Evdeki kaosu bitirme vakti: Yaşam alanındaki dağınıklığı toplarken zamanı yarı yarıya indiren akıllı düzenleme yöntemleri

Kaotik bir ortamda zihinsel netliği koruyarak bir şeylere odaklanmak ya da yüksek enerjiyi korumak mümkün olmaz. İşte bu nedenle işinizi kolaylaştıracak, pratik olduğu kadar etkili düzenleme yöntemlerine ihtiyacınız var. Bu düzenleme teknikleriyle evinizi bir üst seviyeye taşıyacaksınız!

1. Dikey katlama

Ev düzenleme dünyasının evrensel fenomeni Marie Kondo ile birlikte popülerlik kazanan bu yöntem, üst üste yığılan giysi dağlarını gidermek için en etkili yöntemlerden. Standart katlama alışkanlıklarınızı geride bırakarak kıyafetleri tek başına dik duracak şekilde katlamayı öğrenerek en dar alanlarda bile oldukça işlevsel çözümler elde edebilirsiniz. Rulolar haline getirip yan yana dizdiğiniz kıyafetlerle gardırobunuzda ne kadar alan açıldığına siz bile şaşıracaksınız.

2. Hızlı eleme

Sürekli yeni eşya alıp hiçbir şeyi atmaya kıyamıyorsanız, yaşam alanınızda kaosun başlamış olması çok normal. Ama sınırlı kapasiteye sahip ortamınızın size huzur vermesini istiyorsanız, “Bir girer, bir çıkar” kuralıyla tanışsanız iyi olur. Her yeni eşya başına, işinize yaramayan bir eşyayı elden çıkararak evinizin özgün karakterini koruyabilirsiniz. Bu alışkanlık, depolama adımında size inanılmaz hız kazandırır.

3. Fonksiyonel sınıflama

İşe yaramayan eşyaları elden çıkardıktan sonra elinizde kalanları işlevlerine göre sınıflandırarak evdeki düzeni çok kısa sürede yeniden kurabilirsiniz. Depolama aşamasında başvuracağınız o kadar fazla çözüm mevcut ki evinizin ruhunu en iyi yansıtan herhangi bir seçeneğe yönelebilirsiniz. Kitaplık ve açık raf sistemlerinden, farklı dokulu kutulardan, geometrik sepetlerden, kablo düzenleyicilerden ve gizli depolama çözümlerinden faydalanabilirsiniz.

4. Kutulama ve etiketleme

Eşyaları düzenlerken en sık yapılan hata, evin her yerinde kapalı ve birbirine benzer kutular kullanıp daha sonra hangi kutuda ne olduğunu unutmaktır. Evi düzenlerken de eşya ararken de size zaman kaybettiren bu alışkanlıktan kurtulmak için kutulama sistemini etiket mantığıyla buluşturabilirsiniz. Mutfaktaki bakliyatları ya da salondaki fazlalıkları koyduğunuz kutuların üzerine ufak etiketler yapıştırarak çok daha estetik çözümler elde edebilirsiniz. Kiler gibi alanlara koyduğunuz kutuları ise şeffaf olanlar arasından seçerek içindekileri görünür hale getirebilirsiniz. Bu hem evinize minimal bir görünüm kazandırır hem de tüm kaosu kutular arasında dağıtır.

5. 15 dakikada toparlama

Düzenli bir ev için gün içinde ihtiyacınız olan süre sadece 15 dakika. Asla yeterli görünmese de bu kısacık zaman diliminde evin tüm kaotik görünümünü yok edebilirsiniz. Ortada duran eşyaları düzenleyicilere koyma, koltuk ve kanepe yastıklarını kabartma, hızlıca ev süpürme gibi ufak dokunuşlar tüm eve tertemiz bir atmosfer kazandırabilir. Sonraki hızlı toparlama sürecinden önce telefonunuza alarm kurarak zamanı daha iyi yönetebilirsiniz.

6. Alanı bölerek düzenleme

Tüm evi toparlamanın fazla vakit aldığı zamanlarda sadece oturduğunuz alanı düzenleyerek işe başlayabilirsiniz. Tüm günü salonda ya da mutfakta geçiriyorsanız, çevrenizdeki fiziksel gürültüyü azaltmak her zaman odak seviyesini artırmaya yardımcı bir çözümdür. Sehpadaki yığıntıyı ya da kanepenin diğer tarafına itilmiş kablo kümesini toparlamak bile modunuzu bir anda yükseltebilir.

7. Gizli depolama

Evdeki en can sıkıcı görüntü, duvar kenarlarında ya da masa altlarında biriken kablo yığınları olabilir. Sürekli uzatma kabloları ve üçlü prizlerle çoğaltılarak resmen kendi yaşam alanını ilan eden bu yığıntılar, aslında birkaç gizli depolama çözümü edindiğinizde tek hamleyle ortadan kalkabilir. Kablolar gibi etrafta kötü görüntü oluşturan dağınıklıkları, bu tür eşyalara özel düzenleyicilerle gizleyebilir ve görsel kalabalığı hafifletebilirsiniz.

8. Boş yüzey bırakma

Evdeki kaos bazen de yetersiz boş yüzey bırakmaktan kaynaklanır. Her yerden rafların, dolapların, mobilyaların ve dekoratif eşyaların fışkırdığı bir ortamda zihninizin sürekli dağılması çok normal. Her ne kadar depolama çözümleriniz işlevsel olsa da bazı duvarları ya da yüzeyleri tamamen boş bırakmanız da çok önemli. Özellikle kapı önleri gibi geçiş akslarında ya da salonun belirli köşelerinde boşluk açarak evin geneline daha dengeli ve dingin bir görünüm getirebilirsiniz.

9. Akıllı süpürge teknolojileri

Elbette hızlı düzenlemeden bahsediyorsak akıllı süpürge teknolojilerini es geçmek olmaz. Özellikle günlük toparlama rutinlerinin en vazgeçilmez parçası olan dikey süpürgeler ve robot süpürgeler, gerçek anlamda hayat kurtarıcıdır. Sadece 5 dakikada etkili temizlik yapmanıza yardımcı olan bu ekipmanlar sayesinde zamanınızı en efektif şekilde kullanmanız mümkün olur.