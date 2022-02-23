Evde ya da dışarıda kutlamanız fark etmez! Yılbaşı akşamı güzelliğinizi zirveye taşıyacak 4 farklı örgülü saç modeli

Kadınların son zamanda çokça tercih ettiği saç modelleri arasında örgü saç modelleri ön plana çıkıyor. Farklı saç tiplerine göre uygulayabileceğiniz örgü saç modelleri, yılbaşı akşamı tüm bakışları üzerinize çekecek. İşte karşınızda yılbaşı akşamı için birbirinden havalı 4 farklı örgülü saç modelleri...
Doğal görünmeyi seven kadınların tercih ettiği romantik topuz modeli, masum ve zarif görünümüyle size çok etkileyici bir tarz vadeder. Bu modeli özellikle düşük yakalı kıyafetler ile kullanarak göz alıcı bir güzelliğe ulaşabilirsiniz.
Saçlarınızın iki yanını üçlü örgü olacak şekilde örün.
Ördüğünüz kısımları ense kısmında bir araya getirin.
Son zamanların trend modellerinden biri olan Hollanda örgüsünü hem özel davetlerde hem de arkadaş buluşmalarında kullanabilirsiniz.
Saçlarınızı güzelce tarayın.
Saçınızın en tepesinden bir tutam saç ayırarak saçlarınızı örün.
Hollanda örgüsünü yaparken örgü için saçlarınızı arka kısımdan alın.
Tüm saçınızı örün ve uç kısmına toka takın.
Saçım kısa diye örgü yapmaktan çekiniyorsanız bu model tam size göre! Dinamik ve sportif bir görünüm vadeden çoklu örgü modeli, yüz güzelliğinizi ortaya çıkarır.
Saçlarınızı önden arkaya doğru 12 - 15 adet örgü olacak şekilde küçük küçük örün.
Ördüğünüz saçları en uca gitmeden orta kısımda bırakın.
Yılbaşı akşamı çarpıcı bir tarz yakalamak istiyorsanız kalın bohem modelini mutlaka denemelisiniz. Sizi hem salaş hem havalı gösterecek olan kalın bohem ile görenleri mest edebilirsiniz.
Önce saçınızı tek tarafa tarayın.
Daha sonra saçınızı balıksırtı şeklinde örün.
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