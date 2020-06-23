Ev Hanımlarının Evde Kolayca Uygulayabileceği Zayıflama Yöntemleri

Yemeklerden ve öğünlerden önce su içmek: Yemeklerden ve ara öğünlerden önce içilen su sizi tok tutacağı gibi yediğiniz yemeklerin hazmını da kolaylaştırır. Bu sayede daha çabuk ve kolay doyabilirsiniz.

Ev hanımları için bir çok zayıflama yöntemi bulunmaktadır bunlar başlıca:

Fazla kilolu hemen herkes şüphesiz ki kilolarından kurtulmak istiyor ve bunu nasıl başarabileceğinin çaresini arıyor. Özellikle ev hanımları bu konudan daha fazla şikayetçi. Günün büyük bir çoğunluğunu evin içerisinde geçiren kadınlar doğal olarak kilo almaya daha müsait. Birçoğu zayıflamak için aç kalmaya bile razı ancak ne yazık ki aç kalmak zayıflamak için uygulanabilecek sağlıklı bir yöntem değil. Çünkü ihtiyaç duyduğu besin değerlerini alamayan metabolizma, aç kalacağını düşünerek vücutta yağ depoluyor.

Vücuda zararlı olan, metabolizma hızını yavaşlatan ve kilo alımına neden olan karbonhidratın daha az tüketilmesi kilo vermeye yardımcı yöntemlerden bir tanesidir.

Beyaz ekmek, şeker, makarna, pilav gibi yiyeceklerin içinde yer alan karbonhidratlar tamamen zararlıdır.

Bu nedenle bu besinlerin olabildiğince az tüketilmesi kilo vermeye yardımcı olur.

Yediklerin yazılması:

Gün içerisinde tüketilen yiyeceklerin bir yere not edilmesi, daha az yemek yemeye yardımcı olur.

Öğünlerden önce not defterini kontrol etmek, bilinçaltına etki ederek tüketilen besinleri sınırlar.

Ara öğün yapmak:

Ana öğünler dışında ara öğünlerin de atlanmaması, mutlaka ara öğünlerde sağlıklı yiyecek ya da içeceklerin tüketilmesi gerekir.

Ara öğünler açlık krizlerinden korur. Böylece bir sonraki ana öğünde çok fazla yemenizi ve gereksiz kalori almanızı önler.

Egzersiz yapmak:

Kendinize uygun programlar ile günlük yapacağınız basit ve etkili egzersizler sayesinde rahatlıkla kilo verebilir ve yine bu programlar ile mevcut kilonuzu koruyabilirsiniz.

Sebze-meyve yemek:

Ana ve ara öğünlerde tercih edeceğiniz sağlıklı ve taze sebze-meyvelerle çok daha rahat kilo verebilirsiniz. Ayrıca sebze ve meyvelerin çoğu sudan oluştuğundan öğünlerde daha az kalori alırsınız.

Yavaş yemek yemek:

Yemekten 20 dakika kadar sonra beyne tokluk sinyali gider.

kadar sonra beyne tokluk sinyali gider. Yemeğinizi daha yavaş yediğinizde, yemeğinizin bittiği an ile sinyallerin arasındaki sürenin kısa olmasından ötürü daha çabuk doyduğunuzu hissedersiniz.

Ayrıca yavaş ve çok çiğnenen besinlerin hazmı da daha kolay olur. Bu sayede daha az kalori alımı gerçekleşir.

Ev İşi Yaparak Zayıflama

Ev hanımları tüm gün evde olduklarından dolayı hemen hemen her işe onlar yetişir. Bu durum kilo vermek isteyen ev hanımları için artı bir avantajdır. Çünkü ev işi yaparken de kalori yakabilir ve neticesinde kilo verebilirler.

Hangi İş Kaç Kalori Yakar?

Genel ev işlerinin 15 dakika kadar yapılması sayesinde yaklaşık olarak yakılacak kalori miktarları aşağıdaki gibidir:

Eve genel olarak çeki düzen vermek, evi toparlamak toplamda 30 kalori yaktırır.

yaktırır. 15 dakika kadar ütü yapmak yaklaşık 35 kalori nin harcanmasını sağlar.

nin harcanmasını sağlar. Gün içerisinde yemek hazırlığı yapmak ve yemeği yapmak 40 kalori yaktırır.

yaktırır. Yıkanan çamaşırları asmak yaklaşık 50 kalori yaktırır.

yaktırır. Yerleri silmek 60 kalori yakılmasına yardımcı olur.

yakılmasına yardımcı olur. Yatakları toplamak, yastık ve yorganları düzenlemek 62 kalori yakılmasını sağlar.

yakılmasını sağlar. Evi elektrik süpürgesi ile süpürmek 70 kalori yakılmasına yardımcı olur.

yakılmasına yardımcı olur. Evde bulunan camları silmek 83 kalori yaktırır.

yaktırır. Bahçede çalışmak ve bahçeyi düzenlemek 88 kalori yakılmasını sağlar.

15 dakikayı 1 saate çıkarır ve 1 saat boyunca bahçe işi ile uğraşırsanız harcadığınız kalori miktarı 300’e çıkar.

Apartmanın merdivenlerini inip çıkmak 15 dakika içerisinde

121 kalori yaktırır.

Bulaşık yıkamak 60 kalori yaktırır.

Ev hanımları gün içerisinde daha düşük kalorili ve sağlıklı şeyler yedikleri takdirde hızla kilo verebilirler.

Bu besinlere örnek olarak:

Kahvaltıda bir adet haşlanmış yumurta,

Domates,

Salatalık,

Yeşillik,

Zeytin gibi sağlıklı ve tok tutacak yiyecekler sayılabilir.

Kahvaltı sonrasında ara öğünlerde ise, kuru yemişler, detoks suları, yeşil çay ya da bitki çayları tüketilebilir. Öğle ve akşam yemeklerinde yine sebze ağırlıklı beslenmek önemlidir.

Ev hanımlarının gün içerisinde tahıl ağırlıklı beslenmeye dikkat etmeleri gerekir. Çünkü lif ve tahıl ağırlıklı beslenmek bağırsakları çalıştırır, yiyeceklerin hazmını kolaylaştırır. Bu sayede kalori alımı azalır ve kilo verme süreci başlar.