HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Evde yılan paniği! Bulaşık makinesinin altına girerken...

Evde yılan paniği! Bulaşık makinesinin altına girerken...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 21:43 | Son Güncelleme

Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerinin çabası ile yakalanarak, doğaya bırakıldı.

Evde yılan paniği! Bulaşık makinesinin altına girerken...

Olay bugün öğleden sonra Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde dağlık alanda bulunan bir evde yaşandı. Açık olan balkon kapısından içeriye girdiği tahmin edilen yılanı mutfakta bulunan bulaşık makinesinin altına doğru girerken fark eden ev sakinleri paniğe kapıldı.

Ardından Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber veren ev sakinleri mutfak kapısını kapatarak itfaiyenin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen uzman itfaiye erinin çabası ile yakalanan yılan doğal yaşam alanı olan dağlık araziye salındı.

ZEHİRSİZ KARA YILANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Mahalle sakinleri tarafından da paniğe sebep olan yılanın, zehirsiz kara yılanı olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Yeni modeli resmen tanıtıldı! İşte özellikleriYeni modeli resmen tanıtıldı! İşte özellikleri
LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Optimar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın en büyük rakibi...
Optimar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın en büyük rakibi...
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Erdoğan 'Rezillik' demişti! İmamoğlu'ndan jet yanıt
Erdoğan 'Rezillik' demişti! İmamoğlu'ndan jet yanıt
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Gelecek Partisi'nde zehir zemberek istifa!
Gelecek Partisi'nde zehir zemberek istifa!
İlginizi Çekebilir
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha da güçlendi: 2021 Porsche Taycan tanıtıldı! İşte değişen özellikleri
Yeni modeli resmen tanıtıldı! İşte özellikleri
Huawei P Smart S Türkiye'de satışa çıktı! İşte Huawei P Smart S'in fiyatı
Kamerasıyla dikkat çekiyordu, sonunda satışa çıktı!
Xiaomi ve Oppo'dan sonra Vivo da Türkiye'ye geliyor!
Dünyanın en büyük altıncı üreticisi Türkiye'ye geliyor!
Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım videosu yayınlandı!
Dört gözle beklenen telefondan eğlenceli paylaşım!
Motorola Moto G9 Plus: Uygun fiyat modasına katıldı
Motorola Moto G9 Plus: Uygun fiyat modasına katıldı
Microsoft’un uygun fiyatlı konsolu Xbox Series S ortaya çıktı!
PS5'in uygun fiyatlı rakibi tekrar ortaya çıktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.