tırnaklarınızı beklettikten sonra yarım limon ile ovalayarak tırnaklarınızda kalan ojeyi çıkartabilirsiniz.
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