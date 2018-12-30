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Evde sahte içki üreten kişiye 48 saat ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 18:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen T.A.

Evde sahte içki üreten kişiye 48 saat ev hapsi

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen T.A. jandarma tarafından yakalandı. T.A. çıkarıldığı mahkemece 48 saat ev hapsi ve 1 ay adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde T.A.'nın evinde içki üretip sattığı belirlendi. T.A.’nın evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptığı aramada 1 litrelik 10 şişede etil alkol , alkol yapımında kullanılan 3 esans şişesi ele geçirdi. Gözaltına alınan T.A. çıkarıldığı mahkemece 48 saat ev hapsi ve 1 ay adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Evde sahte içki üreten kişiye 48 saat ev hapsiEvde sahte içki üreten kişiye 48 saat ev hapsi

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