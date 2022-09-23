HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Evde olmasanız bile kapınızda kimin olduğunu gösteren, evinizin güvenliğini sağlayan akıllı kapı zili

Evde olmasanız bile kapınızda kimin olduğunu gösteren, evinizin güvenliğini sağlayan akıllı kapı zili

23.09.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz evimize hırsız girmesinden korkarız. Peki, yaşam alanımızın güvenliğini sağlayacak önlemleri aldığımız söylenebilir mi? “Hayır” dediğinizi duyar gibiyiz. Eğer öyleyse yine de geç değil. Çünkü sizi, evde olmasanız bile kapınızın önünde olup bitenden her zaman haberdar edecek, evinizin güvenlik seviyesini yükseltecek son teknoloji ürünü akıllı kapı ziliyle tanıştırmaya geldik. İşte hırsızların bile korktuğu o ürün!

Siz de evinizin, ofisinizin güvenliğini sağlamak, kapınızın önünde olan bitenden daima haberdar olmak isterseniz çok rağbet gören bu akıllı kapı zillerine bir şans vermelisiniz.

Videodaki ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Trendyol’daki benzer ürünlere buradan,

Amazon’dakilere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Son yıllarda yaşam alanlarımızı daha güvenli hale getirecek birçok teknolojik ürün hayatımıza giriyor. Bunlardan biri de akıllı kapı zili. Küçük boyutuna rağmen büyük işler başaran bu cihaz, güvenlik ihtiyacımızı karşılamasının yanında yaşamımızı da kolaylaştırıyor. “Akıllı kapı zili nedir? Ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor?” diye düşünüyorsanız, hemen yanıtlayalım. Akıllı kapı zili, kapınızda bir hareket gördüğünde kamerası otomatik olarak devreye giren ve daha önceden bağladığınız akıllı cihazınıza kapı önü görüntüleriyle birlikte bildirim gönderen teknolojik bir ürün. Gece de çekim yapabilen bu cihazlar, günün her saatinde kapınızın önünde olup bitenle ilgili sizi bilgilendirebiliyor. Kapınıza gelen kişi zile bastığında, eğer evde değilseniz gelen kişiyle uzaktan konuşabilmenize olanak tanıyor. Yüz tanıma, cisim tanıma gibi özelliklere sahip modelleri de bulunan bu ürünler, kapınızın önünde çekilmiş görüntüleri tekrar izleyebilmenizi ve akıllı cihazınıza kaydedebilmenizi de sağlıyor. Akıllı kapı zillerinin suya, toza ve dış etkenlere karşı son derece dayanıklı olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Videodaki ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Trendyol’daki benzer ürünlere buradan,

Amazon’dakilere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram çöktü mü? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor?Instagram çöktü mü? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor?
Mersinli Hande "düşes" oldu! Çok konuşuldularMersinli Hande "düşes" oldu! Çok konuşuldular
Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız ettiErdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti
Anahtar Kelimeler:
güvenlik sistemleri kapı alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kahve tutkunları buna bayılacak! En lezzetli kahve için mutlaka denemelisiniz

Kahve tutkunları buna bayılacak! En lezzetli kahve için mutlaka denemelisiniz

"Bunca zamandır neredeydin?" diyeceğiniz birbirinden pratik TikTok ürünleri

"Bunca zamandır neredeydin?" diyeceğiniz birbirinden pratik TikTok ürünleri

Yaşam alanınıza lüks bir ambiyans katmak ister misiniz?

Yaşam alanınıza lüks bir ambiyans katmak ister misiniz?

Rahat ve güvenli bir kullanım sunan, çok sevilen çapraz çanta modelleri

Rahat ve güvenli bir kullanım sunan, çok sevilen çapraz çanta modelleri

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Tümünü Gör
Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Tam bir E vitamini deposu! Cilde çok iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

Tam bir E vitamini deposu! Cilde çok iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

Yaşam alanınızın kalitesini arşa çıkaracak en havalı ürünleri keşfedin

Yaşam alanınızın kalitesini arşa çıkaracak en havalı ürünleri keşfedin

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlarla tanışmak ister misiniz?

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlarla tanışmak ister misiniz?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Tümünü Gör
Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Her yudumunda sağlık var! Güçlü bir bağışıklık, dengeli kolesterol için...

Her yudumunda sağlık var! Güçlü bir bağışıklık, dengeli kolesterol için...

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kahve tutkunları buna bayılacak! En lezzetli kahve için mutlaka denemelisiniz

Kahve tutkunları buna bayılacak! En lezzetli kahve için mutlaka denemelisiniz

"Bunca zamandır neredeydin?" diyeceğiniz birbirinden pratik TikTok ürünleri

"Bunca zamandır neredeydin?" diyeceğiniz birbirinden pratik TikTok ürünleri

Yaşam alanınıza lüks bir ambiyans katmak ister misiniz?

Yaşam alanınıza lüks bir ambiyans katmak ister misiniz?

Rahat ve güvenli bir kullanım sunan, çok sevilen çapraz çanta modelleri

Rahat ve güvenli bir kullanım sunan, çok sevilen çapraz çanta modelleri

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Bir ulaşım aracından daha fazlası! Hem spor hem eğlence için de kullanabileceğiniz en iyi bisiklet modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor?

Instagram çöktü mü? 22 Eylül Instagram'a neden girilmiyor?

Hassas ciltli erkeklerin çok beğeneceği cildi tahriş etmeyen tıraş makineleri

Her erkeğin evinde olmalı! Hassas ciltli erkeklerin bayılacağı tahriş etmeyen tıraş makineleri

Instagram'ın yeni özelliği çok konuşulur! İstenmeyen çıplak fotoğraflar...

Bu özellik çok konuşulur! Çıplak fotoğraflar...

James Webb Uzay Teleskobu bu defa Neptün'e odaklandı! İlk kez bu kadar net görüntülendi

James Webb'den bir ilk! O gezegenin en net fotoğrafları ortaya çıktı

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlar

Profesyonel podcast yayıncılarının önerdiği en iyi ekipmanlarla tanışmak ister misiniz?

YouTube duyurdu! Yüzde 45 pay verecek, para kazanabileceksiniz

Resmen duyurdu! Yüzde 45 pay verecek, para kazanabileceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.