Evde yapabileceğiniz 6 doğal deodorant yapımı

Kendi deodorantlarınızı basit, hızlı ve pratik bir şekilde yapmak için yararlı olabilecek bazı tarifler topladık. Önemli not: Cilt tipiniz için hangisinin en iyi seçenek olduğunu öğrenmek için doktorunuza danışmayı unutmayın.

OKALİPTUS DEODORANTI

1/4 su bardağı cadı ela suyu

25 damla limon esansiyel yağı

25 damla okaliptüs esansiyel yağı

Sprey şişesi

Cadı ela çiçeği, kötü kokulara neden olan bakterilerin ortaya çıkmasını önlemeye ve hatta cilt lekelerini gidermeye yardımcı olan esansiyel yağlar gibi anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Bu sıvı deodorantı evde yapmak için malzemeleri önceden yıkanmış bir sprey şişesinde iyice karıştırmalısınız.

LAVANTA SUYU VE SİRKE

15 damla lavanta esansiyel yağı

1/2 su bardağı elma sirkesi

1 lavanta sapı

1 su bardağı su

Lavanta hoş aromasıyla bilinir, ancak anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere de sahiptir. Sirke de bu özelliklere sahiptir, ancak doğrudan cilde uygulanırsa tahrişe neden olabilir ve bu nedenle su çok önemlidir, çünkü bileşenleri seyreltir.

Daha önce sterilize edilmiş bir kapta, suyu sirke ve yağ damlalarıyla karıştırın. Lavanta çiçeklerini ekleyin. Kullanmadan önce 10 saat bekletin.

BEYAZ KİL DEODORANTI

50 g karbonat

25 ml hindistancevizi yağı

50 g beyaz kil

10 damla calendula esansiyel yağı

Bir cam kavanoz

Beyaz kil cildin toksinlerini emmeye ve enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olurken, calendula esansiyel yağı cilt lezyonlarının tedavisinde ve iltihaplanma için bir ilaç olarak kullanılır.