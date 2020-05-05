Evde tek başınıza yapabileceğiniz birbirinden güzel topuz saç modelleri!

Kadınlar sadece özel davetlere, partilere katılırken değil, evde otururken aynaya baktıklarında bile bakımlı ve güzel görünmek ister. Özenle şekillendirilmiş saçlar da şık ve alımlı bir duruşun kilit noktası! Saç şekillendirme söz konusu olduğundaysa tercih edilen modele göre asil, havalı veya gösterişli gibi birçok farklı izlenim uyandırabilen topuz saç modelleri ön plana çıkar.

TOPUZ SAÇ MODELLERİ

1. İkili Burgu Topuz

Günlük hayatınızda kolaylıkla tercih edebileceğiniz bu model ile daha enerjik bir görünüm elde edebilirsiniz!

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın.

Ön taraftan küçük bir tutamla başlayıp ilerledikçe saç ekleyerek saçlarınızı burmaya başlayın ve ense hizasına gelince saçınızı bağlayın. Daha doğal bir görünüm için burguları gevşetebilirsiniz.

Aynı işlemi diğer taraf için de uygulayın.

Son olarak bağladığınız saçınızı tokanın etrafında çevirerek topuz haline getirin ve tel tokayla tutturun.

2. Aksesuarlı Kolay Topuz

Sadece iki dakikanızı alacak bu modeli yapmak oldukça kolay!

Saçlarınızı taradıktan sonra fazla sıkı olmayacak şekilde bağlayın. Saçlarınızın tamamını toplamak istemiyorsanız ön taraftan bir miktar saçı ayırabilirsiniz.

Saçınızı tokanın çevresinde döndürün ve tel tokayla sabitleyin.

Kıyafetinizle uyumlu bir saç aksesuarını topuzun hemen yan tarafına yerleştirin.

Eğer ön kısımdan saç ayırdıysanız maşayla şekillendirebilirsiniz.