Hiç de zor değil! Siz de evde payetli çanta yapabilirsiniz

Hepimiz biliyoruz ki, günümüzdeki moda trendlerinin çoğu geçmişte de epey popüler olan akımlardan esinleniyor. Vintage giysiler olarak adlandırılan parçalar artık herkes tarafından sıkça tercih ediliyor, hatta ev dekorasyonu için de önemli bir alternatif oluşturuyor. Geçmişi ve modernizmi birleştiren bu parçalar, hayat kurtarıcı olabiliyor. Son dönemde tekrar popüler hale gelen aksesuarlardan biri de payetli çantalar. Peki bu hafif ve göz alıcı çantaları evde yapmaya ne dersiniz? İşte payetli çantaları nasıl yapacağınızla ilgili detaylar...
MALZEMELER
Büyük boy pullar
İpek ribbon ip
Kalın tığ
YAPILIŞI
Dikkat edilmesi gereken en önemli kural, tığınızın pulların deliğinden geçebilmesi. Tığınızı pulunuzun deliğine göre ayarlamayı unutmayın.
Zincir çekerek örmeye başlayın.
Zincir boyunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün.
Çanta boyu istediğiniz uzunluğa gelince ilk zincir deliğini boşta bırakın ve tığı ikinci deliğe batırın.
Sık iğne şeklinde zincir çekmeye devam edin.
Her seferinde bir boşluk bırakarak sık iğneli zinciri sonuna kadar çekmeye devam edin.
Son noktaya 4 kere sık iğneli zincir örün.
Diğer zincirin başına kadar sık iğneli zincirle örün.
Son sıraya 2 adet sık iğne yapın ve bu sefer de diğer iki ucu birleştirin.
2 zincir atarak bir üst sıraya geçin ve kenarlarını bükerek çantanın tabanını oluşturun.
Zincir çektiğiniz yere 1 adet pul alın ve hemen yanındaki deliğe tığınızı batırarak pul işlemine devam edin.
1 deliğe pul gelecek ve 1 delik boş kalacak şekilde sık iğneli örün.
Örmeye devam ederken arka tarafa gelince de aynı işlemi sürdürün.
İşlem bitince son sırayı komple sık iğne olacak şekilde örün.
Düz bir bezden çantanızın boyutunda olacak şekilde astar parçaları kesin ve bunları dikin.
Çantanızın astarını içine dikin ve fermuarı da silikonla yapıştırın.
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