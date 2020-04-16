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Evde yapabileceğiniz 6 doğal deodorant yapımı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir çalışma deodorant kullanımının koltuk altı bakteri kolonilerinde değişikliklere neden olarak daha fazla bakteri oluşturduğunu göstermektedir. Deodorant kullanmanın sonuçları henüz tanımlanmamış olsa da, vücutlarına bakmak için daha doğal alternatifler aramayı tercih eden veya hatta kendi kişisel bakım öğelerini evde yaratmaya çalışan insanlar var.

Evde yapabileceğiniz 6 doğal deodorant yapımı

Kendi deodorantlarınızı basit, hızlı ve pratik bir şekilde yapmak için yararlı olabilecek bazı tarifler topladık. Önemli not: Cilt tipiniz için hangisinin en iyi seçenek olduğunu öğrenmek için doktorunuza danışmayı unutmayın.

OKALİPTUS DEODORANTI

1

  • 1/4 su bardağı cadı ela suyu
  • 25 damla limon esansiyel yağı
  • 25 damla okaliptüs esansiyel yağı
  • Sprey şişesi

Cadı ela çiçeği, kötü kokulara neden olan bakterilerin ortaya çıkmasını önlemeye ve hatta cilt lekelerini gidermeye yardımcı olan esansiyel yağlar gibi anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Bu sıvı deodorantı evde yapmak için malzemeleri önceden yıkanmış bir sprey şişesinde iyice karıştırmalısınız.

LAVANTA SUYU VE SİRKE

2

  • 15 damla lavanta esansiyel yağı
  • 1/2 su bardağı elma sirkesi
  • 1 lavanta sapı
  • 1 su bardağı su

Lavanta hoş aromasıyla bilinir, ancak anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere de sahiptir. Sirke de bu özelliklere sahiptir, ancak doğrudan cilde uygulanırsa tahrişe neden olabilir ve bu nedenle su çok önemlidir, çünkü bileşenleri seyreltir.

Daha önce sterilize edilmiş bir kapta, suyu sirke ve yağ damlalarıyla karıştırın. Lavanta çiçeklerini ekleyin. Kullanmadan önce 10 saat bekletin.

BEYAZ KİL DEODORANTI

3

  • 50 g karbonat
  • 25 ml hindistancevizi yağı
  • 50 g beyaz kil
  • 10 damla calendula esansiyel yağı
  • Bir cam kavanoz

Beyaz kil cildin toksinlerini emmeye ve enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olurken, calendula esansiyel yağı cilt lezyonlarının tedavisinde ve iltihaplanma için bir ilaç olarak kullanılır.

Homojen bir karışım elde edene kadar malzemeleri karıştırın. Serin, karanlık ve kuru bir yerde saklarsanız ürünü bir yıla kadar saklayabilirsiniz.

GÜL VE KETEN TOHUMU LOSYONU

4

  • 1/2 su bardağı gül suyu
  • 1/4 su bardağı kabartma tozu
  • 1/4 su bardağı damıtılmış su
  • 1 yemek kaşığı keten tohumu
  • Bir cam kavanoz

Gül suyu, oksidasyonu önleyen C vitamini içeriği sayesinde kozmetik dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, keten tohumu akne tedavisinde ve ciltte hidrasyonun korunmasında yardımcı olabilir.

Keten tohumlarını damıtılmış suda 2 dakika kaynatın. Tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Sonra çözeltiyi süzün ve karbonat ve gül suyu ekleyin ve karıştırın. Oda sıcaklığında cam kavanozda saklayın.

KARBONAT VE MISIR NİŞASTASI

5

1/2 su bardağı karbonat
1/2 su bardağı mısır nişastası
2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
10 damla biberiye esansiyel yağı

Karbonat antibakteriyel özelliklere sahiptir ve aynı zamanda anti-enflamatuar ve nemlendirici olan hindistancevizi yağı da içerir. Biberiye esansiyel yağı, başka bir aroma ile değiştirilebilir, ancak bu özel cilde elastikiyet verir.

Hazırlanması için, bir deodorant macunu elde etmek için malzemeleri eşit bir şekilde karıştırmalısınız. Orta derecede uygulayın ve etkinliğini korumak için yağ emilene kadar biraz bekleyin.

KATI VANİLYA DEODORANTI

6

  • 20 g balmumu
  • 25 g shea yağı
  • 40 g tatlı badem yağı
  • 20 g çinko oksit
  • 4 E vitamini kapsülü
  • 3 damla vanilya özü

Balmumu cildin bariyerini artırabilir ve belirli bir UV koruma faktörü içerir. Çinko oksit, kötü kokuları ortadan kaldırarak cildi bakterilerden korur ve E vitamininin cilde esneklik sağladığı bilinmektedir. Bu deodorantı hazırlamak için balmumu, tatlı badem yağı ve shea yağı çift kazanda eritilir. Ateşten alın ve kalan malzemeleri ekleyin. İyice karıştırın ve sıvı karışımı kaba dökün. Tamamen katılaştıktan sonra kullanabilirsiniz.

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