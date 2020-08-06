Evde sıvı sabun hazırlamak çok kolay! Sadece 3 malzemeyle dakikalar içinde hazır!

Sıvı sabunlar hayatımızın her yerinde. Bazıları elimizi tahriş ediyor. Bazıları yaralar çıkmasına sebep oluyor. Bazıları ise hoşlanmadığımız kokulara sahip. Tüm bu dertlerinizden çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Herhangi bir katı sabunu aslında sıvı sabun olarak da kullanabilirsiniz. Bu yazımızda katı bir sabundan nasıl sıvı sabun elde edeceğinizi anlatıyoruz.
KATI SABUNU SIVI HALE GETİRİN!
Sıvı bir sabun elde edebilmek için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. Her yerden kolayca alabileceğiniz bu üç malzeme; katı sabun, su ve herhangi bir saf yağ. Saf yağ, aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bir ürün.
Öncelikle elinizde bulunan katı sabunu rendelemelisiniz. Katı sabun tercih ederken saf bir sabun olmasına özen göstermelisiniz. Hem sıvı sabunun daha temiz içerikli olmasını sağlar. Hem de sabuna istediğiniz kokuyu verebilmenize imkan tanır. Saf zeytinyağı sabunu gibi sabunları tercih edebilirsiniz. Rendelediğiniz katı sabun ortalama 1 su bardağı kadar olmalı.
Ardından suyunuzu kaynatın. Su miktarı elde edeceğiniz sabunun ne kadar akışkan olmasını istediğinize bağlı olarak değişir. 1 su bardağı su tercih ederseniz jöleden daha katı bir sabun elde edersiniz. 2 su bardağı su ile ise suya yakın akışkanlıkta bir sabununuz olur. 1.5 su bardağı su hazır aldığınız sıvı sabun kıvamında bir sabun elde etmeniz için yeterli olur.
Kaynattığınız suyun içerisine rendelediğiniz sabunu azar azar ekleyin. Sabunu ekledikçe herhangi bir kaşık yardımıyla karıştırın. Suyu karıştırdıkça sabunun suyun içerisinde eridiğini göreceksiniz. Bu şekilde rendelediğiniz tüm katı sabunu içerisine ekleyin. Rendelenmiş sabun suyun içerisinde tamamen eriyene kadar karıştırma işlemine devam edin.
İçerisinde sabun erittiğiniz suyu bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Katı sabunun tamamen eridiğinden emin olun. Suyun içerisinde eriyen katı sabun, sıvı bir sabun elde etmeniz için en önemli aşama olur. Ortalama 30 dakika kadar bekledikten sonra suyun soğuduğunu görürsünüz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum