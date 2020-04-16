Evde yapabileceğiniz 6 doğal deodorant yapımı

Kendi deodorantlarınızı basit, hızlı ve pratik bir şekilde yapmak için yararlı olabilecek bazı tarifler topladık. Önemli not: Cilt tipiniz için hangisinin en iyi seçenek olduğunu öğrenmek için doktorunuza danışmayı unutmayın.
Cadı ela çiçeği, kötü kokulara neden olan bakterilerin ortaya çıkmasını önlemeye ve hatta cilt lekelerini gidermeye yardımcı olan esansiyel yağlar gibi anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.
Bu sıvı deodorantı evde yapmak için malzemeleri önceden yıkanmış bir sprey şişesinde iyice karıştırmalısınız.
Lavanta hoş aromasıyla bilinir, ancak anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere de sahiptir. Sirke de bu özelliklere sahiptir, ancak doğrudan cilde uygulanırsa tahrişe neden olabilir ve bu nedenle su çok önemlidir, çünkü bileşenleri seyreltir.
Daha önce sterilize edilmiş bir kapta, suyu sirke ve yağ damlalarıyla karıştırın. Lavanta çiçeklerini ekleyin. Kullanmadan önce 10 saat bekletin.
Beyaz kil cildin toksinlerini emmeye ve enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olurken, calendula esansiyel yağı cilt lezyonlarının tedavisinde ve iltihaplanma için bir ilaç olarak kullanılır.
Homojen bir karışım elde edene kadar malzemeleri karıştırın. Serin, karanlık ve kuru bir yerde saklarsanız ürünü bir yıla kadar saklayabilirsiniz.
Gül suyu, oksidasyonu önleyen C vitamini içeriği sayesinde kozmetik dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, keten tohumu akne tedavisinde ve ciltte hidrasyonun korunmasında yardımcı olabilir.
Keten tohumlarını damıtılmış suda 2 dakika kaynatın. Tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Sonra çözeltiyi süzün ve karbonat ve gül suyu ekleyin ve karıştırın. Oda sıcaklığında cam kavanozda saklayın.
1/2 su bardağı karbonat
1/2 su bardağı mısır nişastası
2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
10 damla biberiye esansiyel yağı
Karbonat antibakteriyel özelliklere sahiptir ve aynı zamanda anti-enflamatuar ve nemlendirici olan hindistancevizi yağı da içerir. Biberiye esansiyel yağı, başka bir aroma ile değiştirilebilir, ancak bu özel cilde elastikiyet verir.
Hazırlanması için, bir deodorant macunu elde etmek için malzemeleri eşit bir şekilde karıştırmalısınız. Orta derecede uygulayın ve etkinliğini korumak için yağ emilene kadar biraz bekleyin.
Balmumu cildin bariyerini artırabilir ve belirli bir UV koruma faktörü içerir. Çinko oksit, kötü kokuları ortadan kaldırarak cildi bakterilerden korur ve E vitamininin cilde esneklik sağladığı bilinmektedir. Bu deodorantı hazırlamak için balmumu, tatlı badem yağı ve shea yağı çift kazanda eritilir. Ateşten alın ve kalan malzemeleri ekleyin. İyice karıştırın ve sıvı karışımı kaba dökün. Tamamen katılaştıktan sonra kullanabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum