Evde spa keyfi için uygulayabileceğin 10 kolay yöntem

Yoğun bir günün ardından o yorgunluğu atmak, rahatlamak ve gerçekten iyi bir spa deneyimi yaşamak için ihtiyacın olan şeyi hiç düşündün mü? Küçük bir mola vermen için gerekenlerin hepsini anlatıyoruz, hazırsan hadi başlayalım!

1. Ilık bir banyo hazırlamalısın.

Küveti ılık suyla doldurup birkaç damla lavanta yağı veya banyo tuzu ekleyerek spa havası yaratabilirsin. Ilık bir banyo anında kaslarını gevşetirken zihninin de rahatlamasını sağlar.

2. Mumlarla loş bir ortam yaratmalısın.

Işığı azaltmak için ihtiyacın olan şey birkaç tane mum. Aromaterapi mumu yakarak ortamın ışığını yumuşatabilirsin. Böylece ihtiyacın olan o huzurlu spa atmosferini kolaylıkla oluşturabilirsin.

3. Doğal yağlarla masaj yapabilirsin.

Badem yağı, hindistancevizi yağı ya da jojoba yağıyla kendine hafif bir masaj yaparak kas gerginliğini azaltabilirsin. Özellikle boyun ve omuzlara yoğunlaşmak çok etkili olabilir.

4. Buz uygulaması ile cildini canlandırabilirsin.

Buzlu su cildini canlandırır, bu yüzden bir kaseye buz koyabilir ve ardından yüzüne buz uygulaması yapabilirsin. Bu sayede cildini yenileyebilirsin.

5. Maske uygulayabilirsin.

Eşsiz bir spa gününün olmazsa olmazı maskedir. Vücudun dinledirken cildine de iyi bakmalısın. Bu yüzden cildini buzlu suyla canlandırdıktan sonra maske yaparak rahatlatabilirsin.

6. Saç bakımını unutmamalısın.

Saçına doğal yağlarla bakım yapabilirsin. Zeytinyağı veya argan yağıyla saç diplerine masaj yapıp 20-30 dakika bekletmek saçlarına parlaklık ve yumuşaklık kazandırır, bunu unutma!

7. El ve tırnak bakımını da rutine eklemelisin.

Ellerin için peeling yapabilir, ardından nemlendirici krem sürebilirsin. Tabii tırnakları unutmak olmaz. Tırnaklarına da bakım yağıyla masaj yaparak spa keyfinizi tamamlayabilirsin.

8. Peeling ile vücudunu arındırabilirsin.

Şeker ve zeytinyağı gibi doğal malzemelerle vücuduna peeling yaparak cildine bakım yapabilir ve cildini pürüzsüzleştirebilirsin.

9. Bitki çayı ile banyo keyfini birleştirebilirsin.

Spa deneyimi sadece cilt için değil, içsel rahatlama için de önemli. İşte tam da bu yüzden papatya, melisa veya yeşil çay gibi bitki çaylarıyla gevşemek için bitki çayı hazırlayabilir ve banyoda keyifle içebilirsin.

10. Banyo köpüğü veya topu ile taçlandırabilirsin.

Banyo köpüğü veya topu ile küvet keyfini farklı bir boyuta taşıyabilirisn. Rahatlarken spa keyfinin tadını çıkartabilir ve gününü bu şekilde tamamlayabilirsin.