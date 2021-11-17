KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Hiç de zor değil! Siz de evde payetli çanta yapabilirsiniz

Hiç de zor değil! Siz de evde payetli çanta yapabilirsiniz

17.11.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Payetli çanta, son dönemi kasıp kavuran trendlerden biri. Bizi 2000'lerin başına ışınlayan bu çantaların yeniden moda olması hem şık hem de rahat olmalarından kaynaklanıyor. Peki payetli çantaları evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? Karşınızda evde payetli çanta yapımı ile ilgili detaylar...

Hiç de zor değil! Siz de evde payetli çanta yapabilirsiniz

Hepimiz biliyoruz ki, günümüzdeki moda trendlerinin çoğu geçmişte de epey popüler olan akımlardan esinleniyor. Vintage giysiler olarak adlandırılan parçalar artık herkes tarafından sıkça tercih ediliyor, hatta ev dekorasyonu için de önemli bir alternatif oluşturuyor. Geçmişi ve modernizmi birleştiren bu parçalar, hayat kurtarıcı olabiliyor. Son dönemde tekrar popüler hale gelen aksesuarlardan biri de payetli çantalar. Peki bu hafif ve göz alıcı çantaları evde yapmaya ne dersiniz? İşte payetli çantaları nasıl yapacağınızla ilgili detaylar...

EVDE PAYETLİ ÇANTA YAPIMI

MALZEMELER

  • Büyük boy pullar

  • İpek ribbon ip

  • Kalın tığ

  • Fermuar
Cilt bakımı, mutfak temizliği, nakliye işlemleri... Streç filmin asla tahmin edemeyeceğiniz kullanım alanlarıCilt bakımı, mutfak temizliği, nakliye işlemleri... Streç filmin asla tahmin edemeyeceğiniz kullanım alanları

YAPILIŞI

  • Dikkat edilmesi gereken en önemli kural, tığınızın pulların deliğinden geçebilmesi. Tığınızı pulunuzun deliğine göre ayarlamayı unutmayın.

  • Zincir çekerek örmeye başlayın.

  • Zincir boyunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün.

  • Çanta boyu istediğiniz uzunluğa gelince ilk zincir deliğini boşta bırakın ve tığı ikinci deliğe batırın.

  • Sık iğne şeklinde zincir çekmeye devam edin.

  • Her seferinde bir boşluk bırakarak sık iğneli zinciri sonuna kadar çekmeye devam edin.

  • Son noktaya 4 kere sık iğneli zincir örün.

  • Diğer zincirin başına kadar sık iğneli zincirle örün.

  • Son sıraya 2 adet sık iğne yapın ve bu sefer de diğer iki ucu birleştirin.

  • 2 zincir atarak bir üst sıraya geçin ve kenarlarını bükerek çantanın tabanını oluşturun.

  • Zincir çektiğiniz yere 1 adet pul alın ve hemen yanındaki deliğe tığınızı batırarak pul işlemine devam edin.

  • 1 deliğe pul gelecek ve 1 delik boş kalacak şekilde sık iğneli örün.

  • Örmeye devam ederken arka tarafa gelince de aynı işlemi sürdürün.

  • İşlem bitince son sırayı komple sık iğne olacak şekilde örün.

  • Düz bir bezden çantanızın boyutunda olacak şekilde astar parçaları kesin ve bunları dikin.

  • Çantanızın astarını içine dikin ve fermuarı da silikonla yapıştırın.

  • İşte payetli çantanız hazır!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dönemin yeni makyaj trendi ombre dudak makyajını denemeye ne dersiniz? İşte tüm detaylar...Son dönemin yeni makyaj trendi ombre dudak makyajını denemeye ne dersiniz? İşte tüm detaylar...
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Öğrenci evlerinin kurtarıcısı! Mutfakta bile işe yarıyormuşÖğrenci evlerinin kurtarıcısı! Mutfakta bile işe yarıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayranını yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranını yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

İsyankar ve gergin enerjili bir gün!

İsyankar ve gergin enerjili bir gün!

Yılda 1 kez yaptırmanız yetiyor

Yılda 1 kez yaptırmanız yetiyor

Geçmeyen ağrılarınızı bu yöntemlerle hafifletin

Geçmeyen ağrılarınızı bu yöntemlerle hafifletin

Herkes sırrınızı soracak! Ruj seçerken özellikle buna dikkat edin

Herkes sırrınızı soracak! Ruj seçerken özellikle buna dikkat edin

İlginizi Çekebilir

Dikkat çekici nail art modelleri oje tavsiyeleri

Dikkat çekici nail art modelleri oje tavsiyeleri

Her gün 10 dakika boyunca yaptığınızda....

Her gün 10 dakika boyunca yaptığınızda....

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Fahriye Evcen'in kahve kombinini beğenenlere tavsiyeler

Fahriye Evcen'in kahve kombinini beğenenlere tavsiyeler

Neslihan Atagül'ün 3300 TL'lik kombinine uygun alternatifler

Neslihan Atagül'ün 3300 TL'lik kombinine uygun alternatifler

Sonbahar davetleri için şık ve pratik saç modelleri

Sonbahar davetleri için şık ve pratik saç modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.