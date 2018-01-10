Evde yapılan yanlış uygulamalara dikkat

Güzelleşmek uğruna evde yapılan uygulamaların bazı zamanlarda sıkıntı yaşatabileceğini anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Yelda Bice “Yapılan yanlışlar arasında cildi kurutan bazı uygulamalar bulunuyor. Bu sebeple cildi tanımak büyük önem aşıyor” dedi.

Evde yapılan uygulamalar cilt üzerinde olumlu etkiler oluşturabildiği gibi bir takım olumsuzluklara da sebep olabiliyor. Her ne kadar kullanılan ürünlerin temelinde bitkisel içerikler olsa da en önemli noktanın cildi tanımak olduğunun altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Yelda Bice şunları söyledi: “Kullandığımız ürünlerin temelinde bitkisel içerikler olsa da bu ürünlerden belli oranda karışımlar yapılabiliyor. Cildin neme ihtiyacı varken kişi evde yaptığı maskelerle cildi daha çok kurutabiliyor. Cildi kurutup bir de üstüne reaksiyon yaşayıp bizlere başvuran çok sayıda hastamız var. Bu tarz karışımları hiç kullanmayalım yapmayalım demiyorum fakat cildi tanımak gerekiyor”

“Cilt tipine uygun bakımlar yapılmalı”

Cilt tipini tanıyan kişilerin o yönde uygulamalar yapabileceğini belirten Dr. Yelda Bice, evde yapılacak uygulamaların uzman hekimlere danışarak yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bice cilt tipi ayrımlarını yaparak “Cildimizin, yağlı, karma, kuru gibi klasik ayrımları var. Bunun yanında bir taraftan yağlanan bir taraftan kuruyup pullanan ciltler var. Bu noktada biraz daha hassas ürünleri kullanacağız. Yağlı cilt temizleyici ürünleri kullanırsak daha çok kurutabiliriz. Yağlanan bölgelerde işe yarayabilir ama geri kalan bölgelerde daha çok reaksiyon görebilirsiniz. Hekime başvurarak doğru ürünlerin seçimini yapmak çok önemli.” İfadelerini kullandı.

Evde yapılan peelinglere dikkat!

Evde yapılan yanlış peeling uygulamalarının da cilt üzerinde sıkıntılar yaratabileceğini anlatan Yelda Bice, uzman hekimler tarafından önerilen ürünlerin daha uygun olacağını yineleyerek “Analiz yapıldıktan sonra sunulan ürünler; cildin problemini artırmadan daha stabil gitmesini sağlıyor. Bir başka konumuz ise; cilt temizliğinde ev peelinglerini kullanmamız gerektiği. Bu noktada içinde sert partiküllerin olduğu ürünleri tercih etmemeliyiz. Gözenek problemimiz var. Gözeneklerimizin iyi temizlenmesini istiyoruz ama peeling ile cildi bir taraftan çiziyoruz, gözenekleri de büyütüyoruz. Fayda sağlamaya çalışırken daha çok zarar veriyoruz. En azından rutinde bu tarz ürünleri kullanmayalım. Bu yöntemler cilde daha çok zarar veriyor” dedi.