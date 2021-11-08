Cilt bakımı, mutfak temizliği, nakliye işlemleri... Streç filmin asla tahmin edemeyeceğiniz kullanım alanları

Streç film, jelatin adıyla da bildiğimiz bir ürün. Genellikle yemeklerimizi veya pastalarımızı dolaba ağzı kapalı olarak koymak istersek ve kapak bulamazsak bizim imdadımıza koşuyor. Fakat işlevleri bununla sınırlı değil! Streç filmin birbirinden farklı ve hayat kurtarıcı pek çok kullanım şekli var. Evet, yanlış duymadınız. "Alt tarafı bir streç film, ne olabilir ki?" diyebilirsiniz fakat işlevlerini öğrenince eminiz, çok şaşıracaksınız! İşte sizin de vazgeçilmeziniz olacak streç filmin farklı kullanım alanları...

MUZU TAZE TUTMAK İÇİN BİREBİR

Evet, yanlış duymadınız! Muzlar genellikle alındıktan kısa bir süre sonra kararır. Tek ihtiyacı olan ise ona gerektiği nemi vermektir. Fakat buzdolabında ve buzdolabı dışında bu pek mümkün olmayabiliyor. İşte tam da burada imdadınıza streç film koşuyor. Tek yapmanız gereken bir veya birçok muzun sap kısımlarını streç film ile sarmak. Tepesinden sap kısmının bitimine kadar birkaç kat sarmanız yeterli olacak ve bu sayede muzlarınız ilk gün olduğu gibi taptaze kalacak.

CİLT BAKIMI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Cildinize maske veya yoğun bir bakım uygulaması yaptığınızda cildinizi streç film ile kaplayabilirsiniz. Böylelikle cilt daha sıkı ve neme doymuş olacak. Bakımdan maksimum verimi bu yöntemle çok rahat bir şekilde alabilirsiniz.

KIRIK-ÇİZİK OLMASIN

Streç filminizi taşınma veya evde dekorasyon değişikliği kısmında kullanabilirsiniz. Streç film ile kapladığınız eşyalar çizilmeyecek ve kırılmanın önüne geçilecek. Bu sayede eşyalarınız zarar görmeyecek.

BUZDOLAPLARI DAHA TEMİZ

Buzdolapları evin en çabuk kirlenen yerlerinden biri. Raflara serilmesi için çeşitli örtüler üretilse de bu örtüler bir süre sonra koku yapabilir. İşte bu noktada streç film ile raflarınızı kaplarsanız, tüm bu sorunların önüne geçmiş ve temiz raflara kavuşmuş olacaksınız.

BOYA RULOLARI KURUMASIN

Boya yaptığınız esnada mola vermek istiyorsanız ama rulonun kurumasından çekiniyorsanız, hiç dert etmeyin. Streç film varsa boya ruloları güvende demektir! Tek yapmanız gereken boya rulosunun tamamını streç filme sarmak. Böylece kurumanın önüne geçecek ve dilediğiniz kadar mola vereceksiniz.

