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Evde kendi yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz! İşte malzemeler ve tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evin mutfak, banyo gibi bölümlerinin özellikle fayans alanlarını en güzel biçimde temizleyen temizlik ürünü her zaman yüzey temizleyici olmuştur. Peki, size evinizde bulunan araçlarla doğal bir yüzey temizleyici yapabileceğinizi söylesek... Bu şekilde hem tasarruf etmiş olacaksınız hem de katkı maddesiz, kendi elinizden çıkmış olan bir yüzey temizleyici yapmış olacaksınız! Tarifimiz yazının devamında sizlerle...

Evde kendi yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz! İşte malzemeler ve tarif...

Banyodaki inatçı lekeler, mutfakta yemek pişirdikten sonra ortaya çıkan yağ ve yiyecek lekeleri çoğu zaman herkesin korkulu rüyası olmuştur. Tabii yüzey temizleyici her zaman bir kahraman gibi yardıma yetişmiştir. Yüzey temizleyici, evde herkesin yapabileceği bir temizlik ürünü. Kolay bir biçimde siz de kendi yüzey temizleyicinizi kendiniz yapabilirsiniz!

EVDE YAPILABİLECEK DOĞAL YÜZEY TEMİZLEYİCİ TARİFİ!

Evde doğal yüzey temizleyici yapmanız için gerekli olan tek şey; bir miktar lavanta yağı, karbonat ve tabii ki arap sabunu oluyor! Hazırsanız tarife geçelim:

Malzemeler

2 yemek kaşığı kadar hakiki arap sabunu
1 su bardağı kadar karbonat
8-10 damla kadar lavanta yağı
Nasıl Yapılır?

Temiz ve derin olan bir kabın içerisine karbonatı güzelce yayın.
Sonrasında ise karbonatın içerisine arap sabununu da ekleyip karıştırma işlemine başlayın.
Karışımınız tamamen macun haline gelene kadar bu işlemi sürdürün. Aksi takdirde kıvamsız olacaktır.
Hazırladığınız karışım tamamen macun kıvamını aldıktan sonra lavanta yağını da ilave edebilirsiniz.
Birkaç dakika süresince karıştırın. Daha sonra ise oluşan karışımı kullanmadığınız boş bir sprey şişesine doldurun. Temizlik yapacağınız zaman rahatlıkla yüzey temizleyicinizi kullanabilirsiniz.
İpucu 1: Hazırladığınız temizleyicinin krem formunda olmaması için daha fazla su katabilirsiniz. Fakat krem temizleyicilerin daha iyi bir temizleyici ürün olduğunu da unutmayın! Kıvamlı bir temizleyici her zaman sıvı bir ürüne göre daha yoğun temizlik sağlar.

İpucu 2: Doğal yüzey temizleyici tarifi için lavanta yağı kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer lavanta yağının kokusu hoşunuza gitmiyorsa ya da bu yağı bulamadıysanız portakal yağı, çay ağacı yağı ya da limon yağı da kullanabilirsiniz.

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DOĞAL YÜZEY TEMİZLEYİCİ NERELERDE KULLANILABİLİR?

Eğer bu tarifle birlikte bol su katarak sıvı formda bir temizleyici hazırlamayı tercih ettiyseniz kullanmadığınız bir şişe içerisine karışımı doldurun. Mutfak, banyo, tuvalet gibi evin birçok alanında bu doğal ürünü kullanabilirsiniz. Beklediği süre boyunca temizleyiciniz katılaşabilir. Fakat bu herhangi bir problem oluşturmaz, içerisine biraz su katarak eski haline gelmesini sağlayabilirsiniz.

Birçok kişi sıvı formdaki temizleyicileri daha kolay kullandığını söylüyor fakat eğer siz krem formunda kullanmaya alışkınsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Bulaşık süngerinin üzerine doğal temizleyicinizden bir tatlı kaşığı kadar koyun ve kullanmaya başlayın. Marketlerden satın aldığınız temizleyicilerden hiçbir farkı olmadığını kesinlikle göreceksiniz!

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