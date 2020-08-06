Evde sıvı sabun hazırlamak çok kolay! Sadece 3 malzemeyle dakikalar içinde hazır!

Sıvı sabunlar hayatımızın her yerinde. Bazıları elimizi tahriş ediyor. Bazıları yaralar çıkmasına sebep oluyor. Bazıları ise hoşlanmadığımız kokulara sahip. Tüm bu dertlerinizden çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Herhangi bir katı sabunu aslında sıvı sabun olarak da kullanabilirsiniz. Bu yazımızda katı bir sabundan nasıl sıvı sabun elde edeceğinizi anlatıyoruz.

KATI SABUNU SIVI HALE GETİRİN!

Sıvı bir sabun elde edebilmek için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. Her yerden kolayca alabileceğiniz bu üç malzeme; katı sabun, su ve herhangi bir saf yağ. Saf yağ, aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bir ürün.