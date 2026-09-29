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Evinin havası ne kadar temiz? 1/8 Sabah uyandığında evinin havasını nasıl buluyorsun? Mis gibi ve ferah. İdare eder, camları açınca iyi oluyor. Ağır ve havasız geliyor. Sanki gece boyunca bütün ev aynı havayı solumuş gibi. 2/8 Pencerelerini genellikle ne sıklıkla açarsın? Her gün düzenli olarak açarım. Gün içinde fırsat buldukça açarım. Hava çok ağırlaşınca aklıma gelir. Açtığımı bile hatırlamadığım günler oluyor. 3/8 Toz alma hususunda nasılsın peki? Toz oluşmadan müdahale etmeye çalışırım. Haftada birkaç kez temizlerim. Görünür hale gelince temizlerim. Tozla aramızda karşılıklı bir kabulleniş var. 4/8 Evinin havasını değiştirmek için hangisini seçerdin? Pencere Vantilatör Klima Mum 5/8 Perdelerinle ilişkin nasıl? Düzenli olarak yıkar ve havalandırırım. Birkaç ayda bir yıkarım ancak. Temizlik zamanı geldiğinde aklıma gelir. Perdenin en son ne zaman yıkandığını hatırlamıyorum. 6/8 Evde yemek yaptıktan sonra ne yaparsın? Davlumbazı kullanır, ortamı mutlaka havalandırırım. Bir süre pencere açarım. Kokunun kendiliğinden geçmesini beklerim. Yemek kokusu evin kalıcı dekorasyonunun bir parçası olur. 7/8 Evinde en çok hangi koku hakim sence? Sabun Kahve Yemek Baharat 8/8 Son olarak, evinde temizlik yaptıktan sonra ilk yaptığın şey nedir? Pencereleri açıp evi güzelce havalandırırım. Bir kahve yapıp temiz evin keyfini çıkarırım. Biraz dinlenirim, havalandırma sonra da olur. Temizlik bittiği için kendimi ödüllendirir ve bir daha hiçbir şeye dokunmam.