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Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?

05.03.2025 03:38
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Evde vakit geçirmek senin için huzur dolu bir kaçış mı yoksa dört duvar arasında sıkışıp kalmak mı? Testi çöz ve sonucu gör!

Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?

Hadi, başlayalım!

1/8

Hafta sonu geldi! Nasıl bir plan yaparsın?

Hafta sonu geldi! Nasıl bir plan yaparsın?
Evde pijamalarımı giyip sevdiğim dizileri art arda izlerim.
Arkadaşlarımla dışarıda güzel bir kahvaltı yapıp şehri keşfederim.
Günübirlik bir tatil planı yapar, anın tadını çıkarırım.
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Evde en çok vakit geçirdiğin yer neresi?

Yatağım
Koltuğum
Mutfağım
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Film izlerken hangi türü tercih edersin?

Film izlerken hangi türü tercih edersin?
Sıcak bir atmosfer yaratan romantik komediler tam benlik.
Gerçek hayattan kesitler sunan belgesel ve dramları tercih ederim.
Hareketin hiç eksik olmadığı aksiyon ve macera filmleri benim favorim.
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Evdeyken en sevdiğin eşya hangisi?

Yumuşacık pijamalarım
Kahve makinem
Okuma lambam ve kitaplarım
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Pazar sabahı kahvaltı için tercihin ne olur?

Pazar sabahı kahvaltı için tercihin ne olur?
Benim için brunch yapmadan pazar günü başlamaz!
Bir fincan kahveyle başlangıç yapmayı tercih ederim.
Evde uzun uzun kahvaltı yapıp keyifli bir sabah geçirmek isterim.
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Tatil için nasıl bir yer seçerdin?

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Telefonunda en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun?

Telefonunda en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun?
Mesajlaşma uygulamaları üzerinden sürekli arkadaşlarımla konuşuyorum.
Dizi ve film platformlarında saatlerce vakit geçiririm.
Sosyal medyada yemek tarifleri ve yeni mekanlar keşfetmeyi severim.
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Akşam yemeğini nasıl tercih edersin?

Akşam yemeğini nasıl tercih edersin?
Ailemle ya da arkadaşlarla keyifli bir sofrada.
Tepsiyle kanepeye yayılıp dizi izlerken.
Dışarıda, yeni mekanlar keşfederek!
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test Philips Yaşam Kategorisi
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