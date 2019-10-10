Evde spor yapmak riskli mi?

Sosyal medyanın giderek yaygınlaşması, özellikle Instagram ve Youtube gibi sosyal platformlarda spor eğitmenlerinin eğitici video içerikleri yayınlaması bununla beraber sayısı her geçen gün artan çeşitli spor aplikasyonları sayesinde spor artık daha çok kişinin hayatına girdi.
Ancak sağlıkla ilgili yaşanan bu gelişmeler, ne yazık ki bilinçsizce ve ısınmadan yapılan hareketler, kalıcı sağlık problemlerine yol açabiliyor.
Ev ortamında spor yapılırken bel ve omurga sağlığına kalıcı zararlar verilebilir.
Yaptığınız Spor Sağlığınızı Tehdit Etmesin
Evde spor yapmak doğru uygulandığında faydalı olabilir ancak yanlış yapıldığında büyük sağlık problemlerine yol açabilir. İdeal olan profesyonel olarak sporla ilgilenip ara veren veya daha önce bu konuyla ilgili herhangi bir eğitim almamış kişilerin, uzman yardımı olmadan spor yapmayı tercih etmemesidir.
Evde spor yaparken en çok dikkat etmeniz gereken bölge; bel ve omurgadır. Yapacağınız hareketlerde bu bölgelere yanlış bir şekilde yük bindirmemeniz gerekmektedir. Örneğin yerden alıp kaldıracağınız bir ağırlığı, hangi pozisyonda kaldırdığınız çok önemli. Eğer ağırlığı, belinizden veya omurganızdan destek alıp kaldırırsanız, o bölgelerde bir sakatlığa yol açma riskiniz çok yüksek. Bu tarz problemlerin başınıza gelmesini istemiyorsanız çok dikkatli ve yavaş bir süreçle bu kaslarınızı geliştirmeniz gerekmektedir.
Uzun süre spordan uzak kalmış ve sonrasında tekrar spora dönmüş kişilerin kaslarının eski formunda olmadığını için, vücuda ani yük bindirimi kolayca sakatlanmalarına sebep olur, bu yüzden tekrar spora başladıysanız, yavaş yavaş ve mümkün olduğunca hafif bir sporla başlamanız gerekmektedir.
Isınmadan ve Esnemeden Asla!
Spora başlamadan önce yapılacak esneme hareketleri sayesinde kaslar yumuşar, daha rahat hareket edilir ve spor sonrasında daha rahat bir şekilde dinlenmeyi sağlanır. 15-20 dakika süren esneme hareketleri sayesinde vücut ısınır, nabız yükselir ve spora hazır hale gelir. Esneme hareketleri son derece yavaş yapılmalı ve ardından ısınma hareketleri ile pekiştirilmelidir. Esneme ve ısınma hareketleri için yumuşak ve antibakteriyel matlar, esnek bant ve toplar kullanabilir.
Pilates Evde Yapıldığında Riskli Olabilir
Özellikle duruş bozukluklarını gidermeyi amaçlayan pilates sporu en yaygın ev sporlarından biridir. Hemen her markette bulunabilen aletler ve konu ile ilgili hazırlanmış videolar eşliğinde evde en sık yapılan sporlardan biri olan pilates sırasında özellikle boyun ve omurga duruşunun yanlış konumlanma riski yüksektir.
Ev sporlarında çıplak ayak ya da çorap yerine uygun bir ayakkabının seçilmesi de son derece önemlidir.
Spor sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Ancak uzmanların yönlendirmesi ve denetiminde yapıldığında sağlıklı sonuçlar verir.
Sağlıklı Günler Dilerim...
Doç. Dr. Eren Erdem
Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı
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