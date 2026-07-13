Evde kendi imza şurubunu yap: Kahve zincirlerinin sır gibi sakladığı 10 tarif

Kafelerdeki o yoğun ve zengin çikolatalı kahve lezzetinin gizli anahtarı.
Malzemeler: 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı toz kakao.
Yapılışı: Tüm malzemeleri sos tenceresine alıp homojen bir kıvam alana kadar çırp. Kısık ateşte hafif koyulaşana kadar 5-10 dakika pişir. Soğuduktan sonra cam kavanoza aktar.
Baharatlı ve sıcacık Chai Tea Latte keyfi için mükemmel karışım.
Malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı esmer şeker, 3 adet çubuk tarçın, 1 çay kaşığı karanfil, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, yarım çay kaşığı yenibahar.
Yapılışı: Tüm malzemeyi küçük bir sos tenceresinde karıştır. Kısık ateşte şeker eriyene ve baharatlar kokusunu verene kadar 10-12 dakika pişir. Sıcakken süzün ve soğumaya bırak.
Meşhur sonbahar lezzetini tüm yıl boyunca evde deneyimle.
Malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı esmer şeker, 2 yemek kaşığı balkabağı püresi, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı zencefil, küçük bir çimdik muskat rendesi ve karanfil.
Yapılışı: Tüm malzemeleri tencereye al. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kıvam alana kadar pişir. Pürüzsüz olması için ince bir süzgeçten geçir ve soğut.
İçini ferahlatacak Nane Aromalı Mocha'lar için ideal.
Malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı taze nane yaprakları (hafifçe ezilmiş).
Yapılışı: Su ve şekeri kaynat, ocaktan alıp nane yapraklarını ekle. Tencerenin kapağını kapatıp 30-45 dakika demlenmeye bırak. Yaprakları süzerek şurubu kavanoza al.
Özellikle soğuk kahvelere ve buzlu çaylara inanılmaz bir çiçeksi imza katar.
Malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kurutulmuş gıda sınıfı lavanta tomurcuğu.
Yapılışı: Su, şeker ve lavantaları küçük bir tencereye al. Karışım kaynamaya başlayınca ocağı kapat ve 15-20 dakika demlemeye bırak. Karışımı ince bir tülbentten veya süzgeçten süz.
Americano veya filtre kahvelere odunsu ve tatlı bir dokunuş ekle.
Malzemeler: 1 su bardağı hakiki akçaağaç şurubu, 1 adet çubuk tarçın.
Yapılışı: Akçaağaç şurubu ve çubuk tarçını sos tenceresinde kısık ateşte 5 dakika ısıtarak tarçının özünü şuruba geçirmesini sağla. Tarçını çıkarıp şurubu oda sıcaklığına getirerek sakla.
Soğuk kahvelerde meyve notaları yakalamak için gizli barista sırrı.
Malzemeler: 1 su bardağı taze karadut veya böğürtlen, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı su.
Yapılışı: Meyveleri, şekeri ve suyu sos tenceresine al. Meyveler iyice ezilip şurup kıvamını alana dek kısık ateşte 15 dakika pişir. Pürüzsüz bir şurup elde etmek için ince süzgeçten süzerek posasını ayır.
Ev yapımı şuruplar koruyucu içermediğinden mutlaka cam şişelerde buzdolabında saklanmalıdır. Kıvamına göre 2 hafta ile 1 ay arasında tüketilmesi önerilir.