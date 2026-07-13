Evde kendi imza şurubunu yap: Kahve zincirlerinin sır gibi sakladığı 10 tarif

1. Klasik Vanilya Şurubu

Dünyanın en popüler ve her kahveye yakışan o klasik şurubu.

Malzemeler: 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su, 1 adet gerçek vanilya çubuğu (ortadan ikiye bölünmüş) veya 1 tatlı kaşığı kaliteli vanilya özütü.

Yapılışı: Şeker ve suyu bir sos tenceresine al. Vanilya tohumlarını bıçakla sıyırıp tencereye ekle. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 5 dakika pişir. Soğuduktan sonra süzerek bir şişeye aktar.

2. Tuzlu Karamel Şurubu

Tatlı ve tuzlu dengesini sevenlerin vazgeçilmez favorisi.

Malzemeler: 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıcak su, çeyrek çay kaşığı deniz tuzu.

Yapılışı: Şekeri kuru bir tavada sürekli karıştırarak erit. Amber rengini alınca dikkatlice sıcak suyu ekle. Şeker sertleşebilir, kısık ateşte karıştırarak tekrar çözülmesini sağla. Ocaktan alıp tuzu ekle ve soğumaya bırak.

3. Kadifemsi Fındık Şurubu

Fındıklı Latte ve Mocha hazırlamak için en temel taş.

Malzemeler: 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıcak su, yarım su bardağı çiğ veya kavrulmuş fındık.

Yapılışı: Fındıkları havanda biraz ez. Şeker, su ve fındıkları sos tenceresine al. Kısık ateşte 10-15 dakika kaynatarak fındık aromasının şuruba geçmesini sağla. Ocaktan alıp soğuyunca süz.

Yoğun Çikolata Şurubu

Kafelerdeki o yoğun ve zengin çikolatalı kahve lezzetinin gizli anahtarı.

Malzemeler: 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı toz kakao.

Yapılışı: Tüm malzemeleri sos tenceresine alıp homojen bir kıvam alana kadar çırp. Kısık ateşte hafif koyulaşana kadar 5-10 dakika pişir. Soğuduktan sonra cam kavanoza aktar.

5. Chai Tea Şurubu

Baharatlı ve sıcacık Chai Tea Latte keyfi için mükemmel karışım.

Malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı esmer şeker, 3 adet çubuk tarçın, 1 çay kaşığı karanfil, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, yarım çay kaşığı yenibahar.

Yapılışı: Tüm malzemeyi küçük bir sos tenceresinde karıştır. Kısık ateşte şeker eriyene ve baharatlar kokusunu verene kadar 10-12 dakika pişir. Sıcakken süzün ve soğumaya bırak.

6. Baharatlı Balkabağı Şurubu

Meşhur sonbahar lezzetini tüm yıl boyunca evde deneyimle.

Malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı esmer şeker, 2 yemek kaşığı balkabağı püresi, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı zencefil, küçük bir çimdik muskat rendesi ve karanfil.

Yapılışı: Tüm malzemeleri tencereye al. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kıvam alana kadar pişir. Pürüzsüz olması için ince bir süzgeçten geçir ve soğut.

7. Naneli Şurup

İçini ferahlatacak Nane Aromalı Mocha'lar için ideal.

Malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı taze nane yaprakları (hafifçe ezilmiş).

Yapılışı: Su ve şekeri kaynat, ocaktan alıp nane yapraklarını ekle. Tencerenin kapağını kapatıp 30-45 dakika demlenmeye bırak. Yaprakları süzerek şurubu kavanoza al.

8. Lavanta Şurubu

Özellikle soğuk kahvelere ve buzlu çaylara inanılmaz bir çiçeksi imza katar.

Malzemeler: 1 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kurutulmuş gıda sınıfı lavanta tomurcuğu.

Yapılışı: Su, şeker ve lavantaları küçük bir tencereye al. Karışım kaynamaya başlayınca ocağı kapat ve 15-20 dakika demlemeye bırak. Karışımı ince bir tülbentten veya süzgeçten süz.

9. Akçaağaç ve Tarçın Şurubu

Americano veya filtre kahvelere odunsu ve tatlı bir dokunuş ekle.

Malzemeler: 1 su bardağı hakiki akçaağaç şurubu, 1 adet çubuk tarçın.

Yapılışı: Akçaağaç şurubu ve çubuk tarçını sos tenceresinde kısık ateşte 5 dakika ısıtarak tarçının özünü şuruba geçirmesini sağla. Tarçını çıkarıp şurubu oda sıcaklığına getirerek sakla.

10. Karadut Şurubu

Soğuk kahvelerde meyve notaları yakalamak için gizli barista sırrı.

Malzemeler: 1 su bardağı taze karadut veya böğürtlen, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı su.

Yapılışı: Meyveleri, şekeri ve suyu sos tenceresine al. Meyveler iyice ezilip şurup kıvamını alana dek kısık ateşte 15 dakika pişir. Pürüzsüz bir şurup elde etmek için ince süzgeçten süzerek posasını ayır.

Ev yapımı şuruplar koruyucu içermediğinden mutlaka cam şişelerde buzdolabında saklanmalıdır. Kıvamına göre 2 hafta ile 1 ay arasında tüketilmesi önerilir.