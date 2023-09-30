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    4. Evdeki güvelerden sonsuza kadar kurtulun! Güvelerin kökünü kurutan yöntem

    Evdeki güvelerden sonsuza kadar kurtulun! Güvelerin kökünü kurutan yöntem

    30.09.2023 13:08 | Son Güncelleme:
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    Evde oluşan güveler hem sağlık hem de hijyen açısından rahatsız edici olabiliyor. Özellikle kıyafetlerin ve yiyeceklerin arasında bulunan güveler için temizlik yöntemleri aranıyor. İşte güvelerden kurtulmanın en kolay yolu...

    Sağlığı tehlikeye atan güveler, buğday, kumaş, odun ve bakliyat gibi alanlarda yaşıyor. Güveler genellikle havasız, kapalı ve karanlık ortamlarda ortaya çıkıyor. Güve problemi çözülmezse kıyafetlerde ve eşyalarda deliklere yol açıyor. İşte güvelerin kökünü kurutan yöntem...

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    GÜVELERİ TEMİZLEMEK İÇİN

    • Öncelikle güveler mutfak ve kıyafet dolaplarının içindeyse ve evin her tarafına yayıldıysa, işe sirkeli su hazırlamakla başlayın.
    • Mutfak ve kıyafet dolaplarını tamamen boşalttıktan sonra, 1 ölçü sirke ve 2 ölçü suyu karıştırın. Dolapların içini bu karışımla detaylı bir şekilde silin.
    • Dolaptaki kıyafetleri çamaşır makinesinde, bardak ve tabakları ise bulaşık makinesinde yıkayın.
    • Dolapları sildikten sonra kurulamayı ihmal etmeyin. Dilerseniz, bir süre açık bırakarak kurumalarını sağlayabilirsiniz.
    • Dolaplar kururken yerleri süpürün ve silin. Böylece yere düşen güveleri de kolayca temizleyebilirsiniz.
    • Ardından bakliyatlarınızın kabını değiştirmeye başlayın.

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    • Tüm tahıl ve bakliyatları plastik poşetlerden çıkartın ve hava almayacak şekilde cam kavanozlara aktarın. Aktarma işlemi esnasında gördüğünüz güveleri temizleyerek çöp kutusuna atın. Bakliyatlarınızı güvelerden korumak için, kavanozların içerisine bir adet defne yaprağı yerleştirin. Çünkü güveler, defne yaprağı kokusundan hiç hoşlanmaz.
    • Defne yaprağı tahıl ve bakliyatlar için çözüm olsa da, çay ve kahve kavanozlarına konduğunda bu malzemelerin kokusunu değiştirebilir. Bu yüzden çay ve kahve kavanozlarına 1-2 adet küp şeker koymanızı öneriyoruz. Çünkü küp şeker, çay ve kahve kavanozundaki nemi kendi içine çeker. Böylece güvelerin oluşması için gereken nem sağlanmaz. Tabi kavanozdaki şekeri 2 haftada bir değiştirmeniz gerekiyor.

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    GÜVE OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?

    • Kıyafetlerinizi bir iki kez giydikten sonra yıkayın.
    • Kışlık ve yazlıkları kaldırırken, hava almayacak şekilde muhafaza edin.
    • Mutfak çekmeceleri, mobilya altları ve gardıropları haftada bir kez süpürün ve sirkeli suyla silin.
    • Dolabın içine çay ağacı yağı sürebilirsiniz. Bu yağ rutubeti en aza indirir ve güve oluşması riskini düşürür.
    • Kurutulmuş lavanta, nane ve kekiği keselerin içine doldurun ve ağızlarını kapatın. Bu keseleri hem giysi, hem de mutfak dolaplarına yerleştirin. Güveler kokudan hoşlanmadıkları için bu alanlara gelmeyecektir.
    • Açıkta hiçbir yiyecek bırakmayın.

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    temizlik güve bakliyat sirkeli su

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