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  4. Evdeki altınları ve 5 bin TL'yi alıp ortadan kaybolmuştu! 16 yaşındaki Tuana'dan haber var

Evdeki altınları ve 5 bin TL'yi alıp ortadan kaybolmuştu! 16 yaşındaki Tuana'dan haber var

09.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de evde bulunan 30 bin TL’lik altın ve 5 bin TL nakit parayı alarak kayıplara karışan 16 yaşındaki genç kız, 9 gün sonra Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerine teslim oldu.

Evdeki altınları ve 5 bin TL'yi alıp ortadan kaybolmuştu! 16 yaşındaki Tuana'dan haber var

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan ve Emine Kılıç çiftinin iki çocuğundan en büyüğü olan Tuana K.(16), 1 Eylül Çarşamba günü evinden 30 bin lira değerinde altın ve 5 bin lira para alarak ortadan kayboldu.

CEP TELEFONU 2 EYLÜL'DE SİNYAL VERDİ

Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekiplerince yapılan teknik takibin ardından, genç kızın telefonunun en son 2 Eylül Perşembe günü Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesinde sinyal verdiği belirlendi.

9 GÜN SONRA POLİSE TESLİM OLDU

Ailesinin her yerde aradığı ve 9 gündür kendisinden hiç haber alınamayan Tuana K.’nin dün gece saatlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

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Polis ekiplerinden haberi alan genç kızın ailesi ise Manavgat’a gitti. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kocaeli
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