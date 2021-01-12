Evde saç nasıl boyanır? Güzellik salonlarına para dökmeden ustalarına taş çıkartacaksınız!

Kuaföre ya da güzellik salonlarına saç boyatanlardansanız ve gidecek vakti artık çoğu zaman bulamıyorsanız saçınızı boyamayı artık düşünebilirsiniz. Biraz bilgi birikimi ve talimatları takip etmek saç boyamayı düşündüğünüzden daha kolay hale getirecektir. Daha önce hiç saçınızı kendiniz boyamamış olsanız bile. Evde saç nasıl boyanır, gelin bir bakalım.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Tüp boya

Oksidanlı sıvı

Eldiven

Tarak

Boya sonrası bakım kremi

Havlu

Vazelin

Gazete kağıdı

Boya öncesi bakım kremi

EVDE SAÇ BOYASI UYGULAMANIN ADIM ADIM YAPILIŞI

ADIM 1 : Renk konusunda karar verip boya seçiminizi yapın. Boyayı aldıktan sonra ambalajın üzerinde yazan renkle içindeki rengin aynı olup olmadığını kontrol edin.

ADIM 2: Boyayı kirli saça uygulayın. Boya yapmadan önce mümkünse saçlarınızı bir iki gün yıkamayın. Yıkanmış temiz saçlar boyanın saç derisini tahriş etmesine neden olabilir.

ADIM 3: Alerji testi yapın. Boyadan ufak bir parça alıp kulağınızın arkasına ya da dirseğinizin iç kısmına sürerek alerji testi yapın. Eğer cildinizde kaşıntı, kızarma ve yanma hissederseniz boyayı kesinlikle kullanmayın.