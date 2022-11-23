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Evde kilitli kaldı, saatlerce kimse ona dönmedi! İş yerinden gelen telefonla çıkarılacağını öğrenince...

23.11.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaşayan Cebrail Altunbaş gece 02.00'de kapattığı kapısının açılmaması üzerine 11.00'deki mesaisine geç kaldı. Saatlerce yardım bekleyen Altunbaş'ın telefonlarına 6 saat boyunca kimse geri dönmedi. Çareyi jandarmayı aramakta bulan Altunbaş ailesi balkona uzatılan merdivenle evden tahliye edildi. Geç kaldığı için iş yerinden kovulacağını duyan talihsiz adam patronlarına seslendi. İşte detaylar...

Evde kilitli kaldı, saatlerce kimse ona dönmedi! İş yerinden gelen telefonla çıkarılacağını öğrenince...

Elazığ’da kapı kilidi bozulan evde mahsur kalan 2 çocuklu bir aileyi itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı. İşe gidemediği için çıkışının verileceğini öğrenen Cebrail Altunbaş, patronlarına seslenerek, "Mağduriyetimi görüyorsunuz ben herhangi bilinçli bir şekilde buradan çıkmamazlık yapmadım" dedi.

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6 SAAT BOYUNCA KİMSE DÖNMEDİ

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Altunbaş, sabah işe gitmek için kalktığında kapıyı açamadı. Evinin kapısının kilidinin bozulduğunu fark eden Altunbaş, yardım çağırmak için telefonuna sarıldı. Yaklaşık 6 saat boyunca hiç kimseden geri dönüş olmayınca Altunbaş, çareyi jandarma ve itfaiye ekiplerinde buldu. Site çalışanlarının da kapıyı açamaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cebrail Altunbaş’ı, eşini ve iki çocuğunu, balkona uzatılan merdiven yardımıyla evden çıkardı. Evden çıkamadığı için işe gidemeyen Cebrail Altunbaş, ayrıca iş yerinden gelen telefonla şoka uğradı. İddiaya göre iş yeri, Altunbaş’ın işten çıkarılacağını kendisine iletti.

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Patronlarına seslenen Altunbaş, istemeyerek böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ailenin evlerinin kapısı açılıncaya kadar komşularında konaklayacağı öğrenildi.

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"BENİ İŞTEN ÇIKARMASINLAR"

Yaşadığı durumu anlatan Cebrail Altunbaş, “Bir buçuk yıldır burada oturuyorum. Dün gece saat 2 gibi işten gelip kapımı kilitledim. Bu sabah saat 11’de kalkıp işe gidecektim. İş yeri servisim aşağıda beni beklerken kapıyı açmaya çalıştım ama kapım açılmadı. Site yönetimi ve diğer yerleri aradım yapacağımız bir şey yok dediler. Ben de çareyi jandarma ve itfaiyede buldum. Sağ olsunlar itfaiye ve jandarma imdadımıza yetişti, çocuklarımı ve beni aşağı indirdi. Çocuklarımı ve eşimi karşı komşuma bıraktım ben de kapım açılsın diye çilingir çağırmaya gideceğim. İş yerimden bana telefon geldi. 'Biz bu durumu kabul etmiyoruz yarın çıkış imzanıza gelin' dediler. Ben buradan iş yerime ve patronlarıma sesleniyorum. Mağduriyetimi görüyorsunuz ben herhangi bilinçli bir şekilde buradan çıkmamazlık yapmadım. İtfaiye ve jandarma ekipleri sayesinde dışarı çıktım. Jandarma ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederim. Beni işten çıkarmasınlar sonuçta iki tane çocuk babasıyım bu mağduriyetimi görürseler memnun olurum” dedi. (İHA)

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Elazığ işten çıkarma

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