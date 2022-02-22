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Evde manikür yapmaya hazır mısınız? Tırnaklarınızı göz alıcı hale getirecek manikür rutinleri…

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatınızda birçok şeyi yaparken kullandığınız elleriniz güzel bir bakımı hak ediyor. Temiz tırnaklar ve eller kesinlikle çok güzel ve zarif bir görünüm oluşturuyor. Güzellik salonlarında paranızı ve vaktinizi kaybetmek istemiyorsanız evde çok kolay bir şekilde manikür yaparak bakımlı ve göz alıcı ellere kavuşabilirsiniz. Haydi, detaylara göz atalım.

Evde manikür yapmaya hazır mısınız? Tırnaklarınızı göz alıcı hale getirecek manikür rutinleri…

Tırnaklar uzadıkça tırnakların çevresindeki etler de uzuyor ve bu tırnak etleri temizlenmediklerinde hoş olmayan bir görüntüye yol açıyor. Evde yapacağınız manikür rutiniyle tüm etlerden kurtulup nemli ve yumuşacık ellere kavuşabilirsiniz. Düzenli olarak yapacağınız manikürle tırnaklarınız her zaman bakımlı görünecek. Ellerinizin güzelliğini ortaya çıkarmak için sizin için hazırladığımız 7 adımdan oluşan manikür rutinini detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

OJELERİNİZİ ÇIKARIN

Manikür yapmaya başlamadan önce eğer tırnağınızda oje varsa ojeyi aseton ile temizleyin.

TIRNAKLARINIZI KESİN VE ŞEKİLLENDİRİN

Tırnaklarınız uzunsa ve kısaltmak istiyorsanız işe tırnaklarınızı kesmekle başlayın. Ardından tırnağınıza cam, kağıt ya da metal bir törpüyle şekil verin. Tırnaklarınızı törpüyle şekillendirirken dikkatli olun ve tırnaklarınıza tek bir yöne doğru şekil verin. Aksi halde tırnaklarınıza zarar verip tırnaklarınızın kırılmasına neden olabilirsiniz. Tırnaklarınızın yüzeyi pütürlü ve çizgiliyse 4 aşamalı tırnak parlatan bir törpüyle tırnak yüzeyinizi pürüzsüzleştirin.

TIRNAK ETLERİNİZİ YUMUŞATIN

Peeling yaparak ya da manikür suyu hazırlayarak tırnak etlerinizi yumuşatın. Manikür suyu için sıcağa yakın ılık suyun içine birkaç damla badem ya da lavanta yağı damlatın. Peeling uygulaması ise tırnak etlerinizi yumuşatırken ellerinizin ölü derilerden arınmasını sağlar.

TIRNAK ETLERİNİZİ GERİYE İTİN

Tahta bir tırnak iticiyle tırnak etlerinizi geriye doğru iterek temiz bir görünüm oluşturun. Tırnak etlerinizi kesmek tehlikeli bir işlem olacağı için bunu yapmayın. Tırnak etlerinizi kanatıp bakteri oluşumuna neden olabilirsiniz.

NEMLENDİRİN

Temizlediğiniz tırnak etlerinizi ve ellerinizi su bazlı bir nemlendiriciyle nemlendirin. Yağ bazlı nemlendiriciler, bir sonraki işlemde süreceğiniz ojenin tırnağa tutunmasını engeller.

OJE BAZI SÜRÜN

Oje sürmeden önce baz uygulamak, tırnak ve oje arasında koruyucu bir katman görevi görüyor. Tırnak sertleştirici ve koruyucu gibi farklı çeşitteki ürünlerden ihtiyacınıza yönelik olanı uygulayarak tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz.

TIRNAKLARINIZI RENKLENDİRİN

Son işlem olarak pırıl pırıl olmuş ellerinize istediğiniz renkte bir oje sürün. Ojenin tam olarak kuruduğundan emin olduktan sonra ojenin kalıcılığını arttıran ve parlatıcı özellikteki cilaları uygulayabilirsiniz.

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