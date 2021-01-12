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Evde saç nasıl boyanır? Güzellik salonlarına para dökmeden ustalarına taş çıkartacaksınız!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Evde saç boyamak, güzellik salonuna para dökmeye gerek kalmadan size yepyeni bir görünüm kazandırabilir. İlk başta korkutucu görünebilir ancak ne yapacağınızı bildikten sonra saçları boyamak kolaydır. Videolu anlatımla evde saçınızı nasıl boyayacağınızı anlattık.

Kuaföre ya da güzellik salonlarına saç boyatanlardansanız ve gidecek vakti artık çoğu zaman bulamıyorsanız saçınızı boyamayı artık düşünebilirsiniz. Biraz bilgi birikimi ve talimatları takip etmek saç boyamayı düşündüğünüzden daha kolay hale getirecektir. Daha önce hiç saçınızı kendiniz boyamamış olsanız bile. Evde saç nasıl boyanır, gelin bir bakalım.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Tüp boya
Oksidanlı sıvı
Eldiven
Tarak
Boya sonrası bakım kremi
Havlu
Vazelin
Gazete kağıdı
Boya öncesi bakım kremi

EVDE SAÇ BOYASI UYGULAMANIN ADIM ADIM YAPILIŞI

ADIM 1 : Renk konusunda karar verip boya seçiminizi yapın. Boyayı aldıktan sonra ambalajın üzerinde yazan renkle içindeki rengin aynı olup olmadığını kontrol edin.

ADIM 2: Boyayı kirli saça uygulayın. Boya yapmadan önce mümkünse saçlarınızı bir iki gün yıkamayın. Yıkanmış temiz saçlar boyanın saç derisini tahriş etmesine neden olabilir.

ADIM 3: Alerji testi yapın. Boyadan ufak bir parça alıp kulağınızın arkasına ya da dirseğinizin iç kısmına sürerek alerji testi yapın. Eğer cildinizde kaşıntı, kızarma ve yanma hissederseniz boyayı kesinlikle kullanmayın.

ADIM 4: Önleminizi alın. Boyanın size ya da etrafınıza sıçramaması için boynunuza bir havlu ya da önlük takın. Bulunuduğunuz yere bir gazete serin ve ellerinize eldiven takın.

ADIM 5: Boyayı hazırlayın. Oksidanlı sıvının içine tüpteki boyayı sıkın ve bu iki maddeyi karışana kadar çalkalayın.

ADIM 6: Saçınızı kremleyin. Satın aldığınız boyanın içinden boya öncesi kremi çıkmışsa saç uçlarınıza sürün. Ayrıca cildinize sürülebilecek boya ihtimaline karşı alnınıza kulak kenarlarınıza vazelin uygulayın.

ADIM 7: Saçınızı tutamlara ayırın. Saçınızı bir tarak yardımıyla tutamlara ayırın.

ADIM 8: Boyayı sürüp bekleyin. Hazırladığınız krem boyayı saçlarınızın arasına bölüm bölüm uygulayın. Önce saç diplerini boyayıp boya talimatında yazan süre kadar bekleyin. En son saç uçlarını boyayıp belirtilen süre kadar beklemeye devam edin.

ADIM 9: Boyayı saçlarınıza yayın. Boyanın tüm saça nüfuz etmesi için saçlarınızı ellerinizle iyice karıştırın.

ADIM 10: Saçınızı durulayın. Yeteri kadar bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla durulayın. Saçınız boyadan tamamen arınana kadar şampuan kullanmayın.

ADIM 11: Boya sonrası kremini sürün. Yıkanmış saçlara boya sonrası bakım kremini sürün ve saçınızı tekrar durulayın. Ilık ısıya ayarlı fön makinesiyle saçınızı kurutun.

İPUCU 1: Bekleme süresi saçınızın saha önce boyalı olup olmadığına ve boyanın rengine göre değişebilir. Bu yüzden talimatlara uyun.

İPUCU 2: Boya saçınıza işlerken damlamasını önlemek için başınızın üzerine tek kullanımlık bir duş başlığı yerleştirebilirsiniz.

İPUCU 3: Saçınız omuzlarınızın ötesine geçmişse veya omuz uzunluğunda ve aşırı derecede kabarıksa, tam kapsama sağlamak için aynı renkte iki kutu kullanın. Sadece boyaları bir cam veya plastik kapta karıştırdığınızdan emin olun. metal bir kap boyayı oksitleyecek ve renginin değişmesine neden olacaktır.

UYARI: Saçınızda kına varsa boya kullanmayın. Kınalı saçın uzamasını bekleyin. Uzayan kısmı kestikten sonra, boyayı doğal saçınıza sürün.

SAÇI EVDE BOYAMAK GÜVENLİ Mİ?

Evet, ürünün ambalajındaki talimatları takip ettiğiniz sürece saçınızı evde boyamak genellikle güvenlidir.

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