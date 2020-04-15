Evde kendi yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz! İşte malzemeler ve tarif...

Banyodaki inatçı lekeler, mutfakta yemek pişirdikten sonra ortaya çıkan yağ ve yiyecek lekeleri çoğu zaman herkesin korkulu rüyası olmuştur. Tabii yüzey temizleyici her zaman bir kahraman gibi yardıma yetişmiştir. Yüzey temizleyici, evde herkesin yapabileceği bir temizlik ürünü. Kolay bir biçimde siz de kendi yüzey temizleyicinizi kendiniz yapabilirsiniz!

EVDE YAPILABİLECEK DOĞAL YÜZEY TEMİZLEYİCİ TARİFİ!

Evde doğal yüzey temizleyici yapmanız için gerekli olan tek şey; bir miktar lavanta yağı, karbonat ve tabii ki arap sabunu oluyor! Hazırsanız tarife geçelim:

Malzemeler

2 yemek kaşığı kadar hakiki arap sabunu

1 su bardağı kadar karbonat

8-10 damla kadar lavanta yağı

Nasıl Yapılır?

Temiz ve derin olan bir kabın içerisine karbonatı güzelce yayın.

Sonrasında ise karbonatın içerisine arap sabununu da ekleyip karıştırma işlemine başlayın.

Karışımınız tamamen macun haline gelene kadar bu işlemi sürdürün. Aksi takdirde kıvamsız olacaktır.

Hazırladığınız karışım tamamen macun kıvamını aldıktan sonra lavanta yağını da ilave edebilirsiniz.

Birkaç dakika süresince karıştırın. Daha sonra ise oluşan karışımı kullanmadığınız boş bir sprey şişesine doldurun. Temizlik yapacağınız zaman rahatlıkla yüzey temizleyicinizi kullanabilirsiniz.

İpucu 1: Hazırladığınız temizleyicinin krem formunda olmaması için daha fazla su katabilirsiniz. Fakat krem temizleyicilerin daha iyi bir temizleyici ürün olduğunu da unutmayın! Kıvamlı bir temizleyici her zaman sıvı bir ürüne göre daha yoğun temizlik sağlar.