Balık ya da kızartma yaptıktan sonra mutfaktaki ağır kokuyu mobilyalara sinmeden yok eden 8 yöntem

Evde balık ya da kızartma yapmak bazen en korkulu rüyamız olur. Gün sonunda tadına varacağımız enfes lezzetten çok işin temizlik aşamasını düşünmeye başlarız. İşte bu nedenle uzun zamandır istenen o balık ya da kızartma menüleri bir türlü hazırlanmaz. Peki ya bu tür yemeklerden sonra mutfağa sinen ağır kokuları gidermenin aslında hiç de sandığımız kadar zor olmadığını söylesek?

İşte kokunun eve sinmesini önlemek için bir sonraki balık veya kızartma yapışınızda uygulamanız gerekenler!

1. Çapraz havalandırmadan faydalanın.



Evde kızartma yaparken veya balık pişirirken sadece aspiratörü çalıştırmanız veya pencereyi açmanız yetmez. Koku içeride asılı kaldığından esas ihtiyacınız olan hava akışıdır. Bunun için de evde karşılıklı camları veya kapıları açarak cereyan oluşturmanız gerekir. Bu yöntem sayesinde evdeki ağır koku sorunundan kurtulabilirsiniz.

2. Atık yağı kapaklı kavanoza alın.

Pek farkında olmasanız da aslında kızartma sonrası kokunun temel sebeplerinden biri tavada kalan yağdır. O yağı ocak üstünde bırakırsanız koku eve daha uzun süre yayılma fırsatı bulur. Ama soğuduktan hemen sonra ağzını sıkıca kapatacağınız bir kavanoza alırsanız o kaynağı kapatmış olursunuz. Bu sırada tavayı tezgahta uzun süre bırakmayıp hemen makineye almanız da çok önemli!

3. Balık çöpünü bekletmeden atın.

Yağdan ve tavadan sonra en fazla dikkat etmeniz gereken şey balık çöpüdür. Zaten ağır kokan bu atıklar mutfakta uzun süre kalırsa tüm kokusunu ortama salar. Bu durumda ne yaparsanız yapın kokudan kurtulamayabilirsiniz. Bu yüzden kızartma ya da balık yaptığınızda kılçık, deri, yağlı kağıt gibi tüm atıkları ve kirli peçeteleri ağzını güzelce bağladığınız bir poşete alıp dışarı çıkarmanız en sağlıklısıdır.

4. Sirkeyi kaynatın.

Kızartma yaparken 1 su bardağı sirke ile 1 su bardağı suyu kaynatarak tüm koku probleminden kurtulacağınızı biliyor muydunuz? Yemeğe başlarken ocağın en küçük gözüne alacağınız bu mucizevi karışım sayesinde en ağır kokulardan bile kolayca kurtulabilirsiniz, üstelik neredeyse kılınızı bile kıpırdatmadan… Çünkü sirke molekülleri havadaki ağır kokuyu nötralize ederek anında ortamı tazeler. Sirkeyi, pişirme sonrasında ocağı ve mutfak tezgahlarını silmek için kullanabileceğinizi de unutmayın. Böylece ikili bir etki yaratarak koku derdini tamamen önleyebilirsiniz.

5. Limonlu karışım hazırlayın.

Eğer bir yandan kızartma yaparken bir yandan da eve hoş kokular dağılsın istiyorsanız o zaman sirkeli su değil de limonlu ve karanfilli bir karışım hazırlasanız çok iyi olur. Bir cezveye limon dilimleri, karanfil parçaları ve birkaç çubuk tarçın attığınız anda eve kızartma kokusu yerine ferah ve aromatik bir buhar dağılır. Böylece koku sorunu da ortadan kalkar.

6. Kahve kavurun.

Aslında koku sorununu önlemek için evde hep bulunan malzemeleri kullanmanız yeterli. Bir avuç kahve çekirdeğini veya 1-2 kaşık Türk kahvesini yağsız ve kuru bir tavada kavurarak mutfağınızda adeta bir vaha yaratabilirsiniz. Çünkü kahvenin içindeki sülfür ağır kokuları emer ve onun yerine kendi kokusunu salarak ortama mis gibi bir hava verir.

7. Karbonat kapları kullanın.

Evdeki ağır kokudan kurtulmak için çözümü karbonatta arayabilirsiniz. Adeta her derde deva olan karbonatı küçük kaselere veya çay tabaklarına koyarak mutfak ve salonun köşelerine yerleştirebilirsiniz. Karbonat, havadaki nemi emdiğinden doğal olarak kötü koku moleküllerini de içine hapseder ve havanın tazelenmesini sağlar. Böylece o korkutucu koku problemi de sorun olmaktan çıkar.

8. Defne yaprağı yakın.

Pişirme sonrasında mutfakta tütsü veya kokulu mum yapmak her zaman bir tercih. Ama daha kalıcı bir etki arıyorsanız tütsüyle falan uğraşmak yerine evdeki defne yapraklarını yakabilirsiniz. Eğer elinizin altında kuru biberiye gibi otlar varsa bunları yakmak da elbette bir yöntem. Fakat defne özellikle balık kokusunu bastırmasıyla bilindiğinden balık tariflerinden sonra bu basit tekniği denemeniz hayat kurtarıcı olabilir.