Evde kuaför sonuçları elde etmenizi sağlayan en iyi keratin bakımı ürünleri

Modumuza göre farklı modeller denediğimiz veya sıkılınca rengini değiştirdiğimiz saçlarımız, hayal ettiğimiz görünümü yakalamaya çalışırken yorulup güçsüzleşebiliyor. Günün sonunda zayıflayarak kırılan saçlarımız, dolgunluğunu ve canlılığını da yitirmeye başlıyor. Saçlarımıza eski canlılığını vermek için arayışa girdiğimizde ise keratin bakımı karşımıza çıkan ilk seçeneklerden. Tam bu noktada ise "Peki, keratin bakımı nedir?" dediğinizi duyar gibiyiz.

Keratin aslında saçlarımızın en önemli yapı taşlarından olan bir protein. Saçlarımızı bir zırh gibi koruyan keratin, dış etkenlerle hasar görebiliyor. Neyse ki doğru bakımlarla saçlarımızın kaybettiği keratini geri kazandırmak mümkün. Siz de kırılan saçlarınızı kestirmekten sıkıldıysanız ve saçlarınıza hakkettiği değeri vermek istiyorsanız evde keratin bakımı yapabilirsiniz. Üstelik şanslıyız ki en iyi keratin bakımı ürünlerine tek tıkla ulaşmak çok kolay.

Saçlarınızı ne zaman kestireceğinize siz karar verin.

Hepimiz uzun saçlarımızı çok sevsek de fazla yıprandığı için kestirmek zorunda kalmışızdır. Büyük bir çabayla uzatmaya uğraştığımız o saçlara makasın değmesi hepimizin gözlerinin dolmasına sebep olmuştur. Uçlarından kırılan ve matlaşan saçlarımızı eski günlerine kavuşturmak için "Sadece uçlarından aldırırım" diye gittiğimiz kuaför salonundan kısacık saçlarla çıkmak ise en büyük korkumuza dönüşmüştür.

Çok fazla kimyasal ve ısıl işlem gören saçları eski haline döndürmenin tek çözümünün kuaförün yolunu tutmak olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Keratin bakımı markaları içinde en beğenilenlerden olan Botanica Comfort, bakım yağı ile kurtarıcımız oluyor. Aşırı yıpranan saçlar için geliştirilmiş özel formülü sayesinde saçlarımıza kaybettiği keratini yeniden kazandıran bakım yağı ile saçlarınızı ne zaman kestireceğine yalnızca siz karar verirsiniz.

Ürünü detaylıca incelemek için tıklayabilirsiniz.

Bırakın her yıkamada saçlarınız yenilensin

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Saçlarınızı hayal ettiğimiz dolgunluğa ve parlaklığa ulaştırmak istiyor ancak kuaföre gitmeye veya evde özel bakımlar yapmaya zaman bulamıyorsanız keratin bakımı şampuanları aradığınız ürünler olabilir. Günlük duş rutininize rahatlıkla adapte edebileceğiniz şampuanlarla fazla emek ve zaman vermeden her yıkamada bakım yapabilirsiniz.

Son zamanların yükselen saç bakım markalarından olan Urban Care, yıpranmış ve kuru saçlar için ürettiği keratin bakımı şampuanı ile öne çıkıyor. Yoğunlaştırılmış keratin içeren yapısı sayesinde kuru ve mat saçları anında onaran ve pürüzsüzleştiren Intense Keratin bakım şampuanı, paraben veya silikon içermiyor.

Şampuanı daha yakından incelemek ve satın almak için tık tık!

Saç renginiz ona emanet

Keratin bakımla ilgili en merak edilen sorulardan biri de "Keratin bakım saç rengini açar mı?" oluyor. Saçlara parlaklık verdiği için saç renginde açılma gibi bir etkisinin olduğu düşünülse de aslında keratin bakımının belirgin bir saç açıcı etkisi yok. Ancak açık renkli saçlarınıza bakım yaparken aynı zamanda rengini de koruyabilirsiniz.

Gri ve beyaza yakın platin saçların en büyük korkusu turunculaşmayı önlemek için yine keratin bakımı ürünleri yardımımıza koşuyor. Keratin içeren mor şampuanlar, saçlarınızı istediğiniz renklere ulaştırırken aynı zamanda bakım da yapıyor. Özellikle açık renkli saçlar için en büyük problemler olan turunculaşma ve güçsüzleşmeyi önlemek için Eugene Perma Essentiel Keratin Silver Mor Şampuan'ı buradan satın alabilirsiniz.

Saçlarınız cildiniz kadar değerli, değil mi?

Her gün uygulanan nemlendiriciler, haftalık kürler, peelingler ve maskeler... Cilt bakımına bu kadar dikkat ederken neden saçlarımıza aynı özeni göstermiyoruz? Pazar sabahları cildimiz için yaptığımız bakım rutinlerine saçlarımızı da eklemeye var mısınız?

Cilt bakımından alınan ilhamla tasarlanan Bonacure saç maskesi, haftalık güzelleşme rutinlerimizde saçlarımıza da hak ettiği özeni gösteriyor. Şekil verilmeyen, inatçı ve kalın telli saçlar için üretilen özel formülü sayesinde bir türlü şekil verilmeyen saçlara pürüzsüzlük ve parlaklık sağlayan keratinli saç maskesi ile saçlarınızı baştan aşağı canlandırabilirsiniz.

Schwarzkopf uzmanları tarafından geliştirilen bu maskeyi incelemek için tıklayabilirsiniz.

Artık saçlarınıza şekil vermekten korkmanıza gerek yok!

Bazen saçlarınız düz olsun istiyor, bazı günlerde ise dalgalı saçlarınızı savurmak istiyor olabilirsiniz. Saçlarınızı şekillendirirken artık vicdan azabı çekmenize gerek yok. Saçlarımızdaki keratin zırhı yıprattığını ve saç tellerini güçsüzleştirdiğini düşündüğümüz saç şekillendiricilere yeni bir bakış açısıyla bakmanın zamanı geldi. Saçlarınıza istediğiniz şekli verirken aynı zamanda bakım da yapabilirsiniz.

Keratin koruyucu seramik kaplaması sayesinde saçlarınızı düzleştirirken tedavi eden Philips Procare ile saçlarınıza şekil vermekten korkmayın. Üstelik hassas titreşimli plakaları sayesinde optimum bakım sağlayan ürünü detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Dolgun ve hacimli buklelerin gizli sırrı: Keratin Kompleks

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Herkes kıvırcık saça sahip olanların çok şanslı olduğunu, saçlarına şekil vermek için hiç uğraşmaları gerekmediğini düşünür. Ancak o iş ne yazık ki öyle değil. Düz saçtan çok daha fazla neme ihtiyaç duyan kıvırcık saçlar, çok kolay bir şekilde elektriklenip kabarabiliyor. Bu sebeple keratin bakımı kıvırcık saç için elzem bir rutine dönüşüyor.

Urban Care'in en sevilen ürünlerinden olan Style Guide saç şekillendirici köpük, içeriğindeki keratin kompleks sayesinde buklelere şekil verirken aynı zamanda saç tellerinin kaybettiği keratini geri kazandırır. UV filtresiyle saçları güneşin zararlı ışınlarından da koruyan bu ürün, kıvırcık saçlıların yeni vazgeçilmezi olacak.

Keratinli saç köpüğünü detaylı bir şekilde incelemek için tıklayın.

Keratin ve argan yağı kırıklara karşı güçlerini birleştiriyor

Saçlarımız aslında en değerli aksesuarlarımız ama en çok onlara hoyrat davranırız. Hiç acımadan kırdığımız saç tellerimiz, daha fazla dayanamayıp dökülmeye başlayınca ise yaptığımız tüm hataları anlarız. En zor zamanlarınızda sabırla yanınızda olan saçlarınıza, keratin içeren saç kremi uygulayarak çok geç olmadan önlem alabilirsiniz.

OGX'un yeni formülü sayesinde keratinli saç kremi, argan yağıyla birleşiyor ve kırıklara karşı en etkili silah oluyor. Hem keratin hem de argan yağı içeren bu özel ürün, saçların ölü hücreleri atmasını sağlıyor. Sülfatsız formülü ve kolay uygulanan yapısı sayesinde her duşta saçlarınızı kırılmalara karşı korumak mümkün.

Keratin ve argan yağlı saç kremini satın almak için tıklayabilirsiniz.

Dümdüz ve parlak saçlar hayal olmaktan çıkıyor

Işıldayan, dolgun ve düz saçlar hepimizin hayali. Normal bir fön işlemiyle elektriklenen ve matlaşan saçları, hayalinizdeki düzlüğe ve parıltıya kavuşturmak için keratine başvurabilirsiniz. Düzleştirme etkili keratin bakımı, Brezilya fönüyle saçınızın 4-6 ay kadar düz kalmasını sağlarken aynı zamanda bakım ihtiyacını da karşılayabilirsiniz.

Siz de saçlarınızın hacimli ve parlak olmasını istiyor, uzun süren pürüzsüz bir düzlüğün hayalini kuruyorsanız, Brezilya fönü işlemini uygulayabilirsiniz. Üstelik bu işlem için kuaföre gitmenize de gerek yok. 3'lü şampuan seti ile evde pratik bir şekilde keratin bakımı ve Brezilya fönü yapabilmek mümkün.

Bio Keratin Gold'la hayalinizdeki saçlara ulaşmak için tıklayın.

Keratin bakımı faydalarının sadece saça özel olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.

İnternetteki erkek kullanıcıların keratin bakımı yorum alanlarında en çok sordukları sorulardan biri de onlar için geliştirilen özel ürünlerin olup olmadığı. Sağlıklı saçlara sahip olmak isteyen herkes keratin bakımı yapan saç ürünlerinden faydalanabilir. Ancak keratinin faydaları bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda sağlıklı ve güçlü sakallarınızın olması için de keratin bakımı uygulayabilirsiniz.

Keratin bakımını erkek kullanıcılar için özelleştiren CO Professional, kaş ve sakallar için özel bir serum geliştirdi. Formülündeki keratin ve argan yağı sayesinde kıl köklerini besleyen serum, daha gür ve bakımlı sakalların anahtarı oluyor.

Siz de keratin bakımının gücünden faydalanmak istiyorsanız kaş ve sakal serumunu buradan satın alabilirsiniz.

Saçlarınızı yalnızca 4 adımda kökten uca keratinleyin!

Dış etmenlerden dolayı yıpranan ve güçsüzleşen saçlarınızı keratin bakımı yaparak onarmak istiyor ancak kuaföre gidecek zamanı bulamıyorsanız endişelenmenize hiç gerek yok. Alfaparf Lisse uzmanları tarafından tasarlanan keratin bakım seti ile saçlarınızı çok pratik bir şekilde sadece dört adımda canlandırabilirsiniz.

Saçlarınıza profesyonel bir bakım uygulayan set, formaldehit gibi sağlığa zararlı kimyasalları içermez. Boyanmış ve aşırı yıpranmış saçlar için de ayrı bir bakım ürünü bulunan bu set ile dilerseniz düzleştirme işlemi de yapabilirsiniz.

Profesyonel keratin bakımı setini incelemek veya satın almak isterseniz tıklayabilirsiniz.

