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  4. Evde korkunç yangın! Alt komşusu balkondan atlayan kadını havada tuttu

Evde korkunç yangın! Alt komşusu balkondan atlayan kadını havada tuttu

29.06.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de bir evde korkunç bir yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonrası evdeki kadın balkondan atladı. Balkondan atlayan kadını alt komşusu havada tuttu. Dehşete düşüren anların yaşandığı olay kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şahinali Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, aşağı atladı. Yanan dairenin altında yaşayan bir vatandaş da, atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. (İHA)

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yangın Niğde
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