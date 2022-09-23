Evde olmasanız bile kapınızda kimin olduğunu gösteren, evinizin güvenliğini sağlayan akıllı kapı zili

Siz de evinizin, ofisinizin güvenliğini sağlamak, kapınızın önünde olan bitenden daima haberdar olmak isterseniz çok rağbet gören bu akıllı kapı zillerine bir şans vermelisiniz.

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Son yıllarda yaşam alanlarımızı daha güvenli hale getirecek birçok teknolojik ürün hayatımıza giriyor. Bunlardan biri de akıllı kapı zili. Küçük boyutuna rağmen büyük işler başaran bu cihaz, güvenlik ihtiyacımızı karşılamasının yanında yaşamımızı da kolaylaştırıyor. “Akıllı kapı zili nedir? Ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor?” diye düşünüyorsanız, hemen yanıtlayalım. Akıllı kapı zili, kapınızda bir hareket gördüğünde kamerası otomatik olarak devreye giren ve daha önceden bağladığınız akıllı cihazınıza kapı önü görüntüleriyle birlikte bildirim gönderen teknolojik bir ürün. Gece de çekim yapabilen bu cihazlar, günün her saatinde kapınızın önünde olup bitenle ilgili sizi bilgilendirebiliyor. Kapınıza gelen kişi zile bastığında, eğer evde değilseniz gelen kişiyle uzaktan konuşabilmenize olanak tanıyor. Yüz tanıma, cisim tanıma gibi özelliklere sahip modelleri de bulunan bu ürünler, kapınızın önünde çekilmiş görüntüleri tekrar izleyebilmenizi ve akıllı cihazınıza kaydedebilmenizi de sağlıyor. Akıllı kapı zillerinin suya, toza ve dış etkenlere karşı son derece dayanıklı olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

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