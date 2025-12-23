Evdeki alışkanlıklarına göre yaşını tahmin ediyoruz!
Hadi bakalım, evde geçirdiğin zaman seni ne kadar yansıtıyor? Kimisi pijama üstüyle gününü geçirirken, kimisi her an bir şeyler keşfeder. Biz de dedik ki, "Hadi bakalım, evdeki alışkanlıklarına bakarak yaşını tahmin edelim!"
24.11.2025 00:48
Yaşını ortaya çıkaralım!
1/8
Sabah uyandığında ilk 5 dakikada eline aldığın şey nedir?
Telefonum
Su bardağım
Gözlüğüm
2/8
Evdeki faturaları ve ödeme tarihlerini nasıl takip edersin?
Hepsi otomatik ödemede, aklıma bile gelmez.
Telefonumdaki takvime not alırım ve zamanında manuel öderim.
Son ödeme tarihi geçtikten sonra gelen uyarı mesajıyla hatırlayıp öderim.
Ailedeki bir başkası halleder, ben karışmam.
3/8
Evdeki çöpü atmayı unutup, kapının önünde beklettiğin oldu mu?
4/8
Yeni bir mobilya satın alırken senin için en önemli kriter nedir?
Fiyatı ve işlevselliği.
Kalitesi ve uzun ömürlü olması.
Trendlere uygunluğu ve rengi.
5/8
Yiyecek alışverişini nerede yapmayı tercih ediyorsun?
Online market uygulamaları
Büyük süpermarketler
Semt pazarı
En yakın bakkal
6/8
Kitaplığını alfabetik sıraya veya türe göre dizme takıntın var mı?
7/8
Evdeki bitkilerinle aran nasıl?
Evim adeta bir orman, her biriyle tek tek ilgilenirim.
Birkaç tane kaktüs var, ara sıra hatırlayıp sularım.
Bitki yetiştirmeye kalktım ama hepsi kurudu.
8/8
Yorgun bir günün sonunda kapıdan içeri girdiğinde ilk yaptığın şey nedir?
Ayakkabıyı fırlatıp hemen kanepeye uzanmak.
Hemen duşa girmek ve günlük stresi atmak.
Telefonu şarja takmak ve tüm bildirimleri kontrol etmek.
