Evde ya da dışarıda kutlamanız fark etmez! Yılbaşı akşamı güzelliğinizi zirveye taşıyacak 4 farklı örgülü saç modeli

Kadınların son zamanda çokça tercih ettiği saç modelleri arasında örgü saç modelleri ön plana çıkıyor. Farklı saç tiplerine göre uygulayabileceğiniz örgü saç modelleri, yılbaşı akşamı tüm bakışları üzerinize çekecek. İşte karşınızda yılbaşı akşamı için birbirinden havalı 4 farklı örgülü saç modelleri...

ROMANTİK TOPUZ

Doğal görünmeyi seven kadınların tercih ettiği romantik topuz modeli, masum ve zarif görünümüyle size çok etkileyici bir tarz vadeder. Bu modeli özellikle düşük yakalı kıyafetler ile kullanarak göz alıcı bir güzelliğe ulaşabilirsiniz.

Saçlarınızın iki yanını üçlü örgü olacak şekilde örün.

Ördüğünüz kısımları ense kısmında bir araya getirin.

Sol taraftaki saçlarınızı sağa, sağ taraftaki saçlarınızı sola alarak topuz yapın.

HOLLANDA ÖRGÜSÜ

Son zamanların trend modellerinden biri olan Hollanda örgüsünü hem özel davetlerde hem de arkadaş buluşmalarında kullanabilirsiniz.

Saçlarınızı güzelce tarayın.

Saçınızın en tepesinden bir tutam saç ayırarak saçlarınızı örün.

Hollanda örgüsünü yaparken örgü için saçlarınızı arka kısımdan alın.

Tüm saçınızı örün ve uç kısmına toka takın.

Son olarak saçlarınızı parmaklarınızla açın. Böylece saçlarınız hem dolgun hem de salaş bir görünüme ulaşır.

ÇOKLU ÖRGÜ

Saçım kısa diye örgü yapmaktan çekiniyorsanız bu model tam size göre! Dinamik ve sportif bir görünüm vadeden çoklu örgü modeli, yüz güzelliğinizi ortaya çıkarır.

Saçlarınızı önden arkaya doğru 12 - 15 adet örgü olacak şekilde küçük küçük örün.

Ördüğünüz saçları en uca gitmeden orta kısımda bırakın.

Arkaya doğru örgü topuz yaparak bitirin. Eğer saç uzunluğunuz yetmez ise toka ile tutturun.

KALIN BOHEM

Yılbaşı akşamı çarpıcı bir tarz yakalamak istiyorsanız kalın bohem modelini mutlaka denemelisiniz. Sizi hem salaş hem havalı gösterecek olan kalın bohem ile görenleri mest edebilirsiniz.

Önce saçınızı tek tarafa tarayın.

Daha sonra saçınızı balıksırtı şeklinde örün.

Örgünüzü parmaklarınızla genişleterek salaş bir görünüm oluşturun.



