Evdeki güveleri yok ediyor! Güvelerden kurtulmak için en etkili doğal çözüm

Mayıs, güvelerin evlerde giderek daha fazla görünmeye başladığı aydır. Temizlik uzmanı Bayan Hinch hayranları, güve istilalarından kurtulmak için onları doğal olarak başvurdukları yöntemleri paylaştı. Birkaç güve türü giysilere, halılara ve diğer malzemelere çok fazla zarar verebileceğinden, evde bir veya iki güve görünce hemen harekete geçmek gerekiyor. Tıpkı karıncaları evden uzaklaştırmak gibi, bu kanatlı haşereleri de kimyasallara başvurmadan evden atmak mümkün.

GECELERİ DAHA FAZLA GÖRÜLÜYORLAR

Bayan Hinch Temizlik İpuçları Facebook sayfasına giren bir kadın, evindeki güvelerden kurtulmanın yollarını arıyordu. Danielle Webb şöyle yazdı: "Güvelerden kurtulmak için bir çözümü olan var mı? Güveleri tavanlarımda görüyorum, özellikle geceleri."

Güveler ve güve larvaları en çok geceleri aktiftir. Güve larvaları karanlıkta ve sessizlikte giysi liflerini kolayca yiyebildiğinden, yetişkin güveler de doğal olarak en karanlık saatlerde aktif olmaya eğilimlidir. Güveler sadece gün boyunca saklanırlar ve zamanı dinlenmek ve gece aktivitelerinden kurtulmak için kullanırlar.

Grup üyeleri, güvelerden kurtulmak için kimyasallar kullanmak yerine doğal yolları önerdi. Birçoğu defne yaprağı kullanmayı önerdi. Ann-marie Pugh şöyle dedi: "Defne yaprağı böcekleri ve güveleri dışarıda tutar. Bunları marketten satın alabilir veya bitki olarak yetiştirebilirsiniz.”

DOLAPLARINIZIN İÇİNE SERPİŞTİREBİLİRSİNİZ

Sophie Clarke şöyle yazdı: "Defne yaprakları onları uzak tutar. Verdiği kokudan kesinlikle nefret ediyorlar.” Mandy Collins, "Defne yaprakları, güvelerin solumaktan nefret ettiği, karşı konulamaz güçlü bir koku yaydıkları için harikadır. Güveleri yok etmek için gardırobunuza veya şifonyerinize kuru defne yaprağı serpin." dedi.



