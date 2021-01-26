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  4. Evdeki eşyaların hareket ettiğinden şüphelenen kadın, gerçeği tavan arasında buldu

Evdeki eşyaların hareket ettiğinden şüphelenen kadın, gerçeği tavan arasında buldu

26.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Evdeki eşyaların hareket ettiğinden şüphelenen kadın, gerçeği tavan arasında buldu

Avustralya’da üç çocuk annesi Monica Green, evindeki eşyaların yerinin gizemli bir şekilde değiştiğini fark ettikten sonra davetsiz bir misafirin tavan arasında üç hafta boyunca yaşadığını öğrendi.

Avustralya’nın Queensland eyaletinden Green, evindeki eşyaların yerinin değişmesinden şüphelendikten sonra ilkin bunları çocuklarının yaptığını düşünmüştü. Ardından evdeki kameralı güvenlik sisteminin devre dışı olduğunu fark etmiş, ancak bunu da önemsememişti.

18 Ocak’ta doktor randevusundan eve dönen Green, klimanın çalıştığını ve arka kapının sonuna kadar açık olduğunu gördü. Fırındaysa biraz pişmiş tavuk kanadı buldu ve hemen polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, tavan arasına çıkan kapağın kısmen açık olduğunu tespit etti. Polis ekipleri incelemelerine devam etti ve burada bir kişinin yaşadığına dair kanıt buldu. Queensland polisinden Jason Milner ise hadisenin “kesinlikle benzersiz” olduğunu söyledi.

Eşi iş için şehir dışında bulunan Green şöyle konuştu:

Korku filminden çıkmış gibi hissettim. Çocukları koruyan kişi olmam gerekiyordu ve başarısız olmuşum gibi hissediyorum.

Polis ekipleri araştırmalarına devam ediyor ancak suçlu henüz bulunamadı. NZ Herald’ın haberine göre, olaydan sonra korku içinde yaşamaya başlayan aile, bu kişinin geri dönmesinden endişeleniyor. Green “Ben yokken bu kişi evimde ne yapıyordu? Bana ya da çocuklarıma zarar vermeye mi çalışıyorlardı? Çocuklarımdan birini mi istiyorlardı? Gece gelip bizi öldürecekler miydi? Bütün bu bilinmeyen sorular kafamın içinde dönüyor” dedi.


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