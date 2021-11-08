KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Cilt bakımı, mutfak temizliği, nakliye işlemleri... Streç filmin asla tahmin edemeyeceğiniz kullanım alanları

Cilt bakımı, mutfak temizliği, nakliye işlemleri... Streç filmin asla tahmin edemeyeceğiniz kullanım alanları

08.11.2021 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Streç film aslında çoğumuzun kolaylıkla temin edebileceği ve her evde bulunabilen bir ürün. Genellikle eşyalarımızı korumak ya da kapak kullanmak yerine streç filmi kullanıyoruz. Fakat bu özelliklerinin yanı sıra, streç filmin bir sürü bilinmeyen kullanım alanı mevcut. İşte streç filmin kullanım alanları...

Cilt bakımı, mutfak temizliği, nakliye işlemleri... Streç filmin asla tahmin edemeyeceğiniz kullanım alanları

Streç film, jelatin adıyla da bildiğimiz bir ürün. Genellikle yemeklerimizi veya pastalarımızı dolaba ağzı kapalı olarak koymak istersek ve kapak bulamazsak bizim imdadımıza koşuyor. Fakat işlevleri bununla sınırlı değil! Streç filmin birbirinden farklı ve hayat kurtarıcı pek çok kullanım şekli var. Evet, yanlış duymadınız. "Alt tarafı bir streç film, ne olabilir ki?" diyebilirsiniz fakat işlevlerini öğrenince eminiz, çok şaşıracaksınız! İşte sizin de vazgeçilmeziniz olacak streç filmin farklı kullanım alanları...

MUZU TAZE TUTMAK İÇİN BİREBİR

Evet, yanlış duymadınız! Muzlar genellikle alındıktan kısa bir süre sonra kararır. Tek ihtiyacı olan ise ona gerektiği nemi vermektir. Fakat buzdolabında ve buzdolabı dışında bu pek mümkün olmayabiliyor. İşte tam da burada imdadınıza streç film koşuyor. Tek yapmanız gereken bir veya birçok muzun sap kısımlarını streç film ile sarmak. Tepesinden sap kısmının bitimine kadar birkaç kat sarmanız yeterli olacak ve bu sayede muzlarınız ilk gün olduğu gibi taptaze kalacak.

CİLT BAKIMI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Cildinize maske veya yoğun bir bakım uygulaması yaptığınızda cildinizi streç film ile kaplayabilirsiniz. Böylelikle cilt daha sıkı ve neme doymuş olacak. Bakımdan maksimum verimi bu yöntemle çok rahat bir şekilde alabilirsiniz.

KIRIK-ÇİZİK OLMASIN

Streç filminizi taşınma veya evde dekorasyon değişikliği kısmında kullanabilirsiniz. Streç film ile kapladığınız eşyalar çizilmeyecek ve kırılmanın önüne geçilecek. Bu sayede eşyalarınız zarar görmeyecek.

BUZDOLAPLARI DAHA TEMİZ

Buzdolapları evin en çabuk kirlenen yerlerinden biri. Raflara serilmesi için çeşitli örtüler üretilse de bu örtüler bir süre sonra koku yapabilir. İşte bu noktada streç film ile raflarınızı kaplarsanız, tüm bu sorunların önüne geçmiş ve temiz raflara kavuşmuş olacaksınız.

BOYA RULOLARI KURUMASIN

Boya yaptığınız esnada mola vermek istiyorsanız ama rulonun kurumasından çekiniyorsanız, hiç dert etmeyin. Streç film varsa boya ruloları güvende demektir! Tek yapmanız gereken boya rulosunun tamamını streç filme sarmak. Böylece kurumanın önüne geçecek ve dilediğiniz kadar mola vereceksiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapış yapış olan yağ şişelerinden kurtulmanın kolay çözümleri var! Yağ şişeleri nasıl temizlenir?Yapış yapış olan yağ şişelerinden kurtulmanın kolay çözümleri var! Yağ şişeleri nasıl temizlenir?
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünlerKuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

8-14 Kasım haftalık burç yorumları!

8-14 Kasım haftalık burç yorumları!

Kendinizi dolduruşa getirmekten vazgeçin

Kendinizi dolduruşa getirmekten vazgeçin

Temizlik denince akla o geliyor!

Temizlik denince akla o geliyor!

Yazlık ayakkabılarınızı bu yöntemle saklarsanız...

Yazlık ayakkabılarınızı bu yöntemle saklarsanız...

İlginizi Çekebilir

Ofise dönenlerin kurtarıcısı pantolon ceket takımları

Ofise dönenlerin kurtarıcısı pantolon ceket takımları

Lekelerin altındaki sebep belli oldu!

Lekelerin altındaki sebep belli oldu!

Yasemin Özilhan'ın 1200 avroluk hırkasına alternatifler

Yasemin Özilhan'ın 1200 avroluk hırkasına alternatifler

Tüylerinizi alırken bu hatalara düşmeyin!

Tüylerinizi alırken bu hatalara düşmeyin!

Kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

Kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.