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Evde tek başınıza yapabileceğiniz birbirinden güzel topuz saç modelleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İster özel günlerde, bir düğüne ya da mezuniyete giderken olsun ister günlük hayatta dışarıya çıkarken olsun; topuz her zaman hayat kurtarır! Peki, istediğinizde sizi daha havalı, iddialı veya daha masum gösterecek en güzel topuz saç modelleri hangileri? Bu modeller kolay bir şekilde nasıl yapılır? İşte pratik önerilerle en şık topuz saç modelleri!

Evde tek başınıza yapabileceğiniz birbirinden güzel topuz saç modelleri!

Kadınlar sadece özel davetlere, partilere katılırken değil, evde otururken aynaya baktıklarında bile bakımlı ve güzel görünmek ister. Özenle şekillendirilmiş saçlar da şık ve alımlı bir duruşun kilit noktası! Saç şekillendirme söz konusu olduğundaysa tercih edilen modele göre asil, havalı veya gösterişli gibi birçok farklı izlenim uyandırabilen topuz saç modelleri ön plana çıkar.

TOPUZ SAÇ MODELLERİ

1. İkili Burgu Topuz

Günlük hayatınızda kolaylıkla tercih edebileceğiniz bu model ile daha enerjik bir görünüm elde edebilirsiniz!

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın.
Ön taraftan küçük bir tutamla başlayıp ilerledikçe saç ekleyerek saçlarınızı burmaya başlayın ve ense hizasına gelince saçınızı bağlayın. Daha doğal bir görünüm için burguları gevşetebilirsiniz.
Aynı işlemi diğer taraf için de uygulayın.
Son olarak bağladığınız saçınızı tokanın etrafında çevirerek topuz haline getirin ve tel tokayla tutturun.

2. Aksesuarlı Kolay Topuz

Sadece iki dakikanızı alacak bu modeli yapmak oldukça kolay!

Saçlarınızı taradıktan sonra fazla sıkı olmayacak şekilde bağlayın. Saçlarınızın tamamını toplamak istemiyorsanız ön taraftan bir miktar saçı ayırabilirsiniz.
Saçınızı tokanın çevresinde döndürün ve tel tokayla sabitleyin.
Kıyafetinizle uyumlu bir saç aksesuarını topuzun hemen yan tarafına yerleştirin.
Eğer ön kısımdan saç ayırdıysanız maşayla şekillendirebilirsiniz.

3. Örgü Topuz

Özel günlerde tercih ettiğinizde size masum bir güzellik sağlayacak olan bu modelin yapımı da oldukça kolay. Ancak diğer modellere kıyasla yapımı daha fazla vakit alabilir. Bu topuz modeli için mısır örgüsünü ya da Hollanda örgüsünü tercih edebilirsiniz.

Öncelikle hangi örgü modelini kullanacağınıza karar verin.
Sonrasında ikiye ayrılmış saçlarınızı ensenize kadar örün ve bu iki örgüyü birleştirerek küçük bir tokayla bağlayın.
Bu işlemin ardından örgüleri parmaklarınızla hafifçe çekerek gevşetin.
Saçlarınızın salınık kalan kısmını da aynı model ile örüp gevşettikten sonra bağladığınız tokanın etrafında dolayarak tel tokayla tutturun.
Son adım olarak da aksesuarlarla saçınızı süsleyin.

4. Dağınık Yarım Topuz

Günlük yaşantınızda dışarı çıkarken kullanabileceğiniz en hareketli modellerden biri de dağınık yarım topuzlar!

Saçlarınızın ön kısmından dilediğiniz kadar saçı yukarıdan bağlayın.
Bağladığınız saçı tokanın çevresine dolayın ve tel tokayla sabitleyin.
Saçlarınızın salınık kısmını isterseniz doğal halinde bırakın, isterseniz bir saç düzleştiricisi veya maşa yardımıyla şekillendirin.
Dilerseniz saçınızın açık bıraktığınız kısmından çok ince bir ya da iki tutamı örerek modele farklı bir hava katabilirsiniz.

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