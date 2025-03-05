Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?

Hadi, başlayalım!

1/8 Hafta sonu geldi! Nasıl bir plan yaparsın? Evde pijamalarımı giyip sevdiğim dizileri art arda izlerim. Arkadaşlarımla dışarıda güzel bir kahvaltı yapıp şehri keşfederim. Günübirlik bir tatil planı yapar, anın tadını çıkarırım.

2/8 Evde en çok vakit geçirdiğin yer neresi? Yatağım Koltuğum Mutfağım

3/8 Film izlerken hangi türü tercih edersin? Sıcak bir atmosfer yaratan romantik komediler tam benlik. Gerçek hayattan kesitler sunan belgesel ve dramları tercih ederim. Hareketin hiç eksik olmadığı aksiyon ve macera filmleri benim favorim.

4/8 Evdeyken en sevdiğin eşya hangisi? Yumuşacık pijamalarım Kahve makinem Okuma lambam ve kitaplarım

5/8 Pazar sabahı kahvaltı için tercihin ne olur? Benim için brunch yapmadan pazar günü başlamaz! Bir fincan kahveyle başlangıç yapmayı tercih ederim. Evde uzun uzun kahvaltı yapıp keyifli bir sabah geçirmek isterim.

6/8 Tatil için nasıl bir yer seçerdin?

7/8 Telefonunda en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun? Mesajlaşma uygulamaları üzerinden sürekli arkadaşlarımla konuşuyorum. Dizi ve film platformlarında saatlerce vakit geçiririm. Sosyal medyada yemek tarifleri ve yeni mekanlar keşfetmeyi severim.