Hiç de zor değil! Siz de evde payetli çanta yapabilirsiniz

Hepimiz biliyoruz ki, günümüzdeki moda trendlerinin çoğu geçmişte de epey popüler olan akımlardan esinleniyor. Vintage giysiler olarak adlandırılan parçalar artık herkes tarafından sıkça tercih ediliyor, hatta ev dekorasyonu için de önemli bir alternatif oluşturuyor. Geçmişi ve modernizmi birleştiren bu parçalar, hayat kurtarıcı olabiliyor. Son dönemde tekrar popüler hale gelen aksesuarlardan biri de payetli çantalar. Peki bu hafif ve göz alıcı çantaları evde yapmaya ne dersiniz? İşte payetli çantaları nasıl yapacağınızla ilgili detaylar...

EVDE PAYETLİ ÇANTA YAPIMI

MALZEMELER

Büyük boy pullar

İpek ribbon ip

Kalın tığ

Fermuar

YAPILIŞI